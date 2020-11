Dalle lezioni di chitarra e quelle di calligrafia, ecco 13 corsi online per imparare qualcosa di nuovo durante questo tempo da passare a casa

Il modo migliore per sfruttare il tempo in queste settimane passate in casa è appassionarsi di qualcosa di nuovo scegliendo tra i numerosi corsi online disponibili per imparare qualcosa di nuovo. Di qualunque cosa si tratti.

Il web infatti ormai pullula di lezioni da remoto, una più interessante dell'altra: dal corso per imparare a suonare la chitarra fino a quello di scrittura creativa, ce n’è per ogni gusto e per ogni sogno nel cassetto.

Pronti a scegliere il vostro? Date sfogo al talento che avete dentro ma soprattutto alle voglie. Perché l’importante non è vincere ma partecipare. E divertirsi, soprattutto.

13 corsi online gratuiti (e non) per imparare qualcosa di nuovo

Corsi online di cucina

Un grande classico sottovalutato sono i corsi online di cucina.

Se dovete partire dalle basi, potete scegliere tra i cinque corsi di Diventa Chef che insegnano appunto le fondamenta della cucina. Basi e salse, la pasta, uova e patate, carne e verdure e tagli sono le aree tematiche da selezionare (e, perché no, potete anche esplorarle tutte e cinque).

Altrimenti c’è La cucina italiana, uno dei siti che per primi hanno reso disponibili online le proprie lessons (già nel 2019, in pre-pandemia). Anche in questo caso si tratta di insegnamenti che vanno bene pure per i principianti: dalle lezioni base di cucina sulla pasta fresca ai vari metodi con cui cucinare carne e pesce, potete diventare esperti di qualsiasi cosa. pasticceria compresa.

Non si può acquistare un singolo corso ma bisogna sottoscrivere un abbonamento mensile (che costa 1,99 euro al mese).

Dulcis in fundo (letteralmente), c’è la piattaforma di e-learning dell’Academia Chef in Camicia. I docenti sono super Vip, da Iginio Massari a Davide Oldani per dire. Troverete 6 corsi disponibili: Cucina Pop, Cucina Giapponese, due corsi di Alta pasticceria, Cucina vegana e Mixology. Al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato.

Corsi online per imparare le lingue

Le due app più famose e valide sono Babbel e Duolingo.

La prima si basa sul principio che per imparare una nuova lingua bastano 15 minuti al giorno e prevede corsi di inglese, tedesco, spagnolo, francese, russo, portoghese, olandese, polacco, turco, svedese, norvegese, danese e indonesiano.

Manca solo l’islandese insomma (ma se volete impararlo, trovate un corso gratis qui).

Duolingo è l’altra app che funziona in maniera abbastanza simile a Babbel, permettendo di imparare le varie lingue con pochi esercizi ogni giorno.

Offre sia una versione gratuita sia una versione premium con 7 giorni di prova.

Corso di scrittura

Il corso di scrittura è una cosa che avete sempre desiderato fare ma "chi è che ce l’ha il tempo"? Ecco, ora ce l'avete.

Se volete andare sul sicuro, ci sono quelli della Scuola Holden, un’istituzione nel campo della scrittura in Patria.

Volete affidarvi a una firma autorevole? Allora ci sono i corsi di Raul Montanari, scrittore e traduttore che non ha certo bisogno di presentazioni.

Notevoli sono anche le lezioni tenute dalla scuola di scrittura Belleville e da Class Up.

Corso di riconoscimento degli alberi selvatici

Prealpi Cansiglio Hiking Snc è una società che si occupa di turismo eco-sostenibile che organizza iniziative interessanti per appassionati della natura.

Visto che le gite e le escursioni sono oggi off-limits, hanno pensato bene di attivare un corso online per riconoscere gli alberi selvatici.

Un’idea carina e ossigenante che ci farà godere un po’ di en plein air nonostante l’isolamento domestico.

Corsi online di yoga

Il corso online di yoga è l’altro must have da quarantena.

Yogare è un sito che offre la possibilità di accedere a parecchi video in HD che vanno dai 5 minuti fino alle 2 ore di lezione.

Mat You Can comprende più di 300 lezioni già online a cui si aggiungono due nuovi contenuti ogni settimana. Si spazia dallo yoga al pilates, a seconda di gusti ed esigenze.

Chi volesse unire il corso di inglese a quello di yoga, può ibridare le due cose con Do Yoga With Me. Si tratta di una piattaforma di lezioni in inglese, con video in alta definizione di posizioni, esercizi e dritte sulla respirazione.

Corso di pittura

Dai tutorial video su acrilico, fumetto, pittura a olio e acquerello del sito Cerchio di Giotto alle lezioni di disegno base dell’Associazione Il Segno, potete trovare online l’ispirazione giusta per esprimervi al meglio con una tavolozza di colori e un pennello.

C’è anche Scuola di pittura che permette di affinare tecniche particolari come il ritratto, la pittura iperrealista o il dipingere le rose, per dire.

Se no c’è il corso generico e gratuito di pittura di Stile Arte, con tante lezioni illuminanti che vi daranno non poche dritte.

Corso online di cucito e di maglia

Il sito Scucendo S’impara offre corsi gratis di cucito online, perfetti per incominciare dalle basi e scoprire se latte dell’ago e filo fa per noi.

Una volta constatato che il cucito è pane per i vostri denti, potete cercare corsi specifici su Udemy, la piattaforma con la più vasta selezione di corsi al mondo, continuamente rinnovata grazie a nuovi contenuti pubblicati ogni mese.

Da come realizzare body elasticizzati fino a cucire vestiti per bambini, dai modi in cui creare una camicia da uomo a confezionare gonne per costumi da ballo, con le lezioni di cucito di Udemy diventerete esperte e vi potrete specializzare in quello che vi serve e vi piace.

Per le freddolose, invece, ci sono i corsi di We Are Knitters, il website che insegna step by step a lavorare a maglia.

Corso di ceramica

Ebbene sì: su internet si possono fare anche corsi di ceramica da remoto.

Non sarà sexy come in Ghost, però di certo è un modo per togliersi uno sfizio che probabilmente in presenza forse non ci concederemmo.

Le offerte sono tante e vanno da quelle di Idea Mondo alle lezioni di Con Le Mani passando per l’ottimo video corso del sito Ceramics.

Corsi online di musica

Non è mai troppo tardi per imparare a suonare uno strumento.

I siti web che offrono video-lezioni di musica sono più numerosi dei tasti di un pianoforte. Ma nel mare di offerte, le piattaforme più valide sono Patreon, Music Academy e la sezione di corsi dedicati alle sette note di Life Learning.

Troverete insegnanti e lezioni ad hoc per qualsiasi strumento: dalla chitarra alla batteria, dal piano al violino.

Corso di calligrafia

Ormai diventato di ultra moda, il corso di calligrafia migliorerà la vostra grafia e vi farà bene anche alla salute (a quanto sostiene la scienza).

** Scrivere a mano fa bene alla salute (e rende più intelligenti) **

Da Spazio Cam a Corsi Corsari, ci sono tantissime lezioni che partendo dalle basi, ossia le lettere maiuscole e minuscole, insegnano a legare le parole, lettera per lettera.

Su Corsi Corsari avrete anche una specie di esame finale da sostenere: dopo l’ultimo incontro bisognerà redigere dei testi e inviarli via mail ai docenti per avere un commento e una specie di voto.

Corso di teatro o di dizione

Da Emagister a Il Faro Teatrale, di questi tempi sono tante le compagnie e le associazioni che si stanno attrezzando, organizzando corsi online.

Chi invece volesse coltivare la parlata perfetta, per motivi professionali o per interesse personale, c’è l’Accademia Attori che organizza un corso di dizione.

Corsi online di fotografia

Stufe dei soliti scatti da postare su Instagram con mille filtri per renderli decenti? Cercate un corso di fotografia e andrete alla fonte del problema.

C’è quello dell’Istituto di Fotografia che insegna qualsiasi aspetto dell’arte dell'obiettivo.

Ma se il vostro obiettivo è soprattutto imparare gratis, ci sono due buone soluzioni che sono le 32 lezioni gratuite di Corso Fotografico e quelle di Fotografia Moderna.

Corso di danza

Scegliete la tipologia che più vi si addice e scatenatevi: dalla classica al charleston, dal boogie-woogie alla danza tribale, ce n’è per tutti i gusti.

L'Istituto Italiano Arte e Danza offre corsi di ogni tipo molto validi altrimenti LaDibi Academy è una piattaforma esclusiva multi-disciplinare con tanti nuovi stili, dal tribale ai balli folcloristici.

Permette di migliorare le proprie abilità e ottenere feedback dagli insegnanti e dai compagni, in un’esperienza osmotica che ha anche molto del social.

I palati vintage invece troveranno il loro punto di riferimento in Non Solo Charleston, un sito con tanti corsi di ballo country, blues dance, rockabilly e via dicendo.