Un team di ricercatori ha individuato la fascia oraria della giornata in cui il corpo riesce a bruciare di più facendo la stessa attività fisica

Attenzione all'orologio: secondo una ricerca ci sono degli orari migliori per ottenere risultati diversi in palestra, come bruciare grassi o al contrario mettere su massa muscolare.

Un gruppo di scienziati ha infatti provato che il metabolismo corporeo può subire una decisa accelerazione in base all’orario in cui si pratica lo sport.

A che ora fare sport per bruciare grassi

Prese dalla frenesia della routine quotidiana spesso finiamo per dedicare allo sport l’ultima parte della giornata (insieme ai quei residui di forze che ci avrebbero giusto permesso di accendere Netflix). E invece sembra non ci sia nulla di più sbagliato.

Se l’obiettivo è quello di bruciare grassi, infatti, è importante non solo abbinare i pesi alle attività aerobiche, come il nuoto e la corsa, ma anche scegliere l’orario giusto che sembra essere la tarda mattinata.

A rivelarlo è uno studio condotto in Svezia dal Karolinska Institutet e in Danimarca dall’Università di Copenaghen, pubblicato qualche giorno fa sulla rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

L’articolo – dal titolo “Time of day determines postexercise metabolism in mouse adipose tissue” – ha spiegato come i topi coinvolti nell’esperimento abbiano subito un’accelerazione del metabolismo e una maggior combustione di grassi con l’esercizio fisico eseguito nella tarda mattinata rispetto ad altri momenti della giornata (corrispondenti per l’uomo alla tarda serata).

Dunque fare sport poco prima di pranzo pare sia più efficace e utile per chi vuole consumare grassi o perdere peso, anche se la stessa biologa Juleen R. Zierath, membro del Department of Physiology and Pharmacology del Karolinska Institutet, ha puntualizzato come siano necessari ulteriori studi per affermare che quanto dedotto sui topi possa valere anche per gli esseri umani.