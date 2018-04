La responsabilità La vita è la vostra e la responsabilità di quello che vi succede pure. Ognuno sa cosa è meglio per sé e sa come meglio gestire la situazione in cui si trova. Per questo motivo, sì ai consigli ma sempre con la consapevolezza che provengono da vissuti e bisogni diversi dai vostri.

Il fallimento Se non si fa quello che si vuole, sarà sicuramente molto difficile fallire… ma anche vincere. Quindi abbiate coraggio e concentratevi su ciò che volete, senza farvi sviare dai desideri degli altri. Ci sono dei rischi? Vi serviranno a dare il meglio di voi.

Il valore Date valore alle vostre emozioni. Se sapete qual è la cosa giusta da fare ma intorno a voi continuano a scoraggiarvi, cominceranno ad arrivare pensieri negativi che potrebbero alimentare le vostre legittime paure. Fermatevi per un momento e pensate che quello che vi rende felici potrebbe essere diverso da ciò che emoziona un’altra persona. Credete alle vostre sensazioni e andate avanti, in ogni modo ne guadagnerete in fiducia.

Il giudizio Le critiche, si sa, non sono piacevoli. Cosa fare allora? Accettare quello che arriva al vostro orecchio e lasciarlo andare subito dopo è un’ottima tecnica per non avvelenarsi troppo. Le parole sono solo parole e quelle negative (e non costruttive) non sono utili per la crescita personale.



La selezione Questo passaggio è indispensabile. Spesso, per non farsi condizionare dagli altri, basta pensare al vissuto di chi abbiamo di fronte. Le persone, infatti, attuano meccanismi di difesa che potrebbero scatenare critiche e negatività. Questo succede anche con le persone che vi amano profondamente, è un meccanismo inconsapevole e protettivo per se stessi ma che non deve minare la vostra intraprendenza. Ad esempio, una persona che ha difficoltà ad esprimere le emozioni, potrebbe non comprendere il vostro entusiasmo e quindi trovare il modo per bloccarlo. Selezionate ciò che vi può essere utile e trascurate quello che potrebbe essere nocivo.

Abituarsi a esprimere la propria opinione Chi esprime le proprie idee di frequente, dimostrerà di avere una personalità forte e sicura. Questa modalità permetterà, sia agli altri che a voi stessi, di sentirvi liberi di dire il vostro parere senza aver paura di condizionamenti.