Mostre, mercatini, feste e tanta musica: ecco gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Sarà un weekend all'insegna della musica a Milano con la terza edizione della Music Week che si appresta a chiudere i battenti in grande stile.

Concerti, spettacoli e incontri a tema animeranno ogni angolo della città cercando di soddisfare tutti gli appassionati con tantissimi generi.

Ma non solo, perché in vista del Natale non mancano i mercatini e le occasioni solidali.

Ecco tutti gli eventi da segnare in agenda.

(Continua sotto la foto)

Milano Music Week

L’evento diffuso dedicato a ogni genere ha già invaso la città con oltre 250 artisti da 33 Paesi e 5 continenti, i maggiori protagonisti dell’industria musicale da tutto il mondo, 90 location e circa 300 eventi.

Concerti, incontri, mostre, workshop, momenti di formazione e di discussione in una delle capitali della musica nel mondo.

Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Levante sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno questo weekend in punti chiave della città.

Tra le location coinvolte la Terrazza Martini, la Palazzina Liberty, Mare Culturale Urbano.

Quest’ultimo organizzerà per sabato 23 un concerto di musica classica con tre giovani musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado che con violino, violoncello e arpa animeranno il pomeriggio dell’ex Cascina Torrette dalle 17.

A chiudere la Milano Music Week il Closing Party di domenica allo Spirit De Milan, organizzato da Billboard Italia e che vedrà esibirsi Alessandra Amoroso, The Kolors, Mondo Marcio, Giordana Angi e i protagonisti di X-Factor.

Music Week di Gusto

In occasione della Settimana della Musica, per omaggiare il Linecheck Festival, Gusto 17 ha creato la propria playlist con un’edizione limitata di quattro gusti: dal Linecheck, una cheesecake alla spirulina avvolta da una composta di frutti rossi al Glam pop, stracciatella di cioccolato rosa, dal Soul volutamente nero con cioccolato 90% extra dark grazie alle note di carbone vegetale, fino al Trap, sorbetto al rum con note di lime e zenzero caramellato.

La playlist di quattro gusti si potrà trovare sia al Base che nelle due gelaterie di Gusto 17 in via Savona e via Cagnola fino al 24 novembre.

G come Giocare

Una festa dedicata al gioco in tutte le sue forme e per tutta la famiglia. Torna il parco giochi adatto a ogni bambino (anche quelli che anagraficamente hanno qualche anno in più).

Dal 22 al 24 novembre saranno ben 2 i padiglioni di Fieramilanocity che ospiteranno oltre 100 espositori con i loro stand di giocattoli e non solo.

Peppa Pig, i PJ Masks, i Pokémon, i Gormiti, le Tartarughe Ninja, Dragon Ball, Masha e Orso sono solo alcuni dei personaggi protagonisti del weekend di spettacoli, laboratori e sorprese.

Mercatino natalizio al Portello

Dal 22 novembre tornano le casette di legno di Piazza Portello per portare la magia del Natale e prepararsi ad accogliere il momento più magico dell’anno.

Prodotti tipici, manufatti artigianali, decorazioni, complementi d’arredo, ma anche street food e vin brulè vi trasporteranno in un mercatino tipico del Trentino fino al 6 gennaio.

Buon compleanno East Market

Il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, compie cinque anni.

Dalla prima edizione del novembre 2014 presso il Lambretto Studios, la crescita è stata esponenziale: 500mila presenze di pubblico stimate, 5mila espositori coinvolti in oltre 70 edizioni.

Un appuntamento diventato ormai un must per appassionati, famiglie e curiosi, ma, anche punto di riferimento del vintage internazionale che vanta oltre 300 espositori da tutta Italia.

Immancabili i corner dedicati al food and beverage e i djset.

Appuntamento per domenica 24 dalle 10 alle 21 in via Mecenate.

Una mano dalle stelle

Sabato 23 e domenica 24, dall 14,30 alle 18,30 nella sede di Attila&Co, in via Pagano 6, si terranno due pomeriggi di astro-solidarietà.

Astrologi professionisti realizzeranno oroscopi personalizzati, della durata di 20 minuti circa, al costo di 25 euro.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla LILT Milano – progetto Child Care.

Saranno presenti anche alcune opere del designer Andrea Collesano, il cui ricavato andrà a supporto della Onlus.

Caffè e maglia

Sabato 23 novembre si terrà un nuovo appuntamento con il Crosta Knit Cafè, l’evento aperto a tutti gli appassionati di lana e ferri.

Dalle 16:00 alle 18:00, il locale di via Felice Bellotti mette a disposizione il social table per chiunque abbia voglia di sferruzzare in compagnia.

Gli incontri sono a titolo gratuito, previa prenotazione all’indirizzo mail del Crosta.

Ferri e gomitolo non sono forniti dal locale, ciascun partecipante è tenuto a portare il proprio materiale.

Puglia Music Festival

Sabato 23 settembre i Magazzini Generali ospitano la festa dedicata alla Notte di San Martino, l’evento salentino che da anni e anni fa scatenare i pugliesi.

Una serata, a partire dalle 21,30, in cui celebrare le melodie della Puglia, ma anche i suoi sapori, con la degustazione di prodotti tipici ((taralli, panzerotti, rustici, pasticciotti) mentre si assiste a uno spettacolo di musica live.

Looking for Monna Lisa

Dal 24 novembre al 29 marzo a Pavia arriva la mostra diffusa e immersiva a cura di Valerio Dehò.

L'esposizione celebra con ironia una delle opere simbolo di Leonardo nel cinquecentenario della morte dell’artista, approfondendo il legame del genio fiorentino con la città di Pavia e indagando sui misteri e le leggende che riguardano la celebre figura della Monna Lisa.

L'esposizione coinvolge la chiesa di Santa Maria Gualtieri, lo Spazio Arti Contemporanee del Broletto, il Castello Visconteo, la Piazza del Municipio e offre opere di arte spiccatamente contemporanea, dalla pittura alla scultura, dall'installazione a lavori multimediali, alcune delle quali create per l'occasione e tutte accomunate dal rapporto imprescindibile con il passato, con la storia e con il grande Maestro.