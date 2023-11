Il Disturbo Affettivo Stagionale può minare il benessere fisico e psicologico: ecco 7 piccoli trucchi contro stanchezza e cattivo umore

Nella danza mutevole delle stagioni, l'arrivo di autunno e inverno porta con sé uno scenario familiare per molte persone: giornate più corte e temperature più fredde regalano un'atmosfera che si fa più intima e accogliente per alcuni, mentre portano tristezza e cattivo umore ad altri.

Per molte persone, infatti, queste stagioni possono rappresentare molto di più di un semplice cambio di clima. E proprio in questa stagione emerge un fenomeno noto come Disturbo Affettivo Stagionale (DAS), un compagno oscuro che porta con sé un carico di sintomi emotivi e fisici che possono minare il benessere psicologico e fisico.

Cos'è il Disturbo Affettivo Stagionale

Il Disturbo Affettivo Stagionale è una forma di depressione stagionale che si manifesta ciclicamente durante i mesi invernali, spogliando le giornate della loro luce solare e proiettando molte persone in un'atmosfera di malinconia, se non di cattivo umore.

È caratterizzato da sintomi quali stanchezza cronica, irritabilità, aumento dell'appetito per cibi ricchi di zuccheri, difficoltà a concentrarsi e una sensazione di tristezza persistente.

Questi sintomi possono variare in intensità da persona a persona e possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita di chi ne soffre.

E sebbene questa stagione può portare con sé l'ombra del DAS, esistono metodi per riscoprire la luce. Qui di seguito vi riportiamo i più consigliati dagli esperti.

Disturbo Affettivo Stagionale: 7 consigli per superare autunno e inverno se vi causano stanchezza e cattivo umore

1. Esporsi alla luce naturale

La mancanza di luce solare in inverno può influire negativamente sul nostro umore. L'esposizione alla luce naturale è un modo efficace per combattere il DAS.

Passare del tempo all'aperto durante il giorno, specialmente al mattino, può contribuire a regolare i ritmi circadiani e migliorare il benessere psicologico.

2. Fare attività fisica regolare

L'esercizio fisico è un potente alleato contro il Disturbo Affettivo Stagionale. La pratica regolare di attività fisica aumenta infatti la produzione di endorfine, i cosiddetti "ormoni della felicità", che migliorano l'umore e riducono lo stress.

Non serve passare ore e ore in palestra. Anche una passeggiata giornaliera può fare la differenza.

3. Seguire un'alimentazione equilibrata

Ciò che mangiamo ha un impatto diretto sulla nostra salute mentale. Una dieta equilibrata che comprenda frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali può fornire all'organismo i nutrienti necessari per sostenere un buon stato d'animo.

** Cosa mangiare in autunno per non risentire il cambio di stagione **

4. Dormire bene e abbastanza

Così come una sana ed equilibrata alimentazione, anche il sonno è fondamentale per il benessere emotivo. Mantenere una routine regolare di sonno e creare un ambiente confortevole per dormire può aiutare a combattere la stanchezza e la tristezza associate al DAS.

5. Imparare a gestire lo stress per contrastare il Disturbo Affettivo Stagionale

La riduzione dello stress può alleviare i sintomi del Disturbo Affettivo Stagionale e migliorare la qualità della vita.

Quindi, apprendere tecniche di gestione dello stress - come la meditazione, la respirazione profonda e il rilassamento progressivo - può aiutare a mantenere un atteggiamento positivo anche durante i mesi invernali.

6. Rimanere in contatto con altre persone

Impossibile negare che con l'arrivo del freddo e l'accorciarsi delle giornate la nostra voglia di uscire si nasconda con noi sotto le coperte. È però importante sottolineare che l'isolamento sociale può accentuare i sintomi del DAS.

Passare del tempo con amici e familiari, partecipare a eventi sociali e coltivare relazioni significative contribuisce al benessere emotivo, e contrastare la sensazione di solitudine. Anche una conversazione telefonica, una videochiamata o una passeggiata con un amico possono avere un impatto positivo sul proprio stato d'animo durante i mesi invernali.

7. Contro il cattivo umore provate la terapia luminosa

La terapia luminosa è una pratica comune per il trattamento del disturbo affettivo stagionale; spesso raccomandata per coloro che vivono in aree con poche ore di luce solare.

Utilizzando una lampada speciale a luce intensa, questa terapia simula la luce naturale ed è efficace nel migliorare l'umore. La luce emessa da queste lampade è più intensa della luce normale, e il suo utilizzo regolare, solitamente per 20-30 minuti al giorno, può influenzare positivamente il ritmo circadiano e la produzione di melatonina.