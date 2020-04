Usate questo periodo di isolamento per selezionare i vostri rapporti: ecco i criteri per riconoscere una vera amicizia da una solo di comodo o passeggera

L’isolamento ci sta mettendo alla prova ma sta anche portando a nuove consapevolezze che avevamo sottovalutato o non considerato.

Un esempio? Potete usare questo momento per riconoscere una vera amicizia da una che invece non vi fa bene.

Se prima avevamo dei dubbi su questo o quel rapporto, infatti, adesso lo scenario sembra più limpido.

In questo momento di incertezza è molto più semplice capire se quell'amicizia vale la pena di essere curata o meno e ci sono criteri ben specifici per stabilirlo.

È proprio in questo periodo che possiamo capire quali sono le amicizie più solide, ecco come farlo.

Come riconoscere una vera amicizia

Se l’amica sparisce nel nulla

Da quando è iniziata la quarantena alcune delle amicizie che pensavate più solide sono scomparse nel nulla.

Qualche messaggio sterile all’inizio e poi stop, se non vi fate sentire voi l’altro sembra non essere interessato.

Bene, ringraziatelo.

Avete capito che se in questo momento è assente allora non avrà senso la sua presenza neanche quando tornerete al vostro stile di vita.

Come riconoscere una vera amicizia: ci deve essere pensiero reciproco

In questo periodo non ci sono più scuse: il tempo c’è (eccome) per farsi sentire.

In realtà c’è anche normalmente ma è sempre una scusa che usano tutti quella del “Lavoro tutto il giorno, scusa”.

Non è necessario sentirsi ogni giorno o fare infinite telefonate ma la presenza e l’interessamento vengono percepite sempre se sono reali.

Le persone che in questo momento stanno mostrando interesse per il vostro stato d'animo sono le stesse che tengono davvero al rapporto e che ci saranno anche dopo.

Deve essere presente la condivisione

Un posto d’onore spetta alla condivisione.

Pensateci: durante queste settimane cosa potete condividere? Abbiamo eliminato aperitivi, serate divertenti o eventi a cui partecipare.

Si è autoeliminato il pensiero che l’amicizia possa essere basata solo sulla solitudine reciproca o sul divertimento fine a se stesso.

Cosa c'è adesso? Rimane la condivisione di stati d’animo, di pensieri e momenti che forse hanno poco di divertente ma che sono altamente autentici.

Se c’è questo, sarà autentica anche la vostra amicizia.

Potete ritrovare vecchi amici

L’isolamento che stiamo vivendo porta anche a un momento di riflessione rispetto ai rapporti passati.

Vi siete accorti che c’è qualcuno che vi manca? Avete pensato di recuperare amicizie che avete lasciato indietro?

Questo è il momento di farlo, potete alzare il telefono e iniziare a riprendere i contatti per poi capire come e se ricostruire il vostro rapporto.

Sono proprio i momenti di difficoltà quelli che permettono di percorrere nuove strade che sembravano ormai dismesse.

Potrebbero aprirsi nuove – bellissime - opportunità.