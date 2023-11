Fate fatica ad addormentarvi? Vi svegliate ogni notte? Ecco come dormire meglio e più a lungo semplicemente smettendo di fare questi 4 errori

Non sapete più cosa vuol dire svegliarsi tardi e sentire quella sensazione di relax ed energia che può arrivare solo dopo un sonno ristoratore. Ma come fare a dormire meglio? Sembra una sfida impossibile, ma spesso basta cambiare piccoli dettagli della propria routine serale per avere grandi miglioramenti.

Secondo un sondaggio dell’Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico, sette italiani su dieci hanno questo tipo di disturbi mentre quattro italiani su dieci hanno difficoltà ad addormentarsi.

Vi diamo degli accorgimenti per dormire meglio e sentirvi più rilassati durante la giornata.

Come dormire subito meglio con 4 piccoli trucchi

Attenzione a cosa mangiate

Quello che mangiamo è direttamente collegato a come dormiamo.

Prima di andare a dormite evitate i cibi che contengono sostanze eccitanti come teina, caffeina, cioccolato e alcol.

Preferite alimenti come pasta, legumi o cereali e una buona tazza di latte caldo per favorire il rilassamento.

Spegnete gli accessori elettronici

Almeno 1-2 ore prima di andare a dormire spegnete smarphone, tablet, tv e computer.

La luce blu emessa da questi dispositivi inganna il vostro cervello poiché ha lo stesso effetto del sole: inibisce la produzione di melatonina, l’ormone del sonno e vi tiene svegli.

Concedetevi un buon libro o semplicemente usate quel tempo per pensare alle cose belle della giornata, il vostro sonno sarà più rilassato.

Niente palestra dopo cena

Lo sport durante la giornata ha degli effetti benefici nel riposo notturno ma si devono avere delle accortezze specifiche.

Ad esempio, bisognerebbe evitare di fare sport a ridosso del momento del riposo poiché l’allenamento eleva la temperatura corporea e accelera il metabolismo.

Finite quindi il vostro allenamento almeno tre ore prima di andare a dormire.

Lasciate i pensieri diurni fuori dal letto

Ve ne sarete accorti, quello che viviamo durante il giorno si ripercuote sulle ore notturne.

Preoccupazioni, stress, ansia e pensieri convergono tutti nel momento in cui abbassiamo la guardia.

Per questo si può imparare a tenere a bada i pensieri con tecniche di rilassamento mirate ed evitando di stressarvi troppo nelle ore diurne.

Cominciate con portare a conclusione un compito senza farvi distrarre dai social network o dalle mail, vi sentirete più produttivi, efficaci e soddisfatti.

Prima di andare a dormire concentratevi solo sul vostro respiro e rilassate la muscolatura, imparerete presto a farvi rapire dalle braccia di Morfeo.

E a tutto il resto penserete domattina.