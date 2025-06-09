Mangiare pasta rende felici: la conferma della scienza
In un mondo dove la felicità sembra appesa al filo delle piccole cose, arriva una notizia che suona come una carezza: la pasta rende felici.
E non è solo un’impressione nostalgica da domenica in famiglia, ma un dato scientificamente provato.
Secondo recenti ricerche, infatti, gustare un buon piatto di spaghetti può suscitare emozioni pari – se non superiori – a quelle che proviamo ascoltando la nostra canzone preferita o facendo sport.
A confermare questo legame tra pasta e felicità è uno studio condotto dal Behavior & Brain Lab dell’Università IULM, il primo in assoluto a indagare la sfera emotivo-gratificatoria del cibo attraverso tecnologie neuroscientifiche.
I ricercatori hanno monitorato espressioni facciali, battito cardiaco, micro-sudorazione e attività cerebrale su un campione di 40 persone, tra i 25 e i 55 anni. L’obiettivo? Capire quanto e perché un piatto di pasta riesca a influenzare così tanto il nostro umore.
Il risultato è stato chiaro: mangiare pasta provoca uno stato emotivo e cognitivo positivo più intenso rispetto ad attività amatissime.
**5 trucchi per mangiare la pasta senza ingrassare**
Ecco perché la pasta ci rende felici
Non è solo questione di gusto: dietro il legame tra pasta e buonumore ci sono vere e proprie reazioni biochimiche.
La pasta, ricca di carboidrati complessi, stimola la produzione di serotonina grazie al triptofano, un amminoacido essenziale. La serotonina è l’ormone del benessere, lo stesso che si attiva quando ci innamoriamo o dopo una lunga corsa all’aria aperta. Solo che, in questo caso, basta una forchettata.
C’è poi anche un’altra dimensione, più profonda e altrettanto potente: quella culturale ed emotiva. Mangiare pasta non è solo nutrirsi, è ritrovare casa, rivivere l’infanzia, sentire vicine le persone care. Il profumo di un sugo che sobbolle, la tavola apparecchiata, la sensazione di essere “al proprio posto”.
Non sorprende, quindi, che la pasta venga definita da moltissimi italiani il comfort food per eccellenza.
Secondo i ricercatori, l’effetto emotivo dell’assaggio di un piatto di pasta attiva le stesse aree cerebrali coinvolte nei ricordi più felici, in particolare quelli legati alla famiglia. Ecco perché un semplice piatto di pasta può riportare la mente a un momento di felicità autentica e sincera.
E se la felicità è un piatto da servire caldo, allora che sia con pomodoro e basilico.
© Riproduzione riservata
In cerca di ricette sfiziose per Natale (e non solo)? Idee e miti da sfatare sul Cotechino Modena IGP
Non è Capodanno senza il Cotechino con le lenticchie, un abbinamento tradizionale che, se mangiato alla mezzanotte, si dice porti fortuna e prosperità per l'anno nuovo.
Ma allora perché concederselo solo durante le Feste? Il Cotechino Modena IGP è un ottimo prodotto italiano che si presta perfettamente anche a ricette gourmet, da servire non solo durante la stagione fredda, soprattutto perché meno calorico di quanto si pensi.
In cerca di ricette sfiziose per Natale (e non solo)? Idee e miti da sfatare sul Cotechino Modena IGP
(Continua sotto la foto)
Ogni anno, arriva puntuale il momento di scegliere il menu per il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno. L’usanza (ma anche l’indubitabile bontà e gusto) vuole che il Cotechino sia sempre e comunque presente a tavola e, per abitudine, siamo soliti proporlo con i classici abbinamenti lenticchie e purea di patate.
Ma per stupire parenti e amici sappiate che ci sono ricette raffinate e innovative che combinano insieme tradizione e modernità.
Proprio il Consorzio di tutela Zampone e Cotechino Modena IGP – che oggi conta 13 aziende, tra i principali produttori dei due prodotti insigniti dell’ambito riconoscimento “Indicazione Geografica Protetta” – ha deciso di lanciare una sfida ai consueti luoghi comuni.
E così, grazie al coinvolgimento dello chef Luca Marchini del ristorante stellato L’erba del Re di Modena, sono venuti fuori piatti insoliti e originali come il Cotechino croccante accompagnato con zabaione semi salato, cipolle all’aceto balsamico di Modena ed emulsione oppure la Pasta all’uovo con un ragù di Zampone, fondo bruno e cioccolato fondente.
Ricette che fanno venire l’acquolina ancora prima di sentire il profumino che sprigionano in pentola e – ottima notizia! – contrariamente ai pregiudizi, si possono gustare senza grandi sensi di colpa. Sì perché il Cotechino ha meno calorie di quanto si pensi: un etto corrisponde a circa 250 calorie, un apporto inferiore a quello di un piatto di pasta scondita ed equivalente a quello di una mozzarella.
Altro mito da sfatare: il colesterolo è presente in quantità simili a quello contenuto nel pollo o nella spigola e comunque inferiori a quelle presenti in tanti alimenti che consumiamo abitualmente come le uova, frutti di mare o formaggio grana.
Questo prodotto dalla lunga storia e tradizione – una miscela di carni suine ottenute dalla muscolatura striata, grasso suino, cotenna, sale e pepe intero e/o a pezzi – rispetto al passato, ha visto ridursi il contenuto di grassi e sodio e oggi è in linea con i suggerimenti della moderna scienza nutrizionale.
Lo dicono gli esperti, e in particolare le recenti analisi dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (ex INRAN ora CREA NUT): il Cotechino non solo ha un elevato contenuto di proteine nobili e un moderato contenuto di grassi (perché persi in parte con la cottura) ma anche più grassi insaturi rispetto a quelli saturi ed è ricco di vitamine del gruppo B e di minerali, soprattutto ferro e zinco.
Si tratta poi di un prodotto costantemente controllato proprio perché tutelato da un Consorzio, ormai attivo da oltre 20 anni, che ne garantisce la produzione nel territorio previsto dal disciplinare (Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona e Rovigo), secondo l’originale e tradizionale ricetta (determinati ingredienti, proporzioni e spezie) e rispettando precise caratteristiche qualitative (colore, sapore e soprattutto un contenuto minimo di proteine e massimo di grassi).
E poi, ultimo ma non per importanza, da considerare la velocità di preparazione di questo piatto. Quanto quella di un piatto di pasta, tra ebollizione e cottura: proprio così. Grazie al packaging in alluminio della versione precotta, che richiede una cottura in acqua bollente, ci vogliono solo 20 minuti. Quindi, cos’altro aspettare? Se già state sognando un bel piatto di Cotechino fumante, il conto alla rovescia è già partito e da questo momento avrete meno di un quarto d’ora per sbizzarrivi!
Se volete cimentarvi in ricette alternative con il Cotechino Modena IGP – un prodotto la cui origine risale addirittura al Cinquecento – potete consultare la sezione ricette del sito web del Consorzio con un’ampia serie di proposte che vanno dal brunch all’aperitivo.
Pubblicazione finanziata con la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 16/95
© Riproduzione riservata