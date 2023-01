Il 2023 è l'anno in cui diventerete finalmente "persone sportive"? Provate così e probabilmente ci riuscirete.

Invidiate chi trova pace nello yoga, sfogo nella corsa e divertimento nelle sessioni di CrossFit e però ogni volta il vostro proposito di instaurare una regolare attività fisica fallisce miseramente? Forse non avete mai seguito la strada giusta, perché diventare sportivi e poter vantare un corpo atletico (con tutti i vantaggi che ne conseguono) è più facile (e rapido) di quanto pensiate. Basta farsi dare un piccolo aiuto e metterci un po' di buona volontà.

** Sognate un health coach come le star? Mettetevi al polso un Apple Watch **

Su Apple Fitness+ è arrivato una nuova raccolta di allenamenti racchiusi sotto il fiducioso nome di La tua rinascita fitness in 6 settimane, che contiene un mix perfetto di allenamenti per tornare in forma e per motivare gli utenti a creare una nuova routine allenandosi ogni giorno.

Il segreto? Costanza e gradualità.

Come diventare sportivi (o rimettersi in carreggiata dopo uno stop)

(Continua sotto la foto)

Come funziona il programma di "restart"?

Che si tratti di riprendere ad allenarsi dopo una pausa più o meno prolungata o di trovare l'ispirazione per sperimentare cose nuove, il programma 6 Weeks to Restart Your Fitness è diviso in tre momenti: le prime due settimane sono dedicate alla ripresa, con allenamenti da eseguire nell'ordine specificato per accompagnare il corpo in modo graduale sotto tutti i punti di vista, dal cardio alla resistenza, passando per mobilità e rafforzamento.

Dopo, seguono altre due settimane di "Cavalca l'energia" per raggiungere il gran finale della sessione con gli esercizi contenuti nelle ultime due settimane di "Finisci al massimo".

Elaborati e selezionati con cura da un team di trainer esperti, tutti i workout contenuti in questo programma necessitano di pochissimi attrezzi o addirittura nessuno, e mostrano (come sempre su Fitness+) movimenti alternativi o modificati per ridurre intensità e impatto.

Il vero segreto per diventare sportivi

Chi ha lo sport come parte integrante della propria vita è sempre accomunato da una caratteristica: non fa sport per dovere, ma ne trae effettivamente piacere.

Attenzione però: non per tutti si tratta dello stesso piacere. C'è chi si bea delle endorfine che rilascia il corpo durante e dopo lo sforzo, chi pratica un'attività che reputa divertente (è il caso spesso degli sport di squadra), chi gioisce nel poter mangiare in abbondanza grazie al metabolismo veloce che assicura un corpo atletico, chi nello sport trova del tempo per sé e per i propri pensieri (provate a chiedere a chi corre quanti pensieri ha districato al ritmo dei suoi passi).

Ecco perché il primo (e fondamentale) passo per diventare persone sportive sta nel trovare la disciplina giusta. E, per farlo, non c'è modo migliore che provarne diverse, e seguire le proprie sensazioni.

** 10 sport originali da provare quest'anno **

** Padel: 10 cose da sapere sullo sport più trendy del momento **

Come scoprire quale sport fa per noi

Chi si abbona a Fitness+ ha accesso al catalogo più grande al mondo di allenamenti di fitness e benessere, con workout e meditazioni pensati per tutti i livelli, e categorie di allenamenti specifici per determinati momenti della vita (per esempio dopo una gravidanza o prima di una competizione).

Un'ampia gamma di discipline e di trainer assicurano di coprire non solo ogni esigenza o passione, ma anche di accompagnare gli utenti nella scoperta di nuove ispirazioni.

Tra le ultimissime novità, gli allenamenti di Kickboxing, che permettono di esercitare tutti i muscoli e sono eccellenti per sviluppare forza, resistenza, coordinazione ed equilibrio.

Ogni allenamento consiste in una serie di movimenti distinti, seguiti da un ultimo round che combina i movimenti appena appresi in un intervallo di un minuto in cui dare il massimo. Non occorrono attrezzi particolari e le sessioni durano 10, 20 o 30 minuti.

Provatelo con la nuova insegnante Nez Dally, che si unisce al team di trainer nella conduzione degli allenamenti di kickboxing. Questa lottatrice di muay thai ha fatto la storia diventando la prima donna a gareggiare in Thailandia indossando l’hijab. Nelle sue sessioni di allenamento, condivide la sua energia di atleta affermata per motivare gli utenti a ogni pugno, incrocio e calcio.

Fitness+ è disponibile su iPhone, Apple Watch, iPad e Apple TV in abbonamento mensile o annuale (in entrambi i casi condivisibile con altre 5 persone in Famiglia).