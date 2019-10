Mostre, eventi enogastronomici, concerti ed eventi: ecco gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano l'ultimo weekend di Ottobre

L'ultimo weekend di ottobre a Milano sarà un concentrato di passione, con eventi, feste, concerti, spettacoli, degustazioni e momenti di riflessione.

Dalla pizza al whisky, dall'incontro generazionale al cantare a squarciagola, non mancheranno le cose da fare.

Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda.

Cross Generational Festival

Il 25 ottobre Palazzo Serbelloni ospita l'evento organizzato da Grazia che punta a unire e far discutere generazioni diverse.

Dalle 10 alle 20 saranno tanti i talk che vedranno protagonista il direttore Silvia Grilli che con i suoi ospiti affronterà temi come ambiente, futuro, social, benessere, meritocrazia, cyberbullismo, sorellanza.

Dalla cantante e giudice di X Factor Malika Ayane alla conduttrice Aurora Ramazzotti, dall'attrice Serena Rossi alla cantante Arisa, passando per l'imprenditore digitale Francesco Facchinetti, l'attrice Martina Colombari, la modella Marica Pellegrinelli, la cantante Nina Zilli, il rapper Shade, la conduttrice Filippa Lagerbäck e tanti altri.



L'ingresso al festival è libero fino a esaurimento posti.

Qui trovate tutte le altre informazioni, il programma completo e il link al quale iscriversi.

Concerti e nightlife

Fine settimana intenso per gli appassionati di musica. Dalla musica rap a quella sinfonica, dal pop alla house.

Sabato 26 al Mediolanum Forum, alle 21, ci sarà Fabrizio Moro.

In alternativa, alle 20,30, all'Auditorium Geoff Westley dirige l'Orchestra Verdi in Fabrizio De André sinfonico.

Subito dopo, dalle 23,30 al Fabrique si ballerà con una serata d'eccezione organizzata da Rollover che vedrà in console Dj Ralf, Alex Neri e Coccoluto.

Domenica 27, invece, toccherà a Coez infiammare il Mediolanum Forum, sempre alle 21.

La Città della Pizza

Dopo il successo di Roma, debutta anche a Milano l'evento dedicato a uno dei piatti italiani più amati, in patria e fuori.

Sarà la Fabbrica Orobia a ospitare la due giorni di sabato e domenica, che vedrà protagonisti maestri pizzaioli che si potranno sbizzarrire in grandi classici e nuove creazioni.

Tema di questa prima edizione, infatti, è l'avanguardia: ogni pizzaiolo dovrà preparare tre proposte diverse.

Non mancheranno poi laboratori e workshop, per adulti e bambini.

Raffaello 2020

Fino al 2 febbraio il Museo della Permanente ospita la mostra multimediale immersiva dedicata al pittore rinascimentale Raffaello.

Il percorso espositivo, a cura di Vincenzo Farinella, celebra il cinquecentenario della morte dell'artista e si snoda attraverso cinque sale.

Ad attendere i visitatori un racconto che si dipana attraverso una sapiente commistione di immagini, suoni, musiche e suggestioni a 360 gradi.

East Market Halloween Edition

Domenica 27 ottobre torna il mercatino vintage dedicato a privati e collezionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare.



Saranno 300 gli espositori provenienti da tutta Italia, che proporranno modernariato, antiquariato, artigianato, stampe, grafiche e creazioni.

Per l'edizione di ottobre sarà allestita una speciale Horror Area, dove sarà presente una selezione degli espositori con decine di prodotti legati al mondo dell'horror.

Golosaria 2019

Dal 26 al 28 ottobre arriva al Mi.Co la rassegna autunnale dedicata alle eccellenze gastronomiche italiane.

La tre giorni sarà articolata intorno al tema Il cibo che cambia: una full immersion nel gusto con 250 espositori food e 100 cantine.

L'obiettivo è quello di dare un'idea quanto più realistica possibile dell'attuale mondo del cibo, dall'agricoltura a qualsiasi ambito della ristorazione.

Tra le novità 2019, anche uno spazio speciale dedicato al caffè che, attraverso il Coffee Lab di Morettino, affiancherà alle preparazioni in espresso delle miscele classiche i metodi di estrazione a filtro delle singole origini di Specialty Coffee.

Distillati mon amour

Domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2019 tornano The Rum Day e The Whisky Day, la due giorni che conduce addetti ai lavori e appassionati alla scoperta e alla riscoperta di due grandi distillati: il rum e il whisky.

Due eventi in un’unica location, quella della MegaWatt Court di Milano: da una parte la Sugarcane Experience, evento all'insegna della canna da zucchero, un percorso fra grandi rum da meditazione, rum da miscelazione e cachaça; dall’altra la Malt&Grain Experience, il format italiano sul mondo del whisky che racchiude selezioni di etichette e tutti i brand da miscelazione.

Damiano Fitness Day

Un’intera giornata per incontrare medici esperti in sport e nutrizione, guru della cucina, istruttori di yoga e core & balance. Sabato 26 ottobre appuntamento a Casa Lago (via S. Tomaso 6 – MM1 Cairoli) per la 2° edizione del Damiano Fitness Day.

Un’occasione per parlare di benessere a tavola e non solo, passando anche alla parte pratica in cucina, dove imparare a cucinare piatti buoni e sani e dedicarsi al proprio corpo scegliendo tra una lezione di yoga o una di core & balance, disciplina che unisce tai-chi, pilates e yoga.

Michela Speciani e Mattia Cappelletti, medici chirurghi esperti in sport e nutrizione, spiegheranno come scegliere gli alimenti più adatti al proprio stile di vita e alla disciplina sportiva che si pratica.

Passando dalla teoria alla pratica, Valeria Airoldi, blogger di FitFood, metterà in pratica i loro consigli con uno show cooking ricco di idee e consigli per un pranzo sano e veloce fuori casa, bilanciato e appetitoso, mentre Benedetta Gastaldi, istruttrice di core & balance e Luca Compare, yogger esperto in yoga Pranavashya, si occuperanno della parte di attività.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito.

La quota di iscrizione è di 20 euro e dà diritto a partecipare a tutti gli appuntamenti della giornata, che saranno strutturati su quattro turni.

Per tutti i partecipanti ci sarà in omaggio una goodie bag ricca di gadget, sconti e prodotti Damiano, azienda specializzata nella produzione e trasformazione di frutta secca da agricoltura biologica.

Casa Nutella

Anche in Italia arrivano i Nutella Biscuits e per l'occasione Ferrero offre un'intera settimana di assaggi in un luogo che sicuramente sarà preso d'assalto dai più golosi.

Casa Nutella sarà aperta fino al 31 ottobre, dalle 8,30 alle 20 in Piazza Gae Aulenti per consentire a tutti di provare gratuitamente la novità in arrivo e condividere l'esperienza sui propri social.