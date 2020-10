Mostre, mercatini, spettacoli e visite guidate: ecco gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Questo weekend a Milano ci sono moltissime cose da fare, un po' per tutti.

Mostre, mercatini, eventi, spettacoli e visite in luoghi nascosti animeranno la città per tutto il fine settimana.

E per chi invece non vuole proprio saperne di muoversi dal divano, arriva la pizza da derby.

Ecco tutte le iniziative da non perdere.

(Continua sotto la foto)

Giornate Fai d’autunno

Sabato 17 e domenica 18 ottobre tornano le Giornate Fai d’autunno: un’edizione interamente dedicata a Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai scomparsa lo scorso luglio.

Così, saranno due i weekend in cui sarà possibile visitare circa 138 location in più di 50 città in Lombardia.

Tra i luoghi da ammirare a Milano e dintorni ci sono l’Umanitaria, l’ippodromo di San Sito, il borgo di Chiaravalle, la Casa della Memoria e tanti altri.

Per conoscere tutte le location (che possono cambiare da un weekend all’altro) basta consultare il sito del Fai.

Mostra di Frida Kahlo

Fino al 28 marzo la Fabbrica del Vapore ospita la mostra Frida Kahlo – Il Caos dentro, dedicata alla celebre pittrice messicana e alle sue molteplici sfaccettature.

Un viaggio alla scoperta del mondo dell’artista e del suo rapporto con Diego Rivera, con tanto di riproduzione della Casa Museo Azul.

L’esposizione è organizzata in sezioni tematiche, che ricostruiscono un racconto appassionante fatto di lettere, film e documentari, ma anche disegni, pagine di diario, oggetti di vita quotidiana, abiti, gioielli e fotografie.

Flor Milano

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 19, piazza Castello ospita la prima edizione milanese della mostra-mercato florovivaistica che da oltre 15 anni si teneva nel centro di Torino, organizzata dall’associazione società orticola del Piemonte.

Saranno presenti oltre 50 florovivaisti provenienti da tutta Italia, che proporranno piante da interni e da esterno, fiori, oggettistica, bulbi, decorazioni e complementi d’arredo per terrazzi, giardini e balconi.

Nel pieno rispetto delle restrizioni imposte per contrastare Covid 19, Flor Milano si svolgerà all’aperto e sarà garantito un ampio distanziamento tra un banco e l’altro per evitare assembramenti.

East Market

Domenica 18 ottobre torna il mercatino vintage milanese che si ispira a quelli dell’East London.

Nei 6mila metri quadrati dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate si potranno trovare capi di abbigliamento, accessori, oggetti di design, artigianato, complementi d’arredo e vinili.

Per assicurarsi l'ingresso da East Market è necessario acquistare il biglietto online scegliendo una fascia oraria della validità di 2 ore (dalle 10 alle 12; dalle 12 alle 14; dalle 14 alle 16; dalle 16 alle 18; dalle 18 alle 20).

Per chi non acquisterà il ticket online, ci sarà comunque la possibilità di farlo alla cassa d'ingresso, pagando con carte o contanti, ma, questi ingressi verranno regolati a seconda della capienza disponibile.

I bambini entrano gratis fino ai 6 anni, libero accesso ai cani, accesso agevolato per i disabili.

L'evento sarà regolato secondo le normative vigenti (misurazione temperatura all’ingresso, obbligo mascherina, sanificazione mani e distanziamento).

Il brunch della domenica

Pancake, uova alla Benedict, Hamburger, Bagel e tutti i piatti tipici della colazione anglosassone: da Peck CityLife arriva il brunch della domenica.

Dalle 12 alle 15 gli avventori potranno scegliere tra 8 diverse proposte salate e 6 dolci, da accompagnare a una drink list appositamente creata dal bar tender di Peck CityLife.

Il brunch potrà essere vissuto nei diversi spazi che compongono il Peck CityLife: nel ristorante all’interno, nel dehors – uno scrigno di vetro affacciato su Piazza Tre Torri - ma anche circondati dal verde del nuovo spazio aperto sotto i grattacieli di CityLife.

La mostra sulla Milano bombardata

Le immagini di Milano ridotta in macerie dai bombardamenti dell'agosto 1943 contrapposte alle immagini della città durante il lockdown: nasce così la mostra Ma noi ricostruiremo. La Milano bombardata del 1943 nell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, in corso alle Gallerie d’Italia fino al 22 novembre.

Mario Calabresi, curatore dell’esposizione, ha selezionato, tra oltre tremila foto provenienti dall’Archivio Publifoto, circa 70 immagini che ritraggono undici luoghi simbolo della città devastati dagli attacchi aerei che distrussero la città durante la Seconda Guerra Mondiale.

A queste si affiancano gli scatti realizzati in quegli stessi luoghi dal fotografo Daniele Ratti durante il lockdown della scorsa primavera.

Milano Clown Festival

La manifestazione dedicata ai clown e agli artisti di strada torna eccezionalmente in autunno per portare un po’ di sorrisi ai milanesi.

Dal 16 al 18 ottobre con spettacoli circensi, acrobati, trapezisti, teatranti e pagliacci che animeranno 12 luoghi diversi per un totale di 90 eventi sparsi per la città.

L'ingresso è gratuito.

Il derby sul divano

Inter e Milano si affronteranno a San Siro una delle partite più entusiasmanti dell'anno.

Se siete già pronti a fare il tifo sul divano, sappiate che per l'occasione la pizzeria Cocciuto ha ideato una pizza speciale in collaborazione con Uber Eats.

Tutti i tifosi interisti e milanisti che vivranno l’emozione del derby davanti alla tv, da soli o con gli amici, grazie a Uber Eats potranno infatti ordinare Vecchia Milano, la pizza dedicata al match e disponibile solo per la giornata di sabato 17 ottobre su Uber Eats o in uno dei tre ristoranti della città.

Fonduta di parmigiano allo zafferano, ossobuco, maionese all’aglio nero, salsa al prezzemolo, ricci di limone e midollo fritto sono gli ingredienti che compongono la speciale creazione.

Un aiuto per le api

Fino al 24 ottobre i saloni del brand Davines ospitano Bee Strong, la campagna volta a promuovere la salvaguardia del pianeta attraverso la tutela delle api.

Protagonisti dell’iniziativa i prodotti della linea Naturaltech Energizing, dedicati ai capelli fragili e soggetti alla caduta.

A fronte di un acquisto mimino di 63 euro, Davines devolverà parte del ricavato a progetti finalizzati alla tutela delle api, la cui sopravvivenza è fondamentale per il futuro del pianeta.

Il supporto di Davines riguarderà anche la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, realtà con cui il brand collabora sin dal 2014. Grazie alla campagna “Bee Strong”, Davines e la Fondazione creeranno un nuovo Presidio Slow Food nel Ponente Ligure: quello dell’Ape Nera, specie autoctona a rischio estinzione.