Dalla pizza allo stellato, 6 ristoranti vista mare vicino Roma dove mangiare benissimo, per una cena romantica, un pranzo fronte mare o una serata con amici

Piedi nella sabbia o no, mangiare guardando il mare ha sempre un enorme fascino.

Lo si può fare anche con mezz'ora di macchina da Roma: che sia una cena romantica o un momento da passare con amici e parenti, il litorale romano propone una vasta scelta di posticini da provare.

C'è Il Tino per una cena gourmet, all'interno di un cantiere navale, ci sono Molo21 e il The Cesar per una cena vis-a-vis, l'Isola del Pescatore sotto al Castello di Santa Severa che propone una cucina classica, La Baia a Fregene iperfrequentata dai giovani.

E c'è addirittura una pizzeria a taglio, Sancho, per chi al mare vuole, sì, mangiarci. Ma per una merenda.

La tendenza dell'estate? «La birra col pesce e coi piatti più complessi», parola del giovane chef stellato Marco Martini. «Non per forza artigianale, che a livello di sapore è più articolata - aggiunge - meglio una semplice, beverina, rinfrescante, sul genere della Asahi Super Dry». Basta Spritz e Mojito, insomma.

Insomma, con birra o cocktail, ecco i sei migliori posti dove mangiare con vista mare vicino Roma.

Il Tino - Fiumicino

Il ristorante stellato di Daniele Usai si trova in un cantiere nautico/navale. Più mare di così?

A prescindere dalla bellezza della location, proprio tra barche a vela e acqua, quel che riesce meglio allo chef è trasmettere i sapori di ciò che c'è "in fondo al mar".

Per questo nei suoi piatti troverete anche alghe, come nel "Giardino iodato" (ultima foto sotto), oltre a pesci poco noti che acquista direttamente all'asta del pescato di Fiumicino.

Per chi ama i sapori forti c'è la panunta: pane croccante con quinto quarto e crudo di scampi.

Al piano di sotto ci sono la spa e un bistrot dove la stessa brigata propone pasti a un prezzo più contenuto.

Sancho - Fiumicino

Sì, una pizzeria a taglio. Ma non una qualunque, bensì una delle più famose della regione, croccante ma soffice, dal 1969.

I gusti sono decine, ma tra i più buoni da mangiare seduti sul passetto che porta al mare aperto, davanti alle barche, ci sono mortadella e pistacchi, alici e pomodori a pezzettoni, patate e porchetta.

Originali, invece, le pizze con arance arrosto, con carpacci e crudi, come quella con salmone, ricotta e paprika.

Decisamente saporiti i supplì, da finire in un paio di morsi al massimo, come anche gli altri fritti.

La Baia - Fregene

Frequentatissima dai giovani, La Baia non è il solito ristorantino rustico sulla spiaggia, ma propone primi, tartare, crudi e fritture ben realizzati e anche ben presentati.

D'altronde anche l'occhio vuole la sua parte.

Non perdete gli spaghetti con vongole e bottarga, in assoluto il cavallo di battaglia del locale, dove gettonatissimi sono anche gli antipasti più fantasiosi e golosi dolci.

The Cesar - Ladispoli

Chi ha detto che davanti al mare non si possa mangiare carne o vegetariano? All'interno dell'hotel Posta Vecchia, questa terrazza sul mare di Ladispoli propone menu di terra e di mare con astice, ostrica e via dicendo.

Dopo l'uovo poché con spuma di parmigiano e riduzione alle spezie, ecco i bottoni di ricotta, con fondente d’abbacchio, carciofi e brodo aromatico. Anatra con le sue interiora, sesamo nero e lamponi e quaglia con caffè sono i piatti adatti ai carnivori.

I dolci? Hanno una loro nutrita carta.

L'Isola del Pescatore - Santa Severa

Crudi e carpacci, polpo con patate, insalate di mare, linguine allo scoglio, spaghetti alle vongole, fritture croccanti.

La cucina di questo posto (non è raro incontrarci vip e calciatori) è tradizionalissima, ma a fare la differenza non sono solo i sapori ma anche il Castello di Santa Severa che è proprio a pochi metri a piedi.

E, imponente, vi farà compagnia per il vostro pasto (non perdete il dolce della casa al cioccolato).

L'ideale per un pranzo durante una domenica primaverile, romantico in estate, al chiaro di luna. Prenotate prima per aggiudicarvi il tavolo migliore.

Molo 21 - Santa Marinella

Anche di giorno, certo, è suggestivo, ma l'apice della bellezza questa terrazza sul mare la tocca di sera.

Chiedete il tavolo più appartato, per una cena romanticissima o per festeggiare con amiche e familiari qualche evento importante.

Cominciate con bollicine e ostriche o con uno degli antipasti cotti, come la pancetta cotta per 18 ore e servita con cappasanta, crema di mela e ribes.

Proseguite con tagliolini con crudo di gamberi rossi di Mazara del Vallo, basilico e tartufo nero estivo e col polpo di scoglio cotto a 60°, 'nduja e arancia.

E non è finita qui: perché nonostante l'assenza di vista mare (ma le onde sono vicine), degni di nota per la loro cucina sono lo stellato Pascucci al Porticciolo, l'Osteria dell'Orologio dove abbandonarsi ai piaceri di un percorso gourmet, il Pesciolino Innamorato e Al Vecchio Faro, dove la cucina è tradizionale ma prova a evolvere leggermente.

Quando lo fa riesce benissimo, come con le bruschettine con ricotta, miele e bottarga.

A Fregene, invece, anche l'Albos Club è un buon indirizzo, mentre ad Anzio provate Da Romolo al Porto.

Se invece volete guidare per un'ora e mezza fino alle belle acque della provincia di Latina, non perdete l'occasione di gustare un piatto di crudi a Formia, da Bellablu, una pescheria davanti al lungomare che la sera si anima con pietanze fresche.

A Gaeta, da Comeilmare, tra barche d'ogni dimensione, provate le tipiche "calamarelle alla votapiatto" e cioè calamaretti (freschi) infarinati, cotti compatti in padella e poi girati a mo di frittata.

Una ricetta tradizionale della zona che vale la pena provare - dividete il piatto in due, è enorme!

In foto Il giardino iodato de Il Tino