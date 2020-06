Smoothie, succhi di frutta, verdure e cereali: ecco 7 spuntini sani e leggeri da copiare direttamente alle star per tenersi in forma senza soffrire la fame

Al netto di madre natura, non c'è nessun segreto: per tenersi in forma bisogna mangiare sano e fare regolare attività fisica. Vietatissimo dunque soffrire la fame, molto meglio intervallare i pasti con spuntini sani e leggeri, che consentano al corpo di non entrare mai in modalità riserva energetica.

** 5 spuntini sani da mangiare a merenda d'estate **

L'ideale? Un bel succo o un frullato che sfruttano i benefici della frutta senza appesantire, o un pezzetto di grana per fare il pieno di energia.

Abbiamo sbirciato nelle dispense delle star di Hollywood per prendere spunto per suggerirvi 7 spuntini healthy da copiare.

7 spuntini sani e merende leggere da copiare alle star

(Continua sotto la foto)

Spuntini sani e leggeri da copiare alle star: centrifugati di frutta e verdura , come Blake Lively

L'attrice ha condiviso uno dei suoi segreti per tenersi in forma e spezzare l'appetito con gusto: attraverso un centrifugato di frutta e verdura a base di barbabietola, cavolo, prezzemolo, ananas, mele verdi, menta e limone.

«Le verdure sono rinfrescanti e hanno un effetto detox, mentre le note dolci della frutta e della menta lo rendono saporito», ha spiegato.

Merenda a base di avocado, come Hugh Jackman

L'attore è uno dei tanti fan degli avocado. Il frutto tropicale che negli ultimi anni sta conquistando il mondo per le sue numerose doti, è utile per rinforzare il cuore e combattere il colesterolo ed è una fonte naturale di vitamina E e di sali minerali.

L'ex Wolverine lo ama in ogni versione, dal piatto unico con il pollo allo spuntino, spalmato su una fetta di pane integrale.

Grana o parmigiano, come Taylor Swift

Grana padano e parmigiano non sono ipocalorici, ma hanno il vantaggio di soddisfare anche dopo un solo morso e di apportare molte componenti altamente nutritive.

Per questo la cantante li ama così tanto.

La star ha raccontato di tenerne sempre una scorta nel frigo e di utilizzarlo come spuntino per il pomeriggio o come condimento per uova o crepes al mattino.

Frullati di frutta, come Salma Hayek

L'attrice sa perfettamente che le buone abitudini vanno prese fin da bambini, per questo ha deciso di iniziare la figlia fin da piccola a frullati e centrifugati, come quello da lei stessa inventato e che è entrato nel menu di Cooler Cleanse, azienda di delivery di succhi, che contiene mela, carota, barbabietola e limone, per un concentrato di vitamina A e antiossidanti.

Acqua e limone, come Jennifer Aniston

Per purificare l'organismo e riempire la pancia prima di iniziare la giornata, l'attrice beve un bicchiere di acqua tiepida con il limone.

** Cosa succede al corpo se si beve tutti i giorni succo di limone **

** Bere acqua e limone fa dimagrire? Ecco la risposta **

Un'abitudine difficile da intraprendere, ma che sta convincendo sempre più persone per i suoi effetti benefici: risvegliare l'apparato digerente e stimolare il naturale effetto disintossicante dell'organismo.

Semi di lino, come Justin Timberlake

Il segreto del cantante sono i semi di lino.

** Ecco perché se volete dimagrire dovreste mangiare (più) semi **

Una piccola manciata contiene parecchie sostanze nutritive: sono ricchi di fibre (che aiutano la regolarità intestinale) e contengono Omega3 (antinfiammatorio naturale per l'organismo).

La popstar non può farne a meno, specie al mattino, quando li sparge sopra i waffles.

Uno smoothie, come Kylie Jenner

La piccola di casa Kardashian ha ammesso di essere una novellina in cucina, ma di aver voluto provare a seguire la moda degli smoothie e di essersi rapidamente convinta dei loro effetti benefici.

** Detox, drenante o anti-age: 5 smoothie da provare quest'estate **

Il suo preferito è a base di spinaci, cavoli, ananas, mirtilli, fragole e un pizzico di succo d'arancia.