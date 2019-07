Piatti light, freschi e gustosi per dimagrire, abbronzarsi meglio e combattere la ritenzione idrica: ecco 10 ricette light e sane perfette per l'estate

Da mangiare in spiaggia o in piscina per non gonfiarsi, a lavoro per non appesantirsi in vista della prova costume, o semplicemente quando c'è troppo caldo per avere davvero fame.

I piatti estivi si prestano a essere anche sani e light senza rinunciare al gusto e soprattutto se ben scelti sono un valido aiuto per asciugare la silhouette, drenare la ritenzione idrica, idratare la pelle dall'interno e favorire l'abbronzatura.

Insomma: ecco 10 ricette perfette per un pasto estivo leggero, fresco, gustoso e ipocalorico.

(Continua dopo la foto)

Gazpacho di pomodoro

La vellutata fredda (aka gazpacho) è già si per sé un ottimo piatto estivo.

Se la si sceglie di pomodoro, i benefici saranno raddoppiati: il pomodoro contiene solo 19 calorie per 100 gr, è ricco di acqua e aiuta a eliminare i liquidi in eccesso, con un effetto anti-cellulite top.



Il pomodoro rosso poi contiene il licopene, una sostanza abbronzante (fa parte dei carotenoidi) nonché un potente antiossidante: protegge le cellule dall’azione nociva dei radicali liberi, ripara la pelle dai danni dei raggi ultravioletti, contrasta rughe e macchie.

Ha anche un effetto detox, aiutando a depurare fegato e organismo in generale dalle tossine.

Insalata di sgombri, lattuga, radicchio e porri

Un’altra proposta fresca e light è l’insalata di sgombri, lattuga e porri.

Gli sgombri, come tutti i pesci azzurri, sono ricchi di acidi grassi polinsaturi (Omega 3 e 6) e apportano proteine fondamentali per la struttura della pelle.

Mangiandoli, si migliora la salute e la grana epidermica che d’estate può essere messa a dura prova per via del caldo, della sudorazione e della conseguente disidratazione.

La lattuga è ricca di fibre e acqua e svolge un’importante funzione digestiva e anti-ritenzione idrica senza gonfiare.

Evita infatti le fermentazioni (che sono causa del gonfiore addominale, lo spauracchio numero uno del bikini) ed elimina le tossine che si sono formate nel colon durante il pasto serale.



Il mix di lattuga e radicchio rosso ha un benefico effetto disinfiammante della pelle.

Il radicchio è ricco di sali minerali come potassio, magnesio, fosforo, calcio, sodio, zinco, selenio, rame e manganese. Composto al 93% d’acqua, il radicchio svolge una funzione reidratante e fornisce un buon apporto di vitamina K.



E i porri? Ricchi di acqua (quasi 90%), contengono sali minerali, ferro, magnesio, calcio e potassio, molte fibre e vitamine A e C. Riducono il colesterolo cattivo e danno un buon apporto di vitamina E, un’alleata della giovinezza che dona elasticità della pelle.

I porri aiutano a dimagrire perché contengono poche calorie e al contempo perché hanno un effetto saziante. Favoriscono anche la pulizia dell’intestino e contengono oli essenziali che stimolano la secrezione dei succhi gastrici, facilitando così la digestione.

Zucchine grigliate

Un contorno perfetto - che può anche trasformarsi in un piatto principale se abbondante - sono le zucchine grigliate.

Da condire con olio extravergine di oliva (che donerà maggiore elasticità alla pelle) e anche con qualche goccia di aceto se apprezzate il gusto un po’ aspro, le zucchine sono da accogliere a braccia aperte nel piatto estivo.



Sono verdure a basso contenuto di calorie e allo stesso tempo ricche di vitamine preziose.

Tra le più importanti per l’estate, le vitamine del gruppo A sono abbondanti nelle zucchine e non vengono compromesse dalla cottura alla griglia.

La vitamina A è proprio quella che contrasta l’invecchiamento cutaneo e che favorisce l’abbronzatura.



Pollo alla griglia imbevuto di limone

Via libera alla carne bianca in ogni salsa (si fa per dire): quella di pollo è particolarmente indicata perché magra, proteica, leggera e facile da digerire, quindi davvero ottima per i pranzi estivi prima di fare un bagno in mare o in piscina.

La carne di pollo è quella maggiormente priva di grassi, seguita a ruota da quella di tacchino. Nonostante i grassi siano pressoché inesistenti e le calorie pochissime, le sostanze nutritive invece sono tante.

Sashimi di salmone con pezzetti di avocado

Se già il pesce di per sé è uno dei piatti dell’estate, il salmone lo è doppiamente: contiene grassi buoni, i tanto decantati omega 3 che si rivelano preziosi per fare funzionare bene il cervello e anche il metabolismo.

Questi grassi buoni, infatti, stimolano il corpo a bruciare colesterolo cattivo, il grasso che non fa bene e che rovina salute e linea.



Un altro cibo ricchissimo di questi omega 3 è l’avocado: grazie al suo contenuto di vitamine A ed E, omega-3 e acidi grassi buoni, assicura un’epidermide luminosa, elastica e ben idratata.



Sedano e peperoni in pinzimonio

Un’accoppiata perfetta per l’estate è quella unisce sedano e peperoni di ogni colore, da mangiare crudi in pinzimonio.

L’olio extravergine d’oliva usato per il pinzimonio vi donerà maggiore elasticità alla pelle e come sale usate un pizzico di sale marino iodato, per non limitarvi a respirarlo dal mare mentre siete in spiaggia ma per assumerlo anche con la dieta.



Il sedano ha pochissime calorie ed è uno di quegli alimenti miracolosi a calorie negative: l’apporto calorico è talmente basso che mangiandolo si bruciano più calorie di quelle che si introducono (perché per digerirlo e matabolizzarlo ci vuole maggiore energia di quella apportata dal suo livello calorico minimo).

I peperoni invece hanno proprietà antiossidanti: grazie al contenuto di vitamina A, C e di betacarotene, prevengono i danni dei radicali liberi. In più sono diuretici e detox: stimolano l'attività del fegato e aiutano a depurare il corpo dalle tossine.

Combattono anche la stipsi grazie alle loro proprietà lassative e all’alto contenuto di fibre che aiutano a regolarizzare l'intestino. Dulcis in fundo, contengono poche calorie, solo 22 per 100 grammi.





Vellutata fresca di carote con pezzettini di noci

Le carote sono gli ortaggi con il maggior contenuto di beta-carotene (molto più di albicocche, melone, anguria e zucca) e sono ricche di vitamina A.

Il massimo potenziale abbronzante delle carote si ottiene quando si cuociono e si servono con un filo d’olio extravergine, motivo per cui una vellutata da mangiare fredda condendo con un po’ di olio sarà l’ideale da consumare in spiaggia.

Un alto contenuto di acidi grassi, nutrienti indispensabili per una pelle in forma, rendono le carote perfette da mangiare in estate. Proteggono infatti dagli effetti nocivi del sole e dell’inquinamento e migliorano l’elasticità dei tessuti.



Per una ricetta ancora più beauty, aggiungete un paio di noci spezzettate: ricche di vitamine E, antiossidanti e omega 3 e 6, le noci sono un concentrato di benefici per la salute. Ma attenzione a non esagerare perché 100g di noci contengono 582 calorie!



Frullato di pesche e ciliegie

Super light e fresco, pesche e ciliegie si prestano molto bene sia per appagare il palato sia per rispondere alle esigenze di bellezza che l’estate porta con sé.

Le pesche sono ricche di vitamina C che aiuta ad abbronzarsi in modo sano prevenendo l'invecchiamento della pelle.

Stessa cosa per le ciliegie: contengono una quantità più alta di beta-carotene rispetto agli altri frutti rossi, assicurando così un’abbronzatura davvero invidiabile.



Il contenuto di acqua di pesche e ciliegie, inoltre, aiuta a idratarsi nelle ore più calde della giornata, rendendo il frullato di frutta perfetto anche da gustare come dessert dopo il pranzo.

Ostriche con limone

Un toccasana per la pelle grazie alla presenza di zinco, un oligominerale fondamentale per una delle attività enzimatiche che ci liberano dai radicali liberi, ossia la superossidodismutasi.

E lo zinco fa bene in generale perché stimola e rafforza il sistema immunitario.



L’aggiunta di limone spremuto fresco non solo renderà ancora più gustose questi prelibati molluschi ma apporterà anche non poca vitamina C.

Uova

Anche l’uovo è un alimento che vi farà più belle. A partire dalle mani: quando le unghie sono fragili e si spezzano facilmente, come spesso accade d’estate per via del continuo stare in acqua in ammollo, le uova sono un rimedio efficace.

La vitamina B6 che il tuorlo contiene in grandi quantità, infatti, è miracolosa per la salute delle unghie.

Inoltre il tuorlo contiene proteine, grassi e vitamine (in particolare la A e la D) che aiutano a migliorare l’aspetto della pelle.



Se volete provare qualcosa di nuovo, sappiate che le uova di quaglia sono più leggere, meno caloriche e non contengono il colesterolo LDL (quello cattivo).

Il tuorlo dell’uovo di quaglia ha tanto fosforo, ferro, vitamine B1 e B12 e zinco, in quantità maggiori rispetto alle uova di gallina.



Anche le uova di gallina però andranno benissimo: un’omelette, un uovo alla coque oppure sodo da aggiungere a una bella insalata fresca sono tre declinazioni gustose e light, perfette per un pranzo estivo.