Dai modelli monocromo a quelli dalle stampe multicolor: una selezione di bikini a cui non saprete proprio resistere quest’estate.

La stagione calda si avvicina e automaticamente scatta subito la caccia ai costumi da bagno da infilare nella valigia per il mare.

La lista dei modelli che vogliamo assolutamente nel nostro guardaroba per la spiaggia rischia di diventare ogni giorno più lunga e naturalmente ci sono i bikini ad occupare il posto d’onore nella nostra wishlist.

***Costumi interi: sono loro gli alleati più cool dell'estate***

Quali sono i due pezzi di tendenza su cui vale la penna mettere subito gli occhi in vista dei primi weekend sul bagnasciuga o delle prossime ferie estive?

Se volete giocare un po’ di anticipo ma non sapete bene su cosa orientarvi, non temete: vi aiutiamo noi a fare chiarezza e a individuare a occhi chiusi i bikini più belli che ci sono adesso in circolazione.

I modelli dallo stile essenziale, composti da fascia, triangolo o bralette e slip con i laccetti, non perdono un briciolo del loro appeal e anche in questa stagione dominano in tutte le collezioni.

Chi ha un décolleté più generoso, potrà contare sui bikini con il top a balconcino o con ferretto, da abbinare a uno slip a vita alta dal gusto retrò.

E poi ancora proposte push-up, perfette per chi vuole “guadagnare” qualche taglia in più, modelli con scollo all’americana o monospalla, per chi sogna un look femminile e ricercato anche sulla spiaggia: i due pezzi per cui perdere la testa quest’estate sono tantissimi.

A tinta unita, dalle stampe esotiche o animalier, con applicazioni floreali, con tagli cut-out, con dettagli in pizzo o inserti in crochet: ecco una selezione di bikini che non vedrete l’ora di aggiungere alla vostra shopping list.

Bikini: i modelli più belli dell'estate 2026

SÉZANE Costume zebrato a triangolo con slip a vita bassa della collezione in collaborazione con Ysé

Credits: courtesy of press office

MANGO Bikini effetto spugna verde pastello

Credits: shop.mango.com

MAX ZARA STERCK Costume nero con tagli cut-out

Credits: courtesy of press office

PIERRE MANTOUX Costume a stampa geometrica con slip con i laccetti

Credits: courtesy of press office

LA REVÊCHE Costume a triangolo con dettaglio floreale

Credits: courtesy of press office

ZIMMERMANN Costume a righe a fascia con slip a vita alta

Credits: courtesy of press office

H&M Costume monospalla con slip a vita alta

Credits: 2.hm.com

MARC O'POLO Due pezzi a stampa floreale

Credits: courtesy of press office

MISS BIKINI Costume a triangolo con inserti in pizzo

Credits: missbikini.it

BURBERRY Costume a fascia dalla silhouette anni '90 della collezione in collaborazione con Hunza G

Credits: courtesy of press office

SOULDAZE Costume a due pezzi con nodi sulle spalline

Credits: courtesy of press office

ZARA Costume a due pezzi con applicazione floreale

Credits: zara.com

OYSHO Costume a triangolo a righe

Credits: oysho.com

CALZEDONIA Costume a stampa tropicale

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SOEUR Due pezzi a triangolo con slip con i laccetti

Credits: courtesy of press office

TEZENIS Costume a righe con brassiere e slip brasiliano

Credits: tezenis.com

NORT BEACHWEAR Bikini blu con lacci da annodare in vita

Credits: courtesy of press office