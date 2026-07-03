Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Piccole novità, grandi idee di stile. Questa settimana la moda racconta leggerezza, artigianalità e dettagli che fanno la differenza. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e l’intimo abbraccio tra Sergio Rossi e HIBOURAMA

(Courtesy of Press Office)

Più di una capsule, Intimate Hug celebra l’incontro tra due eccellenze del Made in Italy. Da un lato le linee iconiche e l’eleganza senza tempo di Sergio Rossi, dall’altro l’inconfondibile maglia di cristalli che ha reso HIBOURAMA riconoscibile nel panorama degli accessori contemporanei. Il risultato è una capsule sofisticata, dove luce, artigianalità e design si fondono in un equilibrio perfetto. Il primo capitolo di una collaborazione destinata a lasciare il segno.

#IntimateHug

Fashion Pills: martedì e l’anima gypsy di Atelier VM

(Courtesy of Press Office)

C’è un’estate che non segue le mappe, ma la luce. Atelier VM la racconta con una collezione di gioielli dal fascino nomade, dove oro 18 carati, pietre preziose e lavorazioni artigianali si intrecciano in creazioni leggere e luminose. Dalla collana Vega agli iconici orecchini Fatima fino all’anello Crew, ogni gioiello sembra nato per accompagnare giornate piene di sole, vento e libertà.

#EmotionalDesignSince1998

Fashion Pills: mercoledì e il nuovo crush by Prada è la borsa Bonnie

(credits courtesy of press office)

Minimalista, sofisticata e con quel fascino silenzioso che è da sempre la firma di Prada. La nuova Bonnie conquista con una silhouette essenziale, una pelle luminosa lavorata artigianalmente e dettagli pensati per durare ben oltre una stagione. Dalle versioni in suede fino al denim, si adatta con naturalezza a ogni stile, mantenendo quell’equilibrio perfetto tra eleganza e quotidianità. Proprio come gli accessori Prada che collezioniamo stagione dopo stagione, è una di quelle borse destinate a rimanere nel tempo.

#PradaSummer

Fashion Pills: giovedì e l’estate di Carolina Herrera parte in treno

(credits courtesy of press office)

Per celebrare la nuova capsule estiva firmata Carolina Herrera in esclusiva per NET-A-PORTER, i due brand trasformano il lancio in un vero viaggio nel lifestyle. Si parte dalla Victoria Station di Londra a bordo dello storico British Pullman, destinazione campagna inglese tra vigneti, pranzi all’aperto e l’inconfondibile stampa a pois, firma della Maison fin dagli anni Ottanta. Un’esperienza che racconta alla perfezione l’eleganza senza tempo di Carolina Herrera e l’approccio esclusivo di NET-A-PORTER, da sempre punto di riferimento per il lusso online.

#CarolinaHerreraSummer

Fashion Pills: venerdì e i diamanti del futuro by Pandora

(Courtesy of press office)

Con l’apertura del suo primo flagship italiano nel cuore di Milano, Pandora porta per la prima volta nel nostro Paese la collezione Lab-Grown Diamonds. Una nuova idea di gioiello che unisce design essenziale, brillantezza e innovazione, senza rinunciare alla responsabilità. I diamanti creati in laboratorio sono identici a quelli naturali dal punto di vista chimico, fisico e ottico, ma vengono realizzati utilizzando elettricità proveniente da fonti rinnovabili al 100% e montati su oro e argento riciclati. Tra i pezzi più iconici spicca la linea Infinite, ispirata al simbolo dell’infinito: gioielli dal gusto contemporaneo, pensati per accompagnare ogni giorno con un’eleganza discreta.

#GirlsBestFriends

Fashion Pills: sabato e tutti pazzi per le ballet shoes di Onitsuka Tiger!

(Courtesy of press office)

Le ballerine continuano a conquistare la scena fashion e Onitsuka Tiger le reinterpreta con GYMNARINA™, un modello che fonde l’eleganza delle scarpette da danza con il DNA sportivo della maison giapponese. La silhouette affusolata richiama il balletcore, mentre le iconiche Tiger Stripes, i lacci intercambiabili e la morbida pelle rendono questa scarpa versatile e contemporanea. Comfort, leggerezza e un tocco rétro si incontrano in un modello pensato per accompagnare ogni look, dal più essenziale al più sofisticato. Un’altra conferma di come lo sportswear continui a dialogare con la moda più chic.

#Balletcore

Fashion Pills: domenica e la naturale eleganza di Martino Midali

(Courtesy of press office)

C’è un tessuto che ogni estate torna protagonista, ed è il lino. Martino Midali gli dedica una collezione che celebra leggerezza, comfort e femminilità contemporanea attraverso volumi morbidi, linee essenziali e una palette ispirata alla natura. Il risultato è un guardaroba versatile, pensato per seguire il movimento del corpo con naturalezza e trasformare le piccole imperfezioni del lino nel suo tratto più autentico e raffinato. Una moda senza eccessi, che punta sulla qualità dei materiali e su un’eleganza discreta destinata a durare nel tempo.

#NaturalElegance