È uno degli alimenti più amati a tavola. Ma quante volte a settimana si può mangiare la pasta? Ecco tre cose da sapere

Corta, lunga, integrale oppure ripiena. A un bel piatto di pasta è davvero difficile dire di no. Ma quante volte a settimana si può mangiare la pasta senza esagerare?

Dal punto di vista nutrizionale, la pasta è un alimento molto più completo di quanto spesso si pensi: apporta carboidrati complessi, fondamentali per l’energia, e, se abbinata nel modo giusto, può trasformarsi in un piatto equilibrato che unisce gusto e benessere.

Eppure, negli ultimi anni, è stata spesso messa sotto accusa, soprattutto nelle diete low-carb. La realtà, però, è che la pasta non è un nemico, ed eliminarla del tutto sarebbe sbagliato. Piuttosto, è importante capire come inserirla nella propria alimentazione quotidiana senza rinunce (e senza sensi di colpa).

Ecco tre indicazioni per mangiare la pasta senza farla pesare troppo sulla linea e sulla salute.

**La pasta non fa ingrassare (se la mangiate così)**

**Mangiare pasta rende felici: la conferma della scienza**

(Continua dopo la foto)

Quante volte a settimana si può mangiare la pasta?

Se ci si chiede quante volte a settimana si può mangiare la pasta, la risposta più semplice (e anche la più rassicurante) è: più spesso di quanto si pensi.

Secondo molti nutrizionisti, la pasta può essere consumata anche 4-5 volte a settimana, soprattutto all’interno della dieta mediterranea, che resta uno dei modelli alimentari più bilanciati e studiati al mondo. I carboidrati complessi, infatti, sono una fonte fondamentale di energia e non dovrebbero essere eliminati, ma piuttosto gestiti con consapevolezza.

Il punto non è tanto “quante volte”, ma come la si mangia. Le porzioni, gli abbinamenti e il momento della giornata fanno la differenza. Una porzione equilibrata (circa 70-80 grammi per una persona adulta) può essere inserita tranquillamente nella routine settimanale senza effetti negativi.

E, contrariamente a quanto si pensa, mangiare pasta non significa automaticamente ingrassare. Anzi, se ben bilanciata, può contribuire a mantenere stabile il senso di sazietà ed evitare gli attacchi di fame.

**5 trucchi per mangiare la pasta senza ingrassare**

Meglio mangiare la pasta a pranzo o a cena?

Ora che sappiamo quante volte a settimana si può mangiare la pasta, è importante capire qual è il momento migliore della giornata per consumarla.

La risposta, anche in questo caso, è meno rigida di quanto si pensi. Tradizionalmente si tende a preferire la pasta a pranzo, perché i carboidrati forniscono energia immediata che può essere “spesa” nel corso della giornata. Ed è vero: se si ha una vita attiva, il pranzo resta il momento ideale per un piatto più ricco.

Ma questo non significa che la pasta sia vietata a cena. Anzi. Se consumata nelle giuste quantità e con condimenti leggeri, può essere perfettamente adatta anche al pasto serale. L’importante è evitare piatti troppo elaborati o eccessivamente calorici, privilegiando abbinamenti semplici come verdure, legumi o proteine leggere.

Come preparare la pasta per non ingrassare

La differenza la fanno soprattutto gli abbinamenti.: per rendere la pasta un piatto completo e nutriente, è importante aggiungere proteine, fibre e grassi buoni.

Via libera quindi a condimenti come: verdure di stagione, ragù legumi, condimenti di pesce e olio extravergine d’oliva a crudo.

Ad esempio, un piatto di pasta con zucchine e salmone, oppure con ceci e pomodorini, è molto più equilibrato rispetto a una pasta condita solo con burro o panna.

Anche il tipo di pasta può fare la differenza: quella integrale o a base di legumi ha un indice glicemico più basso e aiuta a mantenere più stabile il livello di energia.

Infine, un dettaglio spesso sottovalutato: la cottura. La pasta al dente non è solo più buona, ma anche più digeribile e con un impatto glicemico minore.