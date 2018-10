Dalle feste per Halloween ai giochi alle mostre d'arte: ecco tutte le iniziative da conoscere per decidere cosa fare a Milano nel weekend dei Morti

Quest'anno con i Morti arriva anche un bel ponte, che collega Halloween direttamente al weekend.

Motivo in più, per chiunque si trovasse (o arrivasse) a Milano, per partecipare a una delle tante feste organizzate nella notte delle streghe o per dilettarsi in giochi e visite all'insegna del mistero.

E poi mostre ed eventi, dalla moda al cinema all'arte alla musica.



Mettetevi comodi e prendete appunti.

(Continua sotto la foto)

Paul Klee in mostra al Mudec

Inaugura il 31 ottobre al Mudec di Via Tortona Paul Klee. Alle origini dell'arte, l'esposizione che ripercorre la carriera dell'artista attraverso le sue opere, sia le più note, come quelle astratte e policrome, sia quelle meno conosciute, come i lavori caricaturali.

In mostra un centinaio di creazioni, accompagnate da manufatti etnografici e da testi storici, che ricostruiscono il lavoro dell'artista sulla base di cinque tematiche.

Dalla "caricatura" al periodo in cui Klee si definisce anche "illustratore cosmico" fino a un primitivismo di tipo "epigrafico". Oltre ad 'Artista nomade' un altro inedito in Italia è il dipinto 'Roccia artificiale' del 1927.

Halloween Circus

Mercoledì 31 ottobre il Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei a Peschiera Borromeo organizza uno spettacolo dedicato alla notte da incubo di ispirazione anglosassone.

Per l'occasione artisti circensi, ginnasti e ballerini saranno agghindati con appositi costumi di scena e offriranno uno show fatto di discipline acrobatiche, giochi di fuoco, equilibrismo e danze.

Niente paura, non saranno utilizzati animali, sarà solo uno show all'insegna dell'horror (ma adatto anche ai bambini).

Persino il classico tendone sarà addobbato a dovere, con ragnatele, sucche e pipistrelli.

Dalle 19 alle 21.

La magia sui Navigli

Fan di Harry Potter e del mondo dei maghi, tenetevi forte. E soprattutto tenetevi liberi per sabato 3 novembre.

In piazza XXIV Maggio arriva l'installazione dedicata al nuovo capitolo della saga di Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald.

Per l'occasione, i seguaci dell'universo creato da J.K. Rowling che si saranno prenotati sul sito, potranno accendere la bacchetta magica di Albus Silente, interpretato in questo film da Jude Law.

Il ritrovo è alle 18,30. La partecipazione è gratuita.

Dove ballare ad Halloween

La notte del 31 ottobre la cosa difficile sarà trovare un locale che non faccia festa.

Per chi volesse fare la combo cena più balli sfrenati, il Jazz Café è il luogo giusto. Il music restaurant di corso Sempione proporrà un menu gourmet e successiva serata, con animazione a tema, djset e make-up artist.

Figure terrificanti e mostruose animeranno l'Hollywood Rythmoteque, che propone una Monster Invasion. Protagonisti zombie, scenografie e spettacoli sulla pista, fino alle 5 del mattino.

Il Just Cavalli invece propone il suo Cirque Noir, per una serata dedicata a un circo degli orrori. Anche qui si comincia dall'aperitivo o dalla cena e si prosegue con il dj set.

Delitti intorno al Duomo



Siamo abituati a vederla lì, in tutta la sua magnificenza, ma la cattedrale di Milano può essere anche un luogo di mistero.

La sera del 31 ottobre, Dramatrà organizza la visita teatralizzata per scoprire le storie più macabre avvenute tra le vie del centro.

Omicidi e fatti di cronaca nera realmente accaduti e taciuti per anni e anni.

Il ritrovo è presso DeCanto, con partenza alle 19.

Halloween in fuga

Se siete stufi delle solite feste, potete trascorrere una serata adrenalinica all'insegna del mistero cercando di liberarvi nella speciale escape room pensata da Intrappola.TO.

Una sola cella buia, un timer che scorre e una squadra di amici alla ricerca di indizi.

Obiettivo: risolvere enigmi che consentiranno di trovare i codici per riemergere alla luce entro un'ora.

Domenica al museo

Anche a novembre si rinnova l'iniziativa che permette di visitare gratuitamente i musei civici per tutte le prime domeniche del mese.

Per l'occasione, il 4 novembre, i milanesi potranno accedere a diversi poli espositivi senza pagare alcun ingresso.

Ecco quali sono: Pinacoteca di Brera, Cenacolo Vinciano (previa prenotazione), Musei del Castello Sforzesco, Museo del Novecento, Palazzo Morando, Gallerie d'Italia, GAM - Galleria d'Arte Moderna, Museo di Storia Naturale, Acquario Civico, Museo Archeologico.

Fuori porta: Club to Club a Torino

Torna il festival avant pop torinese che quest'anno celebra la sua 18esima edizione.

Dall'1 al 4 novembre si festeggerà a Torino con una line up d'eccezione: Aphex Twin, Beach House, Jamie xx, Iceage, Blood Orange, David August, Vessel, Leon Vynehall, Robin Fox, Serpentwithfeet, Tirzah, Yves Tumor, i set di Peggy Gou, Avalon Emerson e molti altri.

Il format si terrà in location diverse, sparse per la città, dalle Officine Grandi Riparazioni (giovedì 1 e sabato 3) alla Reggia di Venaria (domenica 4), passando per i padiglioni post-industriali del Lingotto (venerdì 2 e sabato 3), oltre al domenicale block party "Club Palazzo" a Porta Palazzo (domenica 4).

Al fianco di Club to Club ancora un volta Absolut Symposium, format ideato da Absolut Vodka che proporrà negli spazi dell'Hotel AC Lingotto quattro secret room, ognuna con un tema diverso. E poi talk, incontri con i protagonisti del festival, una mostra e un palco speciale per assistere alle performance degli artisti.

Per partecipare alle attività di occorre registrarsi gratuitamente attraverso questo link.

Weekend al cinema

Approfittando dei 4 giorni di vacanza si può fare una bella scorpacciata di film.

Sono tante le pellicole in uscita proprio in questi giorni. Fra tutte vi consigliamo First Man, pellicola che racconta la storia di Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna interpretato da Ryan Gosling (qui vi spieghiamo perché dovreste andare a vederlo).

Gli appassionati di avventure magiche potranno buttarsi su Il mistero della casa del tempo, con Jack Black e Cate Blanchett, mentre per i più romantici arriva Lo schiaccianoci e i quattro regni, con Keira Knightley, Helen Mirren e Morgan Freeman.

Infine il grande classico per il ponte di Halloween, Hell Fest.