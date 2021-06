Se fatta bene la merenda riequilibra la fame e combatte la stanchezza: ecco 5 spuntini light per sentirsi carichi tutto il resto della giornata

Cali di attenzione, sonnolenza e mancanza di concentrazione nel pomeriggio vi mettono KO?

Per contrastare questi piccoli malesseri la prima cosa da fare è bere un paio di bicchieri di acqua.

Spesso la causa della sensazione di fiacca e di stanchezza che può sopraggiungere nelle ore successive al pranzo, infatti, potrebbe essere la mancanza di idratazione.

Poi, occorre puntare su spuntini light che aiutino ad avere più energia ma senza esagerare con le calorie.

Tamponare la fame e combattere il senso di stanchezza fisica e mentale con merendine, patatine e snack in busta non è affatto la soluzione migliore.

Hanno un elevato contenuto di zuccheri raffinati che danno energia velocemente, ma per un tempo molto limitato.

In più, forniscono grassi che favoriscono chili e stanchezza.

Per contrastare il problema occorre invece dare priorità a spuntini leggeri a base di cibi sani e naturali.

Ecco 5 spuntini light per avere più energia nel pomeriggio

Avocado

Questo frutto è povero di zuccheri e ricco di grassi salutari che danno sazietà.

Permette poi di fare scorta di triptofano, precursore della serotonina, l’ormone che influenza in positivo l’appetito e l’umore.

In più, è fonte di acido glutammico, essenziale per la produzione del GABA (acronimo di acido gamma-amminobutirrico), un ormone che combatte la fame nervosa perché riduce il cortisolo, l’ormone dello stress.

Pistacchi

Una manciata di pistacchi al naturale (non salati) è lo spuntino ideale per contrastare la fame e la stanchezza fisica e mentale.

Sono ricchi di acidi grassi polinsaturi tra cui gli Omega 3 e gli Omega 6 e di triptofano, che sostengono l’umore e il cervello e aiutano a sentirsi pieni di energia anche nelle giornate più stressanti e impegnative.

I grassi “buoni” poi danno anche tanta sazietà e aiutano a stare alla larga dal frigo.

Finocchi

Hanno un contenuto calorico irrisorio. Apportano circa 30 calorie ogni 100 grammi.

Grazie alla loro consistenza croccante danno subito un senso di pienezza. In più apportano tante fibre che aiutano a tenere sotto controllo gli sbalzi della glicemia e a stare lontano dagli attacchi di fame.

Apportano poi vitamine del gruppo B e minerali come il potassio e il magnesio, che contrastano i cali di energia e aiutano a combattere la stanchezza.

Mirtilli

Avete voglia di qualcosa di dolce? I mirtilli sono perfetti per uno spuntino goloso e allo stesso tempo sano.

Forniscono un’elevata quantità di antiossidanti, come la vitamina C e i flavonoidi come le antocianine che sono degli ottimi alleati della linea.

Favoriscono il corretto funzionamento della circolazione, contrastando i gonfiori.

Grazie poi alla loro azione antinfiammatoria, mantengono in salute il cervello, contrastando i cali di memoria e la mancanza di concentrazione.

Semi di Chia

I semi di Chia forniscono meno grassi saturi dei classici snack in busta.

In più, sono un vero e proprio integratore naturale di fibre a lunga digestione, che danno sazietà e aiutano a stare alla larga dalla fame per ore.

Assicurano poi un mix di sostanze che aiutano ad avere più energia come le proteine e gli Omega 3.

