Aumentare l’autostima è fondamentale per poter essere felici perché il giudizio che abbiamo verso noi stessi influenza ogni contesto: ecco come fare

Chi ha un’alta autostima si sente apprezzato e di valore, in altre parole è più felice.

Il concetto di autostima si sviluppa nell’infanzia attraverso le nostre relazioni primarie (i genitori) e viene alimentato e costruito per tutta la nostra vita.

Si possono creare quindi due situazioni: la persona che si stima vedrà l'errore o il fallimento come qualcosa che può capitare e su cui si potrà lavorare grazie alle proprie risorse.

Invece chi ha poca stima di sè vedrà lo scivolone come la conferma della propria inettitudine.

La conseguenza? Una paura costante di sbagliare e di essere giudicati.

Se vi sentite parte della seconda categoria, non disperate.

Autostima e sicurezza possono essere coltivate, ecco come.



(Continua sotto la foto)



Fissate degli obiettivi reali

Per aiutare la vostra autostima, fissate degli obiettivi che siano credibili e raggiungibili ma con fatica.

Ad esempio, non abbiate come scopo quello diventare il Presidente degli Stati Uniti se vivete in Italia.

Obiettivi troppo elevati non vi faranno a credere in voi stessi ma anzi confermeranno la pessima opinione che avete su di voi.

Allo stesso modo, obiettivi troppo semplici da raggiungere non aiuteranno ad aumentare la vostra autostima.

Curate il vostro aspetto

Per sentirsi sicuri e piacersi, è necessario curare anche il proprio aspetto esteriore.

Pensate se andaste a un incontro di lavoro trasandati, potrete mai ottenere lo stesso effetto che avreste con un outfit ben curato?

La risposta è no e questo vale anche per il vostro specchio.

Come potete piacervi e puntare su di voi se non curate la parte più visibile di voi stessi?

Rispettatevi

Chi si rispetta, si dà valore e quindi si stima.

Cosa significa rispettarsi? Prima di tutto vuol dire ascoltarsi e dare voce ai propri bisogni e pensieri.

Per aumentare l'autostima e credere di più in voi stessi, cominciate a dire qualche no, a fare quello che davvero ritenete giusto (voi, non gli altri) e a puntare sulle vostre opinioni.

La vostra sicurezza crescerà a dismisura.

Up and down

L’autostima non è una costante. Vi sarete accorti di avere periodi in cui la vostra autostima è più alta e altri periodi in cui fate più fatica a sentirvi sicuri.

Queste montagne russe sono la più importante delle spie di allarme: la nostra autostima (calante) ci sta avvisando che stiamo mettendo da parte i nostri bisogni per inseguire quelli degli altri.

Se siete in uno di questi momenti, potete fermarvi e valutare quali aspetti della vostra vita potete modificare per ritornare nel punto più alto delle montagne russe della vostra autostima.