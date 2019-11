Spettacoli, eventi sportivi, mostre e concerti: ecco tutto quello che c'è in programma per decidere cosa fare questo weekend a Milano

Il weekend del 16 e 17 novembre a Milano ogni angolo della città sarà animato da eventi e presentazioni grazie a Bookcity, che porta la passione per i libri e la cultura al di fuori dei soliti contesti.

Ma sarà anche un fine settimana di spettacoli, un po' per tutti i gusti, e di sport con l'Allianz Cloud pronto ad accogliere un altro grande evento.

E poi: mostre, degustazioni, concerti.

Ecco cosa segnare in agenda.

Bookcity

Torna la grande festa dei libri, che animerà la città fino a domenica 17 novembre.

Oltre 3000 autori con più di 1500 eventi gratuiti sparsi per 250 sedi. Numeri sempre più importanti per una delle manifestazioni più aperte, diffuse e inclusive tra presentazioni, incontri con gli scrittori, letture e molto altro.

Cuore di Bookcity rimane il Castello Sforzesco, ma saranno invasi anche teatri, musei, scuole, università, palazzi storici, librerie, circoli e associazioni culturali, ma anche carceri e ospedali, in centro e nei vari quartieri.

Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione.

Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro

Il 16 e il 17 novembre il Museo dei Navigli ospita la tappa meneghina della manifestazione dedicata ai dolci natalizio per antonomasia.

Durante l'evento sarà ossibile assaggiare e giudicare le creazioni più buone proveniente da ogni parte d'Italia, tra cui - per esempio - il Panettone tradizionale con Vino perpetuo Vecchio Samperi di Sicilia, nato dalla collaborazione con Dolce e Gabbana.

A giudicare il miglior panettone presente in Fiera saranno gli stessi visitatori, che in qualità di consumatori parteciperanno al contest "Ambasciatore del Panettone".

Aperture straordinarie al Museo Poldi Pezzoli

Dal 16 novemre all'8 febbraio il museo sarà aperto tutti i sabati fino alle ore 21.

Questo significa che ci sarà un'occasione in più per ammirare l'esposizione Leonardo e la Madonna Litta, che oltre al celebre dipinto propone una ventina di opere tra dipinti e disegni, provenienti dalle collezioni pubbliche e private di tutto il mondo, eseguiti da Leonardo e dai suoi allievi più vicini.

Sempre in occasione delle aperture straordinarie del sabato, sarà possibile godere della visita guidata gratuitamente, dalle 18,30 alle 19,30 su prenotazione.

La mostra rimarrà al Museo Poldi Pezzoli fino al 10 febbraio.

Concerti

La serata di sabato prevede due grandi show. Il primo è quello dei Chemical Brothers, la band di musica elettronica che è tornata sulle scene con il nuovo album No Geography e che farà saltare e ballare il Mediolanum Forum di Assago.

Altro appuntamento, per i nostalgici ma non solo, quello al Fabrique dove andranno in scena gli Eiffel 65 che celebrano con un nuovo tour i 20 anni di carriera. Con loro come special guest Achille Lauro.

Colazione all'Anteo

Fino al 5 febbraio all'Anteo Palazzo del Cinema sarà possibile assistere alle proiezioni mattutine dei film del momento.

Lo spettacolo inizia alle 11, ma prima di entrare in sala, compresa nel biglietto, c'è la colazione al Caffè Letterario Eataly al piano terra.

Il biglietto speciale dell'iniziativa costa solo 5 euro.

La grande pallavolo a Milano

Sabato 16 novembre alle 20,30 si giocherà la finale di Supercoppa italiana di pallavolo femminile.

La location è l'Allianz Cloud, la nuova avvenieristica struttura nata dove una volta c'era il PalaLido.

In campo si sfideranno le due squadre più forti del campionato italiano di Serie A1, Conegliano e Novara, tra le più blasonate anche a livello europeo e in cui giocano le atlete di punta della nazionale italiana di volley.

I biglietti sono ancora disponibili.

Cantando sotto la pioggia

Torna al Teatro Nazionale CheBanca! il musical che ha già fatto il pieno di pubblico e di critica nella prima parte della stagione.

Fino all'11 gennaio 2020 Singin' in the Rain tornerà a cercare di strappare risate e momenti di canto, sotto la regia di Chiara Noschese.

I biglietti sono disponibili sul sito del Teatro Nazionale, su Ticketone o presso i box office.

Comfort Zone per il FAI

In occasione della Longevity Week, la campagna attiva negli istituti Comfort Zone giunta alla sua settima edizione (in corso fino a sabato 16 novembre), il brand ha deciso di partecipare alla valorizzazione di un sito patrocinato dal Fondo Ambiente Italiano.

Acquistando i prodotti della linea viso Skin Regimen (interessati da una scontistica del 30%) si potrà scegliere tra una rosa di 15 luoghi, quello che rappresenta al meglio l'unicità del territorio italiano.

Sul sito dell'iniziativa sarà possibile votare la location ritenuta maggiormente meritevole di protezione e sensibilizzazione.