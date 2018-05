Ecco come scoprire se la vostra amica vi vuole davvero bene oppure se la sua presunta amicizia è tutta una farsa, finta e falsa

Ci sono segnali lampanti per scoprire se un’amica lo è davvero oppure finge. E nemmeno tanto bene, a volte.



Scoprire se un’amica è una str… aordinaria amica oppure un’altra cosa che incomincia sempre con le stesse lettere è facilissimo, basta soffermarsi su alcuni particolari che magari vi erano sfuggiti fino ad ora.

Ecco i 10 segnali infallibili che dicono chiaro e tondo se un’amica lo è o lo fa in maniera fasulla.

Quando fa shopping con voi, vi consiglia cose orribili

Provate a farci caso: in giro per negozi con lei, le cose più obbrobriose e immettibili finiscono poi sempre nel vostro armadio mentre quelle super wow le indossa la sera stessa lei.

L’amica che in realtà non è tale vi consiglia male.

E non solo in materia di shopping ma in qualsiasi campo.

Mette zizzania tra voi e le altre amiche

Un’altra cosa odiosa della finta amica è quando tenta di minare i rapporti tra voi e il resto del mondo.

Cerca di sabotare qualsiasi amicizia abbiate al di fuori di quella con lei: dalla vostra amichetta del cuore il cui rapporto coltivate amorosamente dai tempi dell’asilo fino alla vicina di scrivania in ufficio, non c’è amica che non diventi immediatamente la preda della famelica “amica” messa a titolo.

Parla sempre male di tutti

Se notate che la vostra presunta amica è un disco rotto di cattiverie e pettegolezzi non certo lodevoli nei confronti di tutto il globo terracqueo, fatevi qualche domanda.

La domanda che dovrà sorgere spontanea è “Ma se parla male di tutti, non è che lo farà anche di me?”. La risposta è: “Certo!”.

Una persona che ne ha sempre una per tutti non risparmia nessuno se non se stessa.

È bene dunque lasciarla con l’unica persona di cui non parla male: sola con sé medesima, appunto.

Gode quando le cose vi vanno male

Concentratevi sull’istante in cui confidate alla vostra amica qualcosa che vi è andato storto: se nei suoi occhi scorgerete un guizzo di goduria (che subito cercherà di mistificare), state certi che quella che avete dinnanzi non è un’amica vera.

Semmai è una vera nemica.

Benché l’essere umano abbia in sé un’intrinseca parte debole che lo porta a professare il culto del “mal comune, mezzo gaudio” e a essere sollevato all’idea che la sfiga non perseguiti solo ed esclusivamente lui, gli amici veri non si devono mai e poi mai rallegrare all’idea che qualcosa vada male a voi.

Parla solo di sé

L’amica chiacchierona è un cliché che piace a tutti ma l’amica che parla solo di sé stufa dopo 3, 2… ha già stufato.

Stare assieme a una che sa solo dire “io, io, io” è cosa assai odiosa, a volte sfociante in cosa da prurito alle mani.

Nonostante moltissime amiche – e moltissime donne in generale – pecchino in egocentrismo da chiacchiera, l’amica del cuore non dovrebbe fare sempre la protagonista.

Se così fosse, rivedete un attimo i termini e le condizioni della vostra friendship.

Manda messaggi al vostro fidanzato e lo chiama senza dirvi niente

Questa nota non è dolente: è cocente, semmai.

Cocente perché in questo caso siete assolutamente autorizzate a farle patire le fiamme dell’Inferno.

A un’amica si può perdonare di tutto o quasi ma mai e poi mai l’essere fedifraga.

Il tradimento da parte del fidanzato lo si può anche concepire (dato che l’omm addà puzzà, di conquiste in primis per sua stessa conformazione e deformazione della faccia che gli farete poi), ma le corna architettate in maniera fraudolenta dall’amica dovrebbero avere un tribunale speciale.

La cui giuria è composta da donne che ci siano passate.

Quindi non un tribunale ma un plotone di esecuzione.

Vi fa regali che nemmeno l’amica di vostra nonna vi farebbe

Possibile che la vostra migliore amica non azzecchi mai, mai, mai un regalo?

Dalla scatola composta di conchiglie che rende tangibile il concetto di kitsch alla borsetta di iuta che forse se l’avesse scelta nella nuance “sacco della spazzatura” avrebbe fatto una figura migliore, l’amica dietro cui si cela una serpe in seno fa regali che non si possono nemmeno riciclare da quanto sono imbarazzanti.

Vi dice che si abbuffa e vi fa sempre abbuffare. Invece lei sta sempre a dieta

Peggio della nonna che vede la nipote denutrita anche quando porta una XL c’è l’amica bastarda, quella che continua a dire che siete magrissime e vi fa rimpinzare di ogni concentrato di grassi e calorie quando in verità vi servirebbe una dieta più equilibrata e ipocalorica, nonché un consiglio sincero da vera amica.

Sempre di questa infima categoria fanno parte le finte amiche che giurano e spergiurano di abbuffarsi dal mattino alla sera ma, chissà per quale prodigio metabolico o verme solitario, entrano sempre in una 38-40.

Cerca di rubarvi la scena anche nei momenti più importanti della vostra vita

L’amica vera è quella che sa stare al proprio posto: a bordo-piscina quando voi volete provarci con il bagnino, a bordo pista quando voi avete adocchiato il ballerino più carino della discoteca, a bordocampo quando vi siete fissate con l’arbitro, a bordo altare quando siete voi che vi state sposando.

Insomma: la vera amica sa farsi da parte, mettendosi in disparte e lasciandovi il palco.

Quando questo non avviene e notate che l’amica è sempre golosa di luci della ribalta, ribaltatela.

E ribaltate i ruoli, insegnandole a stare al suo posto. Che spesso è fuori dalla vostra vita.

Copia i vostri look ma dice in giro che siete voi a copiarla

Se per alcune questa è la cosa meno grave, per altre è la più spregevole.

Della serie “Toglietemi tutto: il Breil, il fidanzato, la scena, l'altare… ma non toccatemi l’outfit!”.

Se siete delle fashioniste per cui l’originalità del look è tutto, dite pure addio all’amica copiona perché non fa proprio per voi.