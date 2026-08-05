Farli diventare parte della vostra giornata, ad esempio con una camminata al mattino, una passeggiata serale o piccoli spostamenti a piedi durante la pausa pranzo significa regalarsi tempo di qualità e migliorare il proprio equilibrio psicofisico.

Iniziare è semplice, e i benefici sono concreti: la scienza lo conferma. Secondo uno studio pubblicato su JAMA Internal Medicine, camminare almeno 7.000 passi al giorno è associato a una riduzione significativa della mortalità negli adulti tra i 38 e i 50 anni. E chi riesce ad avvicinarsi ai 10.000 passi vede effetti ancora più evidenti.

Una camminata costante migliora la circolazione, stimola il metabolismo, rafforza il sistema cardiovascolare, riduce lo stress e favorisce un sonno più profondo e rigenerante. Insomma, non è solo un numero da raggiungere, ma un invito a costruire una vita più attiva, sostenibile e in sintonia con i propri ritmi. Anche, e soprattutto, nei mesi più caldi.