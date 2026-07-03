Cosa fare a Roma nel mese di luglio? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti

Cosa fare a Roma a luglio? Ci sono tantissimi eventi da non mancare.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dalla musica allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma a luglio

(Continua sotto la foto)

Le stanze dei sogni dimenticati al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Fino al 12 luglio il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ospita Le stanze dei sogni dimenticati, progetto fotografico di Piero Gemelli curato da Maria Vittoria Baravelli. La mostra nasce da un'occasione rara: per la prima volta un artista ha potuto accedere ai depositi del museo, gli spazi normalmente chiusi al pubblico dove sono custoditi migliaia di reperti che, pur facendo parte delle collezioni, non trovano posto nel percorso espositivo. Teste votive, frammenti di terracotta, vasi incompleti e oggetti rituali diventano così protagonisti di un racconto visivo che restituisce identità a opere spesso dimenticate. Gemelli, forte anche del legame personale con Villa Giulia nato durante gli studi di architettura, costruisce un dialogo tra queste testimonianze archeologiche e alcune immagini del proprio archivio fotografico, trasformando la fotografia in uno strumento di ricerca e valorizzazione del patrimonio. L'esposizione inaugura inoltre il rinnovato Ninfeo dell'Ammannati, appena restaurato, diventando il primo progetto ospitato in questo spazio simbolo del museo. Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia 9

Aniene Festival

Per tutta l’estate il Parco Nomentano torna a essere uno dei punti di riferimento della vita culturale romana con il ritorno dell’Aniene Festival, manifestazione gratuita che fino al 20 agosto propone circa novanta giorni consecutivi di appuntamenti. Ogni sera, dalle 18 alle 2 di notte, l’area verde sulle rive dell’Aniene si trasforma in una grande piazza a cielo aperto dove convivono concerti, spettacoli teatrali, dj set, incontri letterari, circo contemporaneo, sport, laboratori e attività dedicate alle famiglie. Il calendario è scandito da rassegne tematiche che accompagnano tutta la settimana: il martedì e il mercoledì spazio a Golden Record, con incontri su musica, libri e podcast, affiancati dal nuovo format Golden Record Listening, con ascolti guidati e ospiti come Teho Teardo, oltre ad appuntamenti dedicati ai Mondiali di calcio con Luca Pisapia e Sandro Piccinini. Il mercoledì e il sabato arrivano i Concerti Presto, dedicati alla musica dal vivo tra jazz, elettronica, world music e cantautorato, mentre il giovedì è la volta di Swing Factor, con concerti e lezioni gratuite di swing e lindy hop aperte a tutti. Il programma continua con Giro di Pista, la rassegna della domenica dedicata alle tradizioni musicali e ai balli dal mondo, e con Female Friday Live, appuntamento del venerdì curato da Female Cut che porta sul palco alcune delle artiste più interessanti della scena contemporanea tra elettronica, sperimentazione e songwriting. Tra le novità del 2026 debutta invece Circo!, in calendario ogni lunedì e firmato da Circo MaXimo, con spettacoli di acrobatica, giocoleria, teatro fisico e performance itineranti pensati sia per i bambini sia per il pubblico adulto. Non manca la parte gastronomica: per tutta la durata della manifestazione saranno presenti un’ampia area food & drink con street food e proposte per ogni esigenza alimentare, il market di artigianato e vintage curato da Green Market Festival, spazi relax, giochi, laboratori e un’area bimbi dedicata. Tra gli appuntamenti più attesi anche Vini & Vinili, il dopocena del venerdì che unisce degustazioni di etichette artigianali selezionate da Vigneto Roma a dj set rigorosamente in vinile. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Indirizzo: Via Nomentana snc

Taco Tuesday da Aquazzura Bar

L'estate dell'Aquazzura Bar, il tequila bar immerso nel giardino dell'Hotel de Russie, si arricchisce di un nuovo appuntamento fisso dedicato agli amanti della cucina messicana. Dal 7 luglio ogni martedì arriva infatti Taco Tuesday, una serata che propone un taco speciale fuori menu disponibile solo per un periodo limitato. La ricetta inaugurale abbina salmone fresco e affumicato, avocado, jalapeños e finger lime, pensata per accompagnare i signature cocktail a base tequila che caratterizzano il locale nato dalla collaborazione tra il brand Aquazzura e l'iconico hotel romano. Più che una semplice proposta gastronomica, Taco Tuesday vuole diventare un rito estivo fatto di aperitivi all'aperto, luci soffuse e atmosfera cosmopolita, in uno degli angoli più eleganti e nascosti del centro storico, dove design, natura e mixology si incontrano in uno spazio raccolto e raffinato.

Indirizzo: Via del Babuino 9

Esquilino Jazz Festival

Fino al 12 luglio gli Horti Magici di Piazza Vittorio Emanuele II tornano a essere il cuore pulsante del jazz con la quarta edizione dell'Esquilino Jazz Festival, rassegna gratuita che porta ogni sera, dalle 21 alle 23, concerti dal vivo in uno dei luoghi verdi più suggestivi del quartiere. Il programma attraversa le molte anime del jazz contemporaneo, alternando sonorità originali a contaminazioni con pop, musica brasiliana, latin jazz, tango, influenze balcaniche, afro jazz, R&B ed elettronica, in un dialogo continuo tra tradizione e sperimentazione.

Tra gli ospiti più attesi, il sassofonista britannico Trevor Watts, protagonista della serata finale insieme a Jamie Harris e il pianista e compositore Pino Jodice con il progetto Tribute to Morricone in Jazz accompagnato da Gianni Oddi. Un cartellone che valorizza la scena romana affiancandola a protagonisti nazionali e internazionali, riflettendo lo spirito multiculturale del rione Esquilino.

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II

Royal Rumble da SEEN by Olivier all’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel

Il rooftop del SEEN by Olivier, all'Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, torna protagonista dell'estate romana con Royal Rumble, in programma il 13 luglio. La terrazza panoramica con piscina affacciata su Piazza della Repubblica ospiterà una serata interamente dedicata alla mixology contemporanea, aperta al pubblico e organizzata in collaborazione con Pallini. Il format prevede una vera e propria sfida tra sedici bartender, che si alterneranno nei diversi banconi della terrazza proponendo cocktail signature realizzati con prodotti premium. I professionisti arrivano da alcuni degli indirizzi più interessanti della scena italiana, tra cui La Punta Expendio de Agave, Wisdomless Club, Baccano, Terrazza Monti, La Zanzara, Argot Prati, Nucleo Bar, The Court, Bob Milano, Cappuccino Cocktail Bar di Ischia, Officina 41 di Terni e Vespero Cocktail Club di Montalto Marina. Indirizzo: Piazza della Repubblica 47, Roma

The St. Regis Rome

Il Lumen Garden del The St. Regis Rome inaugura la stagione estiva con un allestimento ispirato alla Riviera francese, caratterizzato da tessuti rigati bianchi e rossi, dettagli mediterranei e una nuova programmazione che accompagnerà gli ospiti per tutta l'estate. Il ristorante dell'hotel rinnova anche la proposta gastronomica con il corner La Caprese, dedicato alla mozzarella Dop della latteria San Salvatore del Cilento, realtà premiata per la qualità della propria filiera. Si aggiorna anche la drink list firmata dal Bar Manager Raffaele Orlando, che affianca nuove interpretazioni dei classici del locale come Lumen Spritz, Rossini a Roma e Bellini a una selezione di cocktail realizzati con Bitter Fusetti. Il calendario degli eventi prevede ogni martedì e giovedì gli appuntamenti Lumen Society, tra aperitivi e DJ set, mentre il mercoledì e il venerdì spazio al Beach Social Club, con swing e summer dinner. Tra gli eventi speciali da segnare in agenda anche Back 2 Back, in programma il 9 luglio, con una console condivisa da diversi protagonisti della nightlife romana.

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele Orlando 3

Gigi Rigolatto all'Orient Express La Minerva

Con la riapertura della terrazza panoramica dell'Orient Express La Minerva, Gigi Rigolatto torna a essere uno degli indirizzi più scenografici del centro storico. Affacciato sui tetti della città e a pochi passi dal Pantheon, il rooftop progettato da Hugo Toro accoglie la stagione estiva con una proposta che unisce cucina mediterranea, cocktail d'autore e un'atmosfera elegante ma rilassata, pensata sia per il pranzo sia per l'aperitivo e la cena.

Il nuovo menu celebra i sapori del mare con piatti come il Carpaccio di Gamberi, gli Spaghetti Vongole e Bottarga, i Tagliolini al Ragù di Scampi e il Tonno Scottato con battuto mediterraneo e salsa agrodolce, senza dimenticare la tradizionale Milanese. Per chiudere in dolcezza arrivano la Panna Cotta ai frutti di bosco e Il Limone di Gigi, sorbetto agrumato ideale nelle giornate più calde. Al Bellini Bar debutta una nuova drink list ispirata alla Dolce Vita: accanto al celebre Bellini di Gigi, preparato con pesca, yogurt e Franciacorta, trovano spazio Abbronzatissima, con tequila, peperone rosso, mango, miele, jalapeño, lime e tajin, e Bello e Impossibile, che combina Altamura Distilleries Vodka, Cordusio Aperitivo, fragola, basilico, limone e Moscato d'Asti.

Indirizzo: Piazza della Minerva 69

Flor de Maga

Tra gli indirizzi più interessanti dell'estate romana c'è Flor de Maga, il nuovo botanical cocktail bar temporaneo nato all'interno di un vivaio nel quartiere Marconi. Il progetto porta la firma di tre amici già attivi nel panorama della ristorazione capitolina e trasforma uno spazio verde in un luogo dedicato ad aperitivi, musica e convivialità. Di giorno il vivaio resta un punto di riferimento per design e botanica, mentre dal mercoledì alla domenica, dalle 18 fino a ottobre, si trasforma in un'oasi tropicale dove rilassarsi tra palme, felci e bambù senza lasciare la città.

La drink list prende ispirazione dalla Santeria afro-cubana e propone cocktail come Yemayà, una rivisitazione della Caipirinha aromatizzata al mango, La Santeria, interpretazione del Gin Fizz con Spirito Santo Gin, Oyà, versione estiva del Paloma con tequila e Mezzala, Elegguà, a base di vodka al cetriolo, lime e cardamomo, e Changò, aperitivo botanico ispirato alla tradizione italiana. La proposta gastronomica segue la formula delle tapas con maritozzo al pulled pork, catalana di mare, tacos, pan brioche con alici, taglieri, hummus di ceci e caponatina di verdure. A completare l'atmosfera ci sono concerti live il venerdì e dj set dalle sonorità latine durante il resto della settimana. Serra della Biodiversità Tropicale all'Orto Botanico Tra le novità dell'estate romana c'è anche la nuova Serra della Biodiversità Tropicale, inaugurata all'Orto Botanico di Trastevere grazie alla collaborazione con Antoniodeluca Farms. Il progetto amplia il patrimonio botanico del giardino storico e, allo stesso tempo, crea uno spazio dedicato alla ricerca scientifica e alla divulgazione. La serra ospita specie tropicali ornamentali, medicinali e di interesse industriale, con un allestimento destinato ad arricchirsi nel tempo attraverso l'introduzione di nuove varietà che entreranno anche nelle collezioni permanenti dell'Orto Botanico. Oltre al valore espositivo, la struttura nasce come laboratorio permanente per lo studio della biodiversità tropicale e del ruolo che queste piante possono avere nella mitigazione dell'inquinamento ambientale. Un nuovo percorso che unisce ricerca, conservazione e divulgazione scientifica, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere ecosistemi lontani senza lasciare la città. Indirizzo: Largo Cristina di Svezia 23A, Roma Eventi WeMeet Chi vuole trascorrere l’estate facendo nuove conoscenze può affidarsi agli appuntamenti organizzati da WeMeet, l’app di WeRoad dedicata agli eventi di gruppo. Anche a luglio il calendario romano alterna sport, escursioni e attività all’aria aperta. Si parte il 4 luglio con il Trekking Monte Catillo & Aperitivo, un itinerario ad anello nella Riserva Naturale di Monte Catillo che attraversa boschi, la Sughereta di Sirividola e alcuni dei punti panoramici più belli di Tivoli, fino alla vista sulla Grande Cascata dell’Aniene. Nella stessa giornata è in programma anche Un viaggio sull’acqua: Trekking e Canoa, escursione che conduce prima tra le sorgenti del Pescara, in Abruzzo, e poi lungo il cristallino fiume Tirino, dove i partecipanti saliranno in canoa per esplorare uno degli ecosistemi fluviali più suggestivi d’Italia. Entrambe le esperienze si concludono con un momento conviviale facoltativo tra pranzo o aperitivo. Il 5 luglio si cambia scenario con Kayak e relax al Lago di Castel Gandolfo, una giornata dedicata alla scoperta del lago vulcanico dei Castelli Romani. Dopo una breve lezione introduttiva, si pagaia accompagnati dagli istruttori del centro, con la possibilità di fermarsi poi per il pranzo in riva al lago. L’11 luglio è invece il momento di SUP, Wakeboard & Relax al Lago del Salto, esperienza che abbina una lezione di stand up paddle a momenti di relax tra piattaforma galleggiante, lettini, area fitness e sauna, con la possibilità di provare anche il wakeboard a tariffa agevolata. Tutte le attività sono pensate per chi desidera uscire dalla routine cittadina, condividere una giornata nella natura e conoscere persone nuove in un contesto informale.