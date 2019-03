Visite guidate, mostre, degustazioni e spettacoli: ecco tutte le iniziative da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

Il primo weekend di primavera a Milano ha un sapore speciale.

La città si rianima e saluta ufficialmente l'arrivo della nuova stagione con manifestazioni all'aria aperta, visite speciali, eventi, feste e spettacoli.

Le temperature più elevate, i colori più vividi della natura invitano a stare fuori e sfruttare ogni singolo minuto con tantissime cose da fare.

Volete qualche spunto? Ecco i nostri suggerimenti

Stramilano

Domenica 24 marzo torna la gara podistica più amata dai milanesi, che attraversa i luoghi di culto della città.

Tre i percorsi previsti a seconda della diversa preparazione dei partecipanti: il grande classico da 10 km, con partenza alle 9 da piazza Duomo; la Stramilanina da 5 km, con partenza alle 9,30 sempre dal Duomo; e la Half Marathon da 21 km con partenza da Piazza Castello alle 10,30.

MIA Photo Fair

Torna per la IX edizione la fiera internazionale dedicata alla fotografia d'arte, in programa fino a lunedì 25 marzo al The Mall, in Piazza Lina Bo Bardi, dietro Porta Nuova.

Le gallerie selezionate quest'anno sono 85, di cui quasi un terzo straniere.

A queste si aggiungono circa 50 espositori tra progetti speciali, editoria e progetti a 4 mani portando il numero totale degli stand a 135.

Tra le novità, il format Arte e Scienza, volto a indagare i rapporti tra la fotografia d'arte e le diverse branche della scienza, in collaborazione con l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, e i progetti Ricordi? di Settimio Benedusi per HP ed Everyday Uniqueness, ideato e realizzato per IQOS da Paolo Pellegrin.



Orari: venerdì fino alle 21; sabato, domenica e lunedì 11.00-20.00

Festival della pasta

Da venerdì 22 a domenica 24 il Carroponte celebra il piatto più amato della cucina italiana.

Show cooking, degustazioni e laboratori animeranno l'area e soddisferanno i palati degli avventori.

Sarà possibile scoprire dal vivo tutti i segreti con i maestri della pasta Lucana, prendere parte a workshop e degustazioni e intrattenersi con musica e divertimento pensati per tutta la famiglia.



Blue Man Group a Milano

Fino a domenica 24 marzo il Teatro degli Arcimboldi ospita una delle compagnie meno definibili della storia.

Lo spettacolo dei tre uomini dipinti di blu è un mix di musica, strumenti imprevedibili, colori, luci e animazioni che vi porterà per circa un'ora e mezza in un'altra dimensione.

Con ironia, fantasia e una capacità di interazione col pubblico senza eguali i Blue Man Group vantano già milioni di spettatori in tutto il mondo, tanto da essere entrati a far parte ormai da qualche anno della famiglia del Cirque Du Soleil.

Giornate FAI di Primavera

Sabato 23 e domenica 24 torna l'appuntamento che saluta l'arrivo della bella stagione svelando luoghi preziosi e nascosti.

I visitatori avranno la possibilità di scoprire chiese, ville, giardini, aree archeologiche, addirittura interi borghi, spesso sconosciuti o normalmente inaccessibili in tutta Italia.

Anche a Milano, ovviamente, sarà possibile scoprire numerosi luoghi culturali ed architettonici, come ad esempio il Gucci Hub, Villa Necchi Campiglio, l'Ippodromo di San Siro e tanti altri luoghi solitamente chiusi al pubblico o che apriranno alcune aree appositamente per i visitatori FAI.

Per conoscere l'intero programma dettagliato è possibile visitare il sito dedicato.



Festival delle birrette

Tre giorni alla scoperta dei birrifici artigianali italiani.

Da venerdì 22 a domenica 24 marzo, a Mare culturale urbano tornano i weekend che puntano a unire birra di qualità, street food e musica live.

Protagoniste sei aziende che da anni puntano sull'eccellenza e la varietà delle materie prime: Birrificio Italiano, Birrificio Rurale, Birrificio The Wall, Birrificio Brewfist, Birrificio Lariano, Pico Brew.

Luppoli e malti diversi, tutti da assaggiare ma anche da scoprire e raccontare, grazie a una serie di speciali testing session.

Nel cortile di mare insieme alle birre anche i food truck con le specialità siciliane di Ape Bedda, e i sandwich tostati e burger km0 con materie prime artigianali di alta qualità italiana di Ape Damatrak.

In ogni edizione di quest’anno la musica, gli spettacoli e le attività saranno dedicati ai luoghi comuni nazional popolari.

East Market

Domenica 24 marzo torna il mercatino vintage ispirato ai celebri mercatini dell’East London, nella nuova location di via Mecenate.

Tra i 300 selezionati espositori da tutta Italia, ci sarà anche una speciale area VinylEASTdedicata ai dischi in vinile con centinaia di pezzi originali tra LP 33, 45 e 78 giri, picture disc, gatefold, flexi, 180 gr e rarità dal rock al rap, dal jazz al pop.

Nell'area dedicata anche radio vintage, collezionismo, design, poster musicali, libri e molto altro per gli amanti della musica.

E poi come al solito abbigliamento, gadget e oggetti da collezione.

Non mancherà il consueto East Market Diner, dove si troverà la caffetteria, la bakery, due bar e i punti birra.

Museo in Tempo Reale

Sabato 23 e domenica 24 marzo, presso il Memoriale della Shoah, si svolgerà la maratona di incontri, dialoghi, performance, narrazioni, riflessioni e confronto di idee, liberamente aperti alla città (ingresso libero su prenotazione).



L'obiettivo è quello di suggerire un nuovo ruolo del Museo, luogo di raccolta di frammenti e cronache del passato, ma al contempo Laboratorio del Presente e “fuga magica” come accade nelle fiabe, per raccontare le storie controverse, di un tempo e di ora e la possibile progettualità.



Curato da Annalisa de Curtis e Andrea Vercellotti con Paolo Biscottini e Alberto Garlandini, l'evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, di: Ferruccio De Bortoli, Stefano Boeri, Mauro Covacich, Wlodek Goldkorn, Livia Chandra Candiani, Gherardo Colombo, Marco Biraghi, Lucia Castellano, Stefano Raimondi e Marta Comerio.

Il sabato di Lambrate

Sabato 23 marzo torna la grande festa dedicata a uno dei quartieri di Milano più attivi e in forte crescita negli ultimi anni.

Lungo via Conte Rosso si potranno visitare l'area market "Red Bazar" riservata al fatto a mano di qualità, e la "Piazzetta Illustrata", con le esposizioni delle opere di giovani illustratori e di artisti visivi.

Per i più piccoli sarà anche previsto un divertente intrattenimento con le bolle giganti e i giochi di una volta dell'associazione "Energia Ludica".

Previsti anche due workshop: "Insalata di Rose", laboratorio aperto a tutti a cura di "Ideamondo", e "Tecnica a Pollice", corso base di ceramica a cura di "Vivargilla".

Non mancheranno, infine, gli artisti di strada.