Privo di glutine e ricco di proprietà e sostanze amiche della linea come minerali e fibre, il sorgo è un cereale da non sottovalutare per 5 buoni motivi

Il sorgo è un cereale antico. La sua coltivazione e il suo consumo nel suo Paese d’origine, l’Africa, è diffusa da millenni. Il merito è delle sue proprietà nutritive.

Abbinato nello stesso pasto ai legumi (ceci, fagioli, lenticchie, piselli) assicura aminoacidi essenziali preziosi per la salute dei muscoli.

A differenza di frumento, farro, orzo è privo di glutine. Consumato nelle giuste quantità e inserito in una dieta sana ed equilibrata, è un ottimo alleato della linea.

Ecco quali benefici ha e perché è il cereale ideale per sbarazzarsi dei chili più.

5 proprietà del sorgo

(Continua dopo la foto)

Il sorgo è ottimo per dimagrire perché è super saziante

Il sorgo fornisce carboidrati complessi che danno all’organismo energia in modo lento e prolungato.

Apporta poi triptofano, un aminoacido essenziale che favorisce la produzione della serotonina, un ormone coinvolto nella regolazione della fame e dell’umore.

Per far durare più a lungo il suo effetto saziante l’ideale è abbinarlo nello stesso pasto a una porzione di verdure, crude o cotte, ricche di fibre e a un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, che contiene acidi grassi essenziali.

È ideale per chi fa sport

Il sorgo aiuta a prevenire i cali di stanchezza durante l’attività fisica.

Contiene una buona dose di minerali. Tra questi spiccano il potassio e il magnesio, preziosi per favorire il recupero post allenamento.

Fornisce poi energia ai muscoli perché i suoi chicchi sono una riserva di vitamine del gruppo B, che sono coinvolte nel metabolismo e favoriscono la produzione di energia.

Combatte il colesterolo

Il sorgo apporta tante fibre che abbassano il colesterolo cattivo e favoriscono quello buono.

Contiene poi antiossidanti che proteggono il sistema cardiovascolare dai danni ossidativi.

Rafforzano le pareti dei vasi sanguini e sostengono il microcircolo.

Favorisce il sonno

Dormire abitualmente poco e male favorisce l’accumulo di peso per via di una maggiore produzione della grelina, l’ormone della fame.

Il sorgo è un ottimo alleato del riposo.

Contiene infatti un mix di sostanze che favoriscono il rilassamento e agevolano il sonno.

Assicura triptofano che favorisce la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ritmo sonno-veglia e magnesio che aiuta a distendere corpo e mente.

Combatte il gonfiore

Il sorgo, infine, è fonte di preziosi antiossidanti. Contiene polifenoli, in particolare tannini, che grazie alle loro proprietà antinfiammatorie e vasoprotettrici, contrastano i gonfiori.

Photo Credits: Unsplash