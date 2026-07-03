Ogni settimana torna la nostra selezione dei look più belli sfoggiati dalle star! Ecco chi ci ha fatto innamorare negli ultimi sette giorni

Anche questa settimana le star non ci hanno deluso con i loro favolosi. In particolare Penelope Cruz e Olivia Wilde ci hanno regalato due abiti di cui dobbiamo assolutamente parlare!

Penelope Cruz in CHANEL

Sì è vero, Penelope Cruz in Chanel non è di certo una novità, ma sul red carpet della première di "The Invite" a Los Angeles, l'attrice ha incantanto tutti nell'abito celeste realizzato su misura e impreziosito da dischetti di paillettes ton sur ton. Un sogno!

Olivia Wilde in Saint Laurent

Per la stessa première, l'attrice co-protagonista Olivia Wilde ha sorpreso tutti con una creazione di Saint Laurent. Si tratta di un abito in nylon nero con scollatura profonda e gonna a balze: una scelta perfetta per l'attrice che da anni segue una linea stilistica non convenzionale quando si tratta di red carpet.

Zoey Deutch in PRADA

Tra le nostre preferite questa settimana c'è anche lei, Zoey Deutch, l'attrice che sta facendo innamorare tutti grazie alla sua interpretazione di Jill nel nuovo film "Voicemails for Isabelle". Alla premiere di "Minions & Monsters" il suo abito giallo firmato Prada ci è sembrato assolutamente perfetto.

Ma Penelope, Olivia e Zoey non sono le uniche star che meritano di essere citate questa settimana. Continuate a leggere per scoprire chi sono tutte le Best Dressed of the Week.

Penelope Cruz, Olivia Wilde e le altre "Best Dressed of the Week"

Penelope Cruz in CHANEL

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Olivia Wilde in SAINT LAURENT

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Barbara Palvin in SALIH BALTA

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Zoey Deutch in PRADA

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Millie Bobby Brown in GALIA LAHAV

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Mika Abdalla in McQUEEN

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Anne Hathaway, Bvlgari Global Ambassador, avvistata a New York per la promozione del film "The Odyssey" con un look total red, ha indossato gioielli e orologio Bvlgari.

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Kristen Stewart in CHANEL RESORT 2027

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Jodie Turner-Smith in ROBERTO CAVALLI

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Kiernan Shipka in JACQUEMUS

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Lyna Khoudri in PRADA

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