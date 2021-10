Prendete carta e penna: vi suggeriamo cosa fare a Roma questo fine settimana. Tra mostre, eventi e kermesse enogastronomiche, ce n'è per tutti i gusti

Anche questo fine settimana la Capitale offre tanti appuntamenti in giro per la città.

Ultimo weekend di proiezioni ed eventi alla Festa del Cinema di Roma; e per l’occasione vale la pena fermarsi da Foodopolis, sempre all’Auditorium Parco della Musica, per assaggiare specialità pugliesi e laziali.

Se vi siete persi quello precedente, sabato è in programma il secondo walking tour alla scoperta della Roma di Caravaggio con The Maptique.

All’Orto Botanico di Trastevere, da oggi fino a domenica, si terrà Ortidea, manifestazione interamente dedicata alla natura e alle particolarità delle sue piante tra conversazioni, laboratori e attività all’aria aperta per grandi e piccoli.

E poi l'Hippie Market special edition FOODSTOCK al Parco Labia e una nuova mostra da visitare dedicata al fotografo Mario Giacomelli alla Galleria Gilda Lavia.

Noi ve le raccontiamo: a voi la scelta.

Cosa fare a Roma nel weekend del 23 e 24 ottobre

Foodopolis all’Auditorium Parco della Musica

È un tripudio di street food la IV edizione di Foodopolis, kermesse enogastronomica in scena dal 14 ottobre e fino a domenica all’Auditorium Parco della Musica.

Due le regioni protagoniste di questa grande “città del gusto” (oltre novecento metri quadri tra stand e un temporary restaurant): la Puglia - immancabili le orecchiette con le cime di rapa, la burrata, i panzerotti e le bombette di Martina Franca - e, da quest’anno, il Lazio con i prodotti di Dol di Vincenzo Mancino, i vini delle cantine Dell’Associazione Donne Del Vino Lazio e poi porchetta, supplì, classici primi romani e maritozzi con la panna.

Da Foodopolis - che si svolge in concomitanza con la Festa del Cinema, aperta a tutti e unica area food durante l’evento - sarà dunque possibile assaggiare per pranzo oppure per cena (o perché no, come aperitivo) specialità tradizionali da accompagnare magari a un calice di Primitivo di Manduria o di Negroamaro.

Non mancheranno un angolo Drink bar e un Foodmarket dove acquistare pasta, taralli, passata di pomodoro, vino e altre leccornie pugliesi. Orari dalle 10.30 alle 15.00 e dalle 18.00 fino a dopo cena.

Festa del Cinema di Roma 2021

Ultimo weekend per la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma ospitata all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale (MAXXI, Casa del Cinema, Palazzo Merulana, Teatro dell’Opera di Roma).

Come sempre la struttura dell’archistar Renzo Piano sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti con registi e attori italiani e internazionali.

Stasera alle ore 19.00 Carlo Verdone sarà in Sala Sinpoli per presentare Vita da Carlo, serie tv in cui l’attore romano celebra se stesso.

Mezz’ora più tardi in Sala Petrassi in programma l’Incontro Ravvicinato (titolo della omonima sezione) con Frank Miller, autore americano di graphic novel e fumetti.

Sabato occhi puntati sul regista visionario Tim Burton che riceverà il premio alla Carriera in Sala Sinopoli: appuntamento alle ore 17.00 con tanto di live streaming al cinema My Cityplex Savoy.

A gran chiusura domenica alle 20.00 anteprima di The Eternals, nuovo film del Marvel Cinematic Universe diretto dal premio Oscar Chloé Zhao.

Tutti i film della Selezione Ufficiale (ventitre pellicole), gli ospiti, le proiezioni speciali e la rassegna collaterale Alice nella città sul sito della manifestazione.

Ortidea all’Orto Botanico

Da oggi fino a domenica il Museo Orto Botanico di Roma a Trastevere ospita Ortidea (organizzata da Sens Eventi): una tre giorni all’insegna di laboratori didattici, seminari, incontri e visite guidate per imparare a conoscere le piante - ad esempio orchidee, tillandsie e bromelie - insieme ad esperti del settore.

E poi, ancora, focus su piante carnivore, grasse e tropicali, kokedama (meglio conosciuti come bonsai volant di origine giapponese), erbacee perenni e piante officinali.

Si affronterà il tema di come coltivare le piante in casa, della loro origine e delle curiosità sulla loro storia, ma anche come riconoscere quelle spontanee che crescono in natura.

In programma anche un laboratorio per imparare a realizzare i Mini Pond (mini-stagni) da installare sul proprio terrazzo per la coltivazione di piante acquatiche.

Sarà finalmente possibile tornare a visitare le serre dell’Orto Botanico di Roma tra cui quella tropicale e quella delle piante insettivore.

Da non perdere le letture a tema Flora al Femminile: donne e giardini realizzate dall’Associazione Cinema e Storia con l’esposizione della preziosa collezione di orchidee dell’Orto Botanico di Napoli (ospite speciale di questa edizione).

Tutti i dettagli e gli appuntamenti sul sito dedicato alla manifestazione. Biglietto intero 10 euro (gratuito per i bambini fino a 11 anni). Orari: venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Walking tour The Maptique

Domani pomeriggio tornano i walking tour organizzati da The Maptique, serie di appuntamenti in giro per cortili, gallerie e location esclusive (l’ultimo nella Capitale proprio sabato scorso) in compagnia di esperti.

Anche stavolta il tour a piedi si svolgerà tra Campo Marzio e via del Corso alla scoperta dei luoghi di Michelangelo Merisi.

L'artista ed ex restauratrice Silvia Galgani guiderà i visitatori attraverso i luoghi del pittore noto come il Caravaggio percorrendo le strade che lo videro protagonista tra il 1596 e il 1606 e fornendo approfondimenti sul suo stile di vita e la tecnica pittorica.

La visita si snoderà, dalle ore 14.30 alle 17.30, tra le chiese e i capolavori dell’artista, terminando in via della Pallacorda. I posti sono limitati, iscrizioni e costi sul sito.

Hippie Market special edition FOODSTOCK

Sabato e domenica andrà in scena l’Hippie Market special edition FOODSTOCK al Parco Labia (Fidene) dove si ritroveranno street chef, artigiani e designer, musicisti, ballerine e operatori olistici per un evento all’insegna della cucina on the road (dieci i selezionatissimi truckfood).

Musica, relax, spettacoli e intrattenimento, artigianato e vintage, laboratori creativi per i più piccoli e tanto altro ancora, tutto da scoprire.

L'ingresso è libero, e gli orari dalle 10.30 alle 22.30.

Mostra Mario Giacomelli a Galleria Gilda Lavia

Domani (e fino al 31 dicembre) torna a Roma Mario Giacomelli con una mostra di sessantasei fotografie d’epoca che ne coprono l’intera carriera.

Accanto ai pezzi più iconici saranno esposti anche lavori mai visti prima sempre nel segno del suo rivoluzionario linguaggio fatto di contrasti tra bianco e nero.

L’esposizione, allestita alla Galleria Gilda Lavia, si sviluppa intorno al tema del rapporto uomo/natura insieme a quello del tempo.

L’intento della curatrice di Mario Giacomelli - Tempo di vivere, Katiuscia Biondi Giacomelli (nipote dell’artista e direttrice dell’Archivio Mario Giacomelli), è stato di «rendere presente il personaggio, l’uomo e l’artista».

Per questo, la struttura della mostra, attraverso la scelta dei materiali e la sequenza delle opere, non segue un ordine cronologico né una divisione in serie ma si concentra semplicemente sul flusso delle immagini, vivida manifestazione dell’incontro primigenio tra soggetto e mondo.

VII Giornata Europea de I Parchi Letterari

Domenica si celebra la VII Giornata de I Parchi Letterari con il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco.

Per l’occasione i territori che sono stati fonti di ispirazione per romanzi, racconti, novelle e poesie ospiteranno incontri, spettacoli e mostre nel segno della letteratura.

A Ostia, dove il protagonista è Pier Paolo Pasolini, si terrà la presentazione del libro Animali in Città (Lapis Edizioni, 2019) all'interno del Centro Habitat Mediterraneo LIPU.

Eventi e dettagli del programma sul sito della manifestazione.