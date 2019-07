Diventare ricchi non è impossibile, ma occorrono determinazione, spirito di sacrificio, coraggio e una punta di follia: ecco come riuscirci in 7 passi

Non sono pochi i milionari che sono riusciti a costruire un'immensa fortuna da zero.

Ad accomunarli tenacia, disponibilità ad assumersi dei rischi e capacità di elaborare una rigida pianificazione finanziaria.

Come seguire i passi di questi paperoni per aumentare gli zeri sul nostro conto in banca?

Ecco come diventare ricchi in 7 passi.

(Continua sotto la foto)

1. Aumentate le entrate



Il primo passo da fare per diventare milionari, ovviamente, è moltiplicare le fonti di reddito, che sia perseguendo una carriera tutta in salita o, meglio ancora, diversificando la provenienza dei guadagni.

Se ci teniamo ad aumentare i nostri risparmi, dobbiamo trovare il modo per incrementare il denaro che ogni mese viene depositato sul nostro conto.

Spesso per raggiungere questo obiettivo dovremo correre dei rischi (vedi il punto due).



2. Assumetevi dei rischi



La via più battuta dai multi-milionari è quella dell'imprenditoria.

Avviare un'attività in proprio però può essere molto rischioso. E la possibilità di fallire perdendo gli investimenti è del tutto concreta.

Se però il nostro business è basato su un'idea di successo e abbiamo l'abilità (e la fortuna) di riuscire a realizzarla, le chance di arricchirsi sono di gran lunga superiori a quelle che abbiamo come semplici dipendenti di un'azienda.

Se quello di diventare imprenditori non è il sogno che fa per noi, possiamo diventare ricchi investendo il nostro denaro. Anche in questo caso però – inutile dirlo – dobbiamo essere disposte a correre dei pericoli.

Del resto il rischio è il prezzo da pagare se vogliamo cambiare status sociale.



3. Risparmiate e siate disposti al sacrificio



Molti multimilionari nati in contesti poveri (dal fondatore di Starbucks allo stilista Ralph Lauren, passando per l'inventore di WhatsApp), sono riusciti ad accumulare la propria fortuna lavorando sodo e risparmiando.

Lo spirito di sacrificio è fondamentale se il nostro idolo è Paperon De Paperoni. Dimentichiamo (per il momento) vestiti firmati, cene al ristorante e weekend in viaggio.

Per aumentare il nostro capitale abbiamo bisogno di pianificare accuratamente le finanze di cui disponiamo, risparmiando ogni mese almeno un terzo di quello che guadagniamo.

4. Elaborate un piano finanziario (nero su bianco)



Avere un preciso progetto a breve e lungo termine è la premessa fondamentale per far sì che tutte le nostre azioni quotidiane ci portino ad accumulare il nostro primo tesoretto.

Solo con un piano preciso delle nostre finanze avremo un controllo maggiore sulle nostre spese (evitando quelle di cui possiamo fare a meno).

Inoltre risulta molto utile pensare a tutte le nostre uscite proiettandole nei prossimi dieci anni.

Ad esempio, se ogni settimana rinunciamo a una cena fuori (poniamo una spesa di circa 30 euro), in un anno avremo risparmiato 1560 euro.

E in dieci 15.600.

5. Investite nella formazione (e leggete il giornale)



Spendere il nostro denaro per condurre uno stile di vita da benestanti – quando ancora non lo siamo – non fa che allontanarci dal nostro 'deposito di monete d'oro'.

Un investimento che invece paga sempre è quello nella formazione. Imparare cose nuove può essere un ottimo trampolino di lancio per fare carriera (e quindi aumentare le entrate) ma anche per aprire un'attività autonoma.

Aumentare le nostre conoscenze inoltre può portarci a concepire progetti vincenti.

L'arte di essere ricchi richiede competenze in tutti i campi, dalla politica allo sport, passando per l'arte e la finanza.

Il consiglio è quello di leggere e informarsi ogni giorno, per rimanere sempre al passo con tutte le novità del momento.

6. Pensate fuori dagli schemi



Per raffinare il nostro fiuto per gli affari e avere le intuizioni che possono condurci al successo è necessario esercitare il pensiero creativo.

Attenersi alle modalità consuete di svolgere il nostro lavoro difficilmente ci porterà ad arricchirci.

Al contrario guardare oltre le abitudini consolidate e trovare soluzioni innovative è uno dei passi fondamentali da fare se vogliamo vedere un'impennata nel grafico del nostro conto corrente.

7. Frequentate persone ricche



In un certo qual senso la ricchezza è contagiosa.

Innanzitutto circondarsi di amici benestanti – e perché no milionari – equivale ad avere dei potenziali investitori sempre vicini.

E spesso per realizzare il progetto che potrebbe farci svoltare è indispensabile avere un capitale di partenza.

Inoltre essere in contatto con persone di successo può essere una fonte d'ispirazione per noi.

Seguire i loro passi e acquisire il loro modo di pensare può farci arrivare alla nostra meta: diventare ricchi (anzi milionari!).