L'assertività permette di coltivare legami più sinceri e stabili e a implementare il benessere: ecco come imparare a usarla sul lavoro e nel privato

L’assertività è la capacità di comunicare i propri punti di vista, rispettando i propri e gli altrui diritti.



Pensate come sarebbero le nostre relazioni se tutti riuscissimo a comunicare i nostri pensieri nel modo giusto, considerando i nostri bisogni e quelli delle persone intorno a noi.

Niente accuse nei litigi, nessun rinfaccio né sottomissioni ma solo un confronto magari con opinioni diverse ma nel rispetto reciproco di quello che si pensa.

Questa è la chiave di una comunicazione efficace che non punta né sull’aggressività né sulla passività.

La prima infatti, potrebbe distruggere il rapporto mentre la passività ci farà mettere da parte i nostri bisogni tanto da sentirci frustrati.

Ecco come iniziare a comunicare in maniera assertiva e migliorare i vostri rapporti.

(Continua sotto la foto)



Abbiate fiducia in voi stessi

La parola assertività deriva dal latino asserere che significa affermazione di sé. È direttamente collegata con la fiducia che avete nelle vostre capacità.

Per aiutarvi a sviluppare più fiducia, potreste pensare di indossare la maschera di una persona che vorreste prendere come modello di credibilità e sicurezza.

Provate a comportarvi esattamente come farebbe il vostro modello in quella situazione e prendete esempio. Questa volta da voi stessi.



Agite seguendo i vostri obiettivi

Seguire gli obiettivi, dire No quando serve, mettere al primo posto il proprio benessere, riconoscere il valore dell'altro, sono caratteristiche della persona assertiva.

La persona assertiva agisce secondo i propri obiettivi rispettando l'altro e, allo stesso tempo, puntando alla propria realizzazione.

Vivete i rapporti alla pari

Sentirsi alla pari della persona che abbiamo di fronte è la base per lavorare sulla propria assertività.

A prescindere dai ruoli sociali o dall’età, chiunque avremo di fronte potrà essere considerato esattamente per quello che è: una persona.

Non avete meno valore né siete superiori, riconoscetelo e comunicare in modo assertivo sarà molto più facile.



Date valore ai vostri diritti (e a quelli dell’altro)

La persona assertiva conosce i diritti che gli spettano e vuole farli valere.

Questo non significa denigrare o usare tecniche per svalutare gli altri ma fare in modo di porre in evidenza le proprie necessità comunicandole in modo da non ferire o accusare chi abbiamo di fronte.

La persona assertiva crede nelle proprie capacità e in quelle altrui, per questo trova il giusto modo di valorizzare entrambe.