Quali snack scegliere per una merenda veloce ma al tempo stesso salutare? Ecco 5 idee per spuntini lampo che non fanno ingrassare

Quando non si ha tempo, spesso l’errore che si commette facilmente è scegliere patatine, biscotti, cracker e snack in busta poco salutari che per via della ricchezza di zuccheri e grassi finiscono per stimolare ancora di più la fame.

Eppure, le soluzioni (amiche della linea) per tamponare quel senso di fame che sentiamo a metà mattina e metà pomeriggio non mancano.

Basta solo avere a portata di mano i cibi giusti.

Ma è possibile trovare spuntini gustosi, e al tempo stesso salutari, quando siamo magari di corsa tra un meeting e l'altro? Assolutamente sì!

Ecco 5 alimenti da avere sempre con sé l'ideali per tamponare il buco allo stomaco, ma senza ingrassare.

Gli spuntini per spezzare la fame quando non si ha tanto tempo

Semi di zucca

Una manciata di semi di zucca è lo spuntino ideale da sgranocchiare quando siete in giro e vi viene fame.

Grazie alla ricchezza di acidi grassi essenziali, magnesio e potassio contrastano in modo eccezionale la fame e i cali di energia.

Noci

Lo stress vi mette a tappeto? Le noci sono delle ottime alleate per combattere la fame quando avete poco tempo per ricaricarvi.

Sono in grado di rifornirvi di un mix di sostanze super sazianti, tra cui le fibre e il triptofano.

Quest’ultimo, oltre a regalare sazietà, è ottimo anche per supportare l’umore ed essere più rilassati.

Finocchi

Poco prima di pranzo o cena vi viene una fame da lupi? I finocchi sono degli ottimi alleati per tamponare il buco allo stomaco in modo salutare.

Grazie alla presenza di fibre e alla loro consistenza regalano tanta sazietà.

In più sono ricchi di vitamine, minerali e acqua, utili per il corretto funzionamento dell'organismo.

Albicocche

Avete voglia di qualcosa di dolce?

Per allontanare il rischio di consumare merendine e biscotti, procuratevi delle albicocche fresche oppure essiccate.

Soddisfano il desiderio e aiutano a ricaricarsi di energia grazie alla ricchezza di minerali come il calcio e il ferro.

Avocado

L’avocado è il frutto ideale per combattere la fame.

Ha un elevato tenore di lipidi benefici e pochissimi zuccheri, di conseguenza ha un indice glicemico basso e regala tanta sazietà.

Apporta poi acido pantotenico, che aiuta a combattere lo stress. Inoltre, è ricco di fibre che aiutano a spegnere la fame.

