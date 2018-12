Quando sentiamo che la voglia di fare sta calando è il momento di fermarsi e seguire i sensi. Vi spieghiamo perché succede e come ritrovare energia

La stanchezza cronica è un chiaro segnale che il vostro organismo sta vivendo un periodo di bassa energia.

Ci si sente di umore basso, stanchi fisicamente e mentalmente, non si ha voglia di svolgere le attività quotidiane e vorremmo solo capire come rigenerare le forze.

Cosa sta succedendo? Perché non riuscite a ingranare come un tempo?

Vi spieghiamo perché accade e come fare per ritrovare la vostra energia.

(Continua sotto la foto)

Il bilancio energetico

L’energia che scorre nel corpo è il risultato di tre fattori: il piacere, il riposo e l’alimentazione.

Ci sono situazioni in cui, sebbene ci sia un grande dispendio di energia, la sensazione che ne deriva subito dopo è un misto di piacere e soddisfazione che reintegra subito il nostro apporto energetico.

Un esempio? Quando visitiamo una città camminando per chilometri, arrivati a sera siamo stanchi ma appagati e pronti a un nuovo giorno di esplorazione.

Il piacere

Il modo più semplice ed efficace per recuperare energia è dedicarsi ad attività piacevoli e soddisfacenti.

Utilizzare il proprio tempo solo per il lavoro o per persone che ci danno sensazioni spiacevoli, ci porta a spendere le energie in pensieri inutili e negativi.

Riappropriatevi del piacere e ritroverete la vostra energia.

Nessuno è indispensabile

Molte persone sono abituate a correre a ritmi serrati.

Non sono concesse attività piacevoli perché il lavoro, la casa, il fidanzato, gli impegni aspettano solo voi e non potete agire diversamente.

Questa è la bugia che vi raccontate, la realtà è che non siete indispensabili.

Se sentite che la stanchezza mentale si sta impossessando di voi è il momento di mollare la presa.

Delegate o semplicemente non fate, scoprirete che il mondo resterà al suo posto.

Mollare il controllo

Smettetela di fare i controllori, di voler arrivare alla perfezione, di aspettare un complimento dall’esterno, di voler essere indispensabili.

La vostra energia può essere orientata verso qualcosa che vi mostrerà una ricchezza che arriva da dentro e che appare inspiegabile.

Questo è il modo di vivere godendosi i momenti di ozio, cercando la leggerezza e il bisogno di seguire il mondo emotivo, non solo la ragione.