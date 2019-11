I semi di zucca, di canapa & Co hanno proprietà super per la linea e per la salute. Ecco perché se volete dimagrire dovreste aggiungerli alla vostra dieta

I semi oleosi sono ottimi alleati della linea e della salute. Danno energia e aiutano a controllare gli attacchi di fame fuori orario. Assicurano infatti minerali, vitamine e altre sostanze preziose per l’organismo.

Quando mangiarli? Aggiungetene un cucchiaino alle verdure sia a pranzo che a cena oppure consumatene una manciata come spuntino tra un pasto e l’altro.

Consumati nella giusta quantità (non più di 40 grammi al giorno) aiutano a rimanere in forma e combattere l’accumulo dei chili in più.

Il merito è delle loro eccellenti proprietà benefiche. Anche se hanno un apporto calorico importante, che può superare le 400 calorie ogni 100 grammi, consumati con moderazione non fanno prendere peso. Anzi.

Ecco allora 5 buone ragioni per mangiare semi oleosi se volete dimagrire.

Combattono la fame

I semi oleosi hanno un buon potere saziante.

Forniscono fibre che frenano gli attacchi di fame e prolungano il senso di sazietà.

Vanno bene i semi di chia, di zucca, di girasole e di lino.

Contrastano la voglia di dolce

Le fibre di cui sono ricchi rallentano l’assimilazione degli zuccheri nel sangue e agiscono positivamente, sugli sbalzi repentini di glicemia, responsabili degli attacchi di fame improvvisi.

Favoriscono il buonumore

I semi oleosi forniscono vitamine del gruppo B, utili per ricavare energia.

In più sono fonte di triptofano, un aminoacido che favorisce la produzione di serotonina, l’ormone che regola l’umore e la sazietà.

Infine, contengono acidi grassi essenziali, tra cui i preziosi Omega 3 e minerali come il magnesio, utili per l’equilibrio emotivo, essenziale per combattere gli attacchi di fame dettati da stress e nervosismo.



Combattono i gonfiori

I semi oleosi hanno eccellenti proprietà antinfiammatorie, utili per mantenere in salute il sistema cardiovascolare e contrastare pesantezza e gonfiori.



Favoriscono la regolarità

Le fibre di cui sono ricchi favoriscono la regolarità intestinale, indispensabile per eliminare le sostanze di scarto in eccesso.

Inoltre, hanno proprietà prebiotiche. Nutrono i batteri “benefici” dell’intestino e aiutano a mantenersi in forma e in salute.





Photo Credits: Unsplash