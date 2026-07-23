Tre esercizi facili da fare ogni giorno (anche) a casa per rassodare pancia, glutei e gambe e rimettersi in forma velocemente

Per rimettersi in forma velocemente bastano tre esercizi magici, da fare ogni giorno, anche a casa e senza attrezzatura.

Soprattutto dopo un periodo di sedentarietà, per recuperare forma ed energia, è fondamentale ripristinare ritmi sani e regolari, mangiare in modo più equilibrato e soprattutto muoversi di più.

** Stairs workout: 5 esercizi per rassodare i glutei a casa (usando solo un gradino) **

Se desiderate ridurre il gonfiore e modellare il corpo, ecco 3 esercizi da fare ogni giorno per rimettersi in forma velocemente.

3 esercizi da fare ogni giorno per rimettersi in forma velocemente

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Plank per il girovita

Sdraiatevi a pancia in giù con le gambe distese e unite, la testa allineata al corpo e i gomiti poggiati a terra, direttamente sotto le spalle. Contraete i glutei e gli addominali, mantenendo il corpo fermo in una linea retta. Mantenete questa posizione per 30 secondi. Quando riuscirete, aggiungete 10 secondi alla volta fino ad arrivare al minuto.

Squat per i glutei

In piedi con i piedi alla larghezza delle spalle, con le punte dei piedi rivolte leggermente verso l'esterno e la schiena dritta. Posizionate le braccia piegate dietro la testa.

Piegate le ginocchia e abbassate il bacino, come se vi doveste sedere su una sedia. Scendete lentamente e poi ritornate nella posizione di partenza stendendo le gambe e contraendo i glutei. Eseguite 3 serie da 8 ripetizioni, con una pausa di un minuto tra una serie e l’altra.

Affondi per le gambe

Mettetevi in piedi con le mani sui fianchi e le gambe leggermente divaricate. Fate un passo in avanti con il piede destro, piegando il ginocchio a 90 gradi, assicurandovi che la caviglia e il ginocchio siano allineati. Il busto deve rimanere perpendicolare al pavimento. Abbassate l'altra gamba, facendo scendere il ginocchio fino a sfiorare il pavimento. Risalite e tornate alla posizione iniziale. Eseguite 5 ripetizioni per lato, per 3 serie, con una pausa di 1 minuto tra ogni serie.

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