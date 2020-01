Mostre, fiere, mercatini ed eventi: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nel weekend

Un weekend di metà gennaio all'insegna della cultura quello in programma a Milano.

Libri, filosofia, incontri coinvolgeranno turisti e cittadini per tutto il fine settimana.

Ma non solo, perché ci sarà anche spazio per la musica di ogni genere, per il gusto e per lo shopping.

Ecco tutto quello che c'è da fare in città in questi giorni.

Salone della Cultura

Sabato 18 e domenica 19 gennaio torna a Milano la manifestazione dedicata ad appassionati e professionisti del settore librario.

L'evento, giunto alla sua quarta edizione, si terrà negli spazi del Superstudio Più di via Tortona e sarà suddiviso in tre aree tematiche: editoria, libri d'occasione e librai antiquari.

Nel corso del Salone saranno tanti gli appuntamenti in programma, dalle mostre alle conferenze fino ai laboratori.

Concerti

Gazzelle torna a Milano per portare in scena il suo tour nei palazzetti.

L'artista romano si esibirà al Mediolanum Forum di Assago sabato 18 gennaio, dopo il successo della tappa fiorentina, per travolgere i fan con il suo Post Punk Tour.

Sempre sabato 18, ma alle 17 a Mare culturale urbano torna A-mare la classica, la rassegna curata da Lucia Martinelli che punta a diffondere e far amare la musica classica attraverso l'esibizione di giovani artisti.

Questa settimana sarà la volta di quattro musicisti diplomati in conservatorio che, oltre a perfezionare gli studi, svolgono attività concertistica in Italia e all'estero e si esibiranno in musiche di Mozart e di Bach (con oboe, violino, viola e violoncello).

East Market

Il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, torna con la sua prima edizione del 2020.

Dalla prima edizione del novembre 2014 presso il Lambretto Studios, la crescita è stata esponenziale: 500mila presenze di pubblico stimate, 5mila espositori coinvolti in oltre 70 edizioni.

Un appuntamento diventato ormai un must per appassionati, famiglie e curiosi, ma, anche punto di riferimento del vintage internazionale che vanta oltre 300 espositori da tutta Italia.

Immancabili i corner dedicati al food and beverage e i djset.

Appuntamento per domenica 19 dalle 10 alle 21 in via Mecenate.

Festa della filosofia

Riportare la filosofia per le strade, nelle piazze dove è nata, e coinvolgere un pubblico più trasversale possibile: questo l'obiettivo della prima edizione della manifestazione che si terrà domenica 19 alla Triennale Milano.

Studiosi e ricercatori provenienti proporranno le loro idee attraverso incontri, lezioni, laboratori, "allenamenti fisici" e mentali. Con un occhio di riguardo all'aspetto ludico della filosofia.

Non un convegno frontale, ma un'occasione di confronto interdisciplinare e intergenerazionale.

Gusti calcistici

In occasione del ritorno in Italia e al Milan di Zlatan Ibrahimovic e del suo primo gol messo a segno contro il Cagliari, l’agri-gelateria Gusto 17 crea il Gusto Z dedicato al campione che mixa sapori svedesi e balcanici.

Il Gusto Z è un mix di sapori che fondono e celebrano le origini sia svedesi che balcaniche di Zlatan Ibrahimovic: il risultato è una crema di Kanelbullar, tipiche brioche svedesi aromatizzate con cannella e cardamomo, a cui è stato aggiunto un sentore di Rakija, un brandy molto popolare nei paesi balcanici ottenuto dalla distillazione di diversi tipi di frutta.

Il nuovo gusto è già disponibile sia in via Savona che in via Cagnola.

Ghe Pensi Mi

L’associazione onlus Retake Milano rafforza l’impegno nei confronti della sua città con due nuove iniziative ispirate alla cultura e al benessere.

Le attività di cleaning (rimozione di tag, adesivi e imbrattamenti) e di plogging (corsa leggera con raccolta di micro-rifiuti) tornano anche quest'anno affiancate da due novità: prima di iniziare la fase di pulizia i volontari partecipanti potranno riscoprire pezzi di storia e luoghi poco conosciuti della città o nel caso del plogging svolgere attività fisica in alcuni parchi con un risveglio muscolare guidato da personal trainer.

Gli appuntamenti, sette in tutto, ogni terza domenica del mese fino a luglio, inizieranno domenica 19 gennaio in piazzale Cadorna dove sarà ripulito anche il monumento Ago, Filo e Nodo.