Il 25 ottobre tutti invitati a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano, per il Cross Generational Festival organizzato da Grazia. Insieme con noi ci saranno tante donne speciali, cantanti, attrici, scrittrici, influencer e un programma di talk e incontri molto ricco e stimolante

Tante donne speciali: dalla cantante e giudice di X Factor Malika Ayane alla conduttrice Aurora Ramazzotti, dall'attrice Serena Rossi alla cantante Arisa, passando per l'imprenditore digitale Francesco Facchinetti, l’attrice Martina Colombari, la modella Marica Pellegrinelli, la cantante Nina Zilli, il rapper Shade, la conduttrice Filippa Lagerbäck e tanti altri.

Appuntamento il 25 ottobre, a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano, con tanti i personaggi che, insieme con il direttore di Grazia, Silvia Grilli, si confronteranno su temi come l'ambiente, il futuro, i social, il cyberbullismo, il benessere, la sorellanza e la meritocrazia.

Il Cross Generational Festival è l'evento creato da Grazia per unire tante generazioni diverse: in fondo, Grazia è stata letta prima dalle nostre nonne, poi dalle nostre madri, quindi dalle loro figlie. Perché in questi anni non è più l'età ad accomunare le donne, ma le loro passioni. E poi, le differenze non servono a dividere, ma possono alimentare il confronto e arricchirci.

Come possiamo valorizzare una bellezza non convenzionale? Come parlare la lingua dei nativi digitali? Quali sono i valori più profondi oggi? Sono solo alcune delle domande a cui proveremo a rispondere durante i talk, dalle ore 10 alle 20.

Tutti invitati, anche i più piccoli! Nel pomeriggio è prevista l'animazione a cura di Kikolle Lab, con giochi e laboratori. Inoltre, in programma, c’è anche una lezione (su prenotazione) di Sapopa Body Consciousness, la disciplina che insegna a mettersi in sintonia con il proprio corpo e la propria mente.

L'ingresso al festival è libero (fino a esaurimento posti). Partner ufficiali dell'iniziativa, Lancia Ypsilon e Clinique, e come radio ufficiale Radio Monte Carlo.

Scorpite di seguito il programma del primo Cross Generational Festival by Grazia. Vi aspettiamo!

Il programma completo dei talk sarà disponibile da lunedì 14 ottobre



Durante tutta la giornata saranno affrontati i temi che stanno più a cuore a Grazia e che la vedono in prima linea ogni giorno, in edicola e nella vita.

Grazia è un magazine che ha saputo cogliere l'essenza del tempo, che parla il linguaggio del web mantenendo l'autorevolezza del magazine. Eleganza, attualità, moda, ambiente, il futuro, il benessere: di questo e altro parleremo con i nostri ospiti.