Da Princeton agli smartphone, la scienza ha cambiato idea su quanti soldi servono per essere felici. Ma per chi vive in Italia, tra affitti e bollette, la cifra racconta più di una sorpresa.

Per anni abbiamo creduto di conoscere il prezzo della felicità. Una cifra precisa, quasi rassicurante: 75.000 dollari l’anno. Almeno, questo secondo uno studio datato 2010 quando due economisti, Daniel Kahneman e Angus Deaton, pubblicazione destinata a fare scuola: oltre quella soglia, sostenevano, guadagnare di più non avrebbe migliorato il modo in cui ci sentiamo ogni giorno.





Un’idea potente, perché semplice. E come tutte le idee semplici, anche un po’ ingannevole.

Nel tempo qualcosa è cambiato. Non solo il costo della vita, ma anche il modo in cui misuriamo il benessere. E oggi quella cifra non è più una verità assoluta, ma piuttosto un punto di partenza per una domanda più interessante: che rapporto c’è davvero tra soldi e felicità, soprattutto nella vita concreta di chi ogni mese deve fare i conti con affitti, spesa e imprevisti?

Lo studio di Kahneman e Deaton distingueva tra due dimensioni diverse. Da una parte il benessere emotivo quotidiano, fatto di piccole cose: sentirsi sereni, poco stressati, tutto sommato in equilibrio. Dall’altra la soddisfazione generale per la propria vita, quella risposta che diamo quando qualcuno ci chiede “quanto sei felice, da uno a dieci?”.

Secondo i loro dati, la seconda continuava a crescere con il reddito. La prima, invece, sembrava fermarsi. Da qui il mito: oltre una certa soglia, più soldi non fanno la differenza.

Ma le ricerche più recenti raccontano una storia più sfumata. Studi condotti negli anni successivi, grazie anche all’uso degli smartphone per raccogliere dati in tempo reale, mostrano che per la maggior parte delle persone il benessere continua a crescere insieme al reddito, anche oltre quella famosa soglia. Non esiste, insomma, un vero “tetto” universale.

Eppure non è tutto così lineare. C’è una parte di persone per cui il denaro, a un certo punto, smette di incidere. Non perché non serva, ma perché il disagio ha altre radici: la solitudine, la salute mentale, esperienze difficili che nessun aumento di stipendio può risolvere da solo. In questi casi, i soldi rendono la vita più comoda, ma non necessariamente più felice.

Quando si prova a tradurre questi dati su scala globale, emergono altre cifre: intorno ai 60-75.000 dollari per il benessere quotidiano, poco meno di 100.000 per sentirsi pienamente soddisfatti della propria vita. In Europa, le stime sono più basse, attorno ai 38.000 euro annui. Ma sono numeri che hanno senso solo se inseriti in un contesto preciso. Perché vivere bene non costa uguale ovunque, e la differenza tra una grande città e un centro più piccolo può essere enorme.

In Italia, più che una cifra magica, ha senso parlare di soglie.

C’è una prima linea, quella della sicurezza: intorno ai 30-40.000 euro lordi annui. È il punto in cui si riesce a respirare, a coprire le spese senza l’ansia costante di non farcela. Non è una vita da copertina, ma è una vita che sta in piedi.

Poi c’è una zona più ampia, quella del comfort. Quando il reddito sale, cambia il modo in cui si prendono le decisioni. Non si sceglie più solo in base al prezzo, ma anche alla qualità, al tempo, all’energia che si vuole investire. È qui che il denaro comincia davvero a trasformarsi in libertà quotidiana.

Oltre una certa soglia, intorno ai 100.000 euro, entra in gioco un altro tipo di libertà: quella di comprare tempo. Lavorare meno, delegare, avere spazio per sé. Non è solo una questione di consumo, ma di possibilità.

E forse è proprio qui che le ricerche più recenti aggiungono il tassello più interessante. Non conta solo quanto si guadagna, ma come si usano quei soldi. Spendere per risparmiare tempo — una persona che aiuta in casa, una consegna a domicilio, meno ore passate in spostamenti — ha un impatto diretto sul benessere. Perché riduce lo stress e libera energie.

Allo stesso modo, non tutte le spese hanno lo stesso effetto. Gli oggetti entusiasmano, ma per poco: ci abituiamo in fretta. Le esperienze, invece, restano. Un viaggio, un corso, un percorso personale costruiscono qualcosa che dura più a lungo, perché cambiano il modo in cui vediamo noi stessi e il mondo.

Alla fine, più che una cifra, la felicità sembra avere una struttura. Sotto una certa soglia economica è difficile stare bene, perché l’energia è tutta assorbita dalla sopravvivenza. Salendo, ogni euro in più riduce l’ansia e apre possibilità. Oltre, il denaro continua ad aiutare, ma in modo diverso: non aggiunge automaticamente felicità, la rende più accessibile — se sappiamo come usarlo.

E se nonostante tutto non arriva, forse il punto non è nel prossimo aumento. Ma altrove.