Concerti, feste, mostre e cenoni: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano a Capodanno e nei giorni prima e dopo

Le cose da fare a cavallo dell'anno nuovo a Milano non mancano e di certo la città non si ferma per le vacanze, anzi.

Tra concerti, musei aperti con mostre da non perdere, piste di pattinaggio e mercatini, le giornate voleranno via e il Capodanno non sarà che la ciliegina su una torta fitta di appuntamenti.

Sono tanti gli eventi in programma, a cominciare dai locali in cui organizzare il cenone, fino a quelli in cui ballare fino all'alba, senza tralasciare i giorni di vacanza prima e dopo San Silvestro, da occupare con attività di ogni genere, per accontentare i gusti di tutti.

Ecco la to do list da tenere sotto mano.

(Continua sotto la foto)

Harry Potter in concerto

Il 27 e 28 dicembre torna al Teatro degli Arcimboldi la saga del mago più famoso del mondo giunta al quarto capitolo, Harry Potter e il Calice di fuoco accompagnata dalla musica dal vivo di un'orchestra di 80 elementi.

Il maestro Timothy Henty dirigerà l’Orchestra Italiana del Cinema con una formazione di 80 musicisti tra Orchestra e Coro nella partitura di Patrick Doyle in perfetto sincrono con l’intero film proiettato su uno schermo in alta definizione di oltre 12 metri.

Concerto di Capodanno in piazza Duomo

Il 31 dicembre il consueto concerto in piazza si tingerà di green con Milano Capodanno for Future.

Per rispondere alle esigenze del nostro pianeta, quello di Milano sarà il primo Capodanno d'Italia attento alla sostenibilità, tanto nei messaggi quanto nell'organizzazione.

A partire dalle 20 ai piedi della basilica inizierà lo spettacolo, che vedrà esibirsi Lo Stato Sociale, Myss Keta e i Coma_Cose, che si alterneranno sul palco con i contributi video di ragazzi e ragazze impegnati in ogni parte del mondo per la salvaguardia del pianeta.

Dove andare a cena a Capodanno

Sono tantissimi i locali che per il veglione propongono menu speciali.

Tra questi, All'Origine, ristorante del giovane chef Fabio Titone, aperto dopo aver lavorato con lo chef stellato Alfredo Russo del Dolce Stil Novo di Torino. Qui troverete un menu di 6 portate più i dolci (da non perdere l'ossobuco arrosto con tartare di Chianina e sfere all’aceto balsamico).

Rose Salò propone invece un menù di 10 portate tra cui lo speciale #Xmas Crock con panettone e salmone affumicato con aggiunta a scelta di ostriche e Champagne.

Sono 9 invece le portate da Open Colonna Milano e spaziano dalla tradizionale stracciatella laziale, ai tagliolini al tartufo, passando per il panettone artigianale abbinato a foie gras e fichi.

La proposta fusion arriva da Bokok dello chef Michele Yang, che propongono ricette della tradizione cinese con tocchi di creatività. Qui si potrà scegliere fra 3 tipologie di menu a seconda del numero delle pietanze (e dunque della capacità del vostro stomaco).

Dove andare a ballare a Capodanno

Se dopo il cenone volete andare a ballare, ecco quali sono alcune delle proposte.

Al Base dalle 22 si comincia con il karaoke Cinepanettone Edition, aspettando la mezzanotte. Dopo il brindisi si dà il via alla serata 1 Hour: ogni ora una festa diversa. Allo scoccare dei 60 minuti una cascata di coriandoli segnerà l'inizio del party a tema successivo.

Ai Magazzini Generali il gran cenone è accompagnato e seguito da Walter Pizzulli di M2o, mentre al Magnolia si può scegliere tra due tipologie di serata, Linoleum e Fresh Prince Night, tra pop/rock e hip hop.

All'Alcatraz arriva MagicLand, un lunapark dove, oltre a poter cenare, si terrà un concerto dal vivo e triplo djset.

Capodanno alternativo

Appuntamento ormai fisso ogni 31 dicembre quello al Blue Note, che anche quest’anno organizza il concerto dell’Angels in Harlem Gospel Choir.

La serata prevede il cenone con un menu di sei portate, accompagnato dalla musica del gruppo gospel.

Per i più nottambuli ci sarà anche la possibilità di entrare solo per il brindisi di mezzanotte (dalle 23) e festeggiare il nuovo anno assistendo alla seconda parte del concerto.

Se invece la vostra passione è lo swing, il posto in cui andare è lo Spirit de Milan per una serata in stile anni Venti, omaggiando il Grande Gatsby a suon di musica, vestiti con le frange e scarpette da ballo. Dalle 20 fino a notte inoltrata.

Le mostre da vedere durante le vacanze

Palazzo Reale ospita l'esposizione dedicata a uno degli artisti più controversi del ventesimo secolo, Giorgio de Chirico.

Grazie ad opere provenienti dai principali musei internazionali, collezioni private e altri musei Italiani ripercorre la carriera del Pictor Optimus in tutte le sue sfaccettature.

Un viaggio nella complessità dell’opera di de Chirico densa di enigmi e misteri pittorici in cui sarà possibile immergersi fino al 19 gennaio.

Sempre a Palazzo Reale, è imperdibile la mostra Guggenheim La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso, che ospita circa 50 capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e membri delle avanguardie dei primi del Novecento.

Fino all'1 marzo 2020 si potranno ammirare le opere di Cézanne, Degas, Gauguin, Manet, Monet, Renoir, Van Gogh e Picasso.

Fino al 10 febbraio, invece, il Museo Poldi Pezzoli ospita la mostra Leonardo e la Madonna Litta, che oltre al celebre dipinto propone una ventina di opere tra dipinti e disegni, provenienti dalle collezioni pubbliche e private di tutto il mondo, eseguiti da Leonardo e dai suoi allievi più vicini.

Piste di pattinaggio aperte

Come ogni anno sono tante le piste su ghiaccio aperte nei giorni di festa per imparare e divertirsi a volteggiare sui pattini.

In piazza Gae Aulenti torna Gae Aulenti on ice, la pista in mezzo ai grattacieli che rimarrà aperta fino al 9 febbraio.

Una pista in vista Darsena sarà aperta anche in Piazza XXIV Maggio, con orari dalle 10 alle 24. Fino al 2 febbraio.

Anche al Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli si pattina, ma solo fino al 6 gennaio.

Infine i Bagni Misteriosi, dove si potrà volteggiare fino al 19 gennaio e si terranno persino corsi per i principianti.

Mercatini aperti per le feste

Se non siete ancora stufi dello shopping di Natale, i Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia ospitano la 13° edizione del Villaggio delle Meraviglie, uno dei più longevi e amati della città. Qui, oltre alle attrazioni per grandi e piccini a tema natalizio come la Casa di Babbo Natale, l'Albero Giostra e le Pazze Slitte Volanti, si potranno trovare bancarelle di dolciumi, il mercatino degli Elfi e tanto street food.

In Pizza Duomo e in Piazza Portello rimarranno fino al 6 gennaio le casette di legno con prodotti artigianali, prelibatezze tipiche e abbigliamento.