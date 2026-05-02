Minima spesa, massima resa? Soffice, veloce da fare e buonissima: questa torta conquisterà tutti ma proprio tutti!

Invitate alcuni amici a casa per una cena super easy (e anche un po' improvvisata): qualche antipasto goloso da buttare in mezzo, un bel piatto di pasta e via, tutti contenti. E il dolce? A una bella fetta di torta non si dice mai di no, questo è chiaro. Ma con poco tempo a disposizione, la ricetta deve essere davvero facile e veloce.

Un esempio? La torta ispirata a quella giapponese da 3 ingredienti. Alta, soffice e bianca come una nuvola. Dopo il primo morso arriveranno puntuali le classiche domande: «Ma come l’hai fatta?», «Sembra una nuvola», «Me la mandi su WhatsApp?»

Perché la torta giapponese 3 ingredienti è il jolly perfetto dopo cena

Questa torta è una specie di cheesecake giapponese a 3 ingredienti, conosciuta anche come “cotton cake”. Dentro ci sono solo uova, cioccolato bianco e formaggio spalmabile tipo Philadelphia. Niente farina, niente burro, niente zucchero aggiunto: la dolcezza arriva tutta dal cioccolato.

La consistenza è l’arma segreta. Non è la classica torta compatta: è spugnosa, leggerissima, quasi un soufflé. Si scioglie in bocca e non dà quella sensazione di “mattone” tipica di certi dolci a fine pasto. Perfetta quando avete già servito un secondo importante ma non volete rinunciare al dessert.

Il fatto che sia una torta 3 ingredienti senza farina è un bonus non da poco. Può diventare un’opzione interessante anche per chi deve evitare il glutine. Le linee guida dell’Associazione Italiana Celiachia ricordano però che, per i celiaci, contano molto anche le tracce: quindi ingredienti certificati e massima attenzione alla contaminazione in cucina.

Ingredienti e attrezzatura: la base infallibile

Per una torta giapponese 3 ingredienti da circa 6-8 fette, usando uno stampo da 18 cm, vi servono:

- 120 g di formaggio spalmabile tipo Philadelphia, meglio intero

- 120 g di cioccolato bianco di buona qualità

- 3 uova grandi a temperatura ambiente

Le uova fredde di frigo montano peggio, quindi tiratele fuori almeno mezz’ora prima. Il formaggio deve essere morbido, senza grumi. Il cioccolato bianco fa davvero la differenza: se è troppo “ceroso”, il risultato perde in delicatezza.

Capitolo attrezzatura: vi basta uno stampo rotondo da 18 cm, alto, preferibilmente non a cerniera; carta forno; alluminio per avvolgere lo stampo; una teglia più grande per il bagnomaria; due ciotole e delle fruste elettriche. Se avete molti ospiti potete raddoppiare le dosi e usare uno stampo da 22 cm, allungando la cottura di 5-10 minuti e controllando ai bordi con uno stecchino.

Ricetta passo passo della torta giapponese 3 ingredienti sofficissima

Per prima cosa occupatevi dello stampo. Rivestite fondo e bordi con carta forno, facendo arrivare la carta un po’ oltre il bordo. Avvolgete l’esterno con un foglio di alluminio: servirà a impedire all’acqua del bagnomaria di entrare. Mettete una teglia con due dita d’acqua nel forno e portatelo a 170 °C statico.

Spezzettate il cioccolato bianco e scioglietelo dolcemente a bagnomaria o nel microonde, a brevi intervalli, mescolando. Deve diventare fluido ma non bollente. In una ciotola lavorate il formaggio spalmabile con una spatola fino a ottenere una crema liscia, poi unite il cioccolato fuso tiepido. Aggiungete i tuorli, uno alla volta, mescolando bene.

In un’altra ciotola montate gli albumi a neve. Devono essere lucidi e morbidi, non “a blocco”. Se li montate troppo, poi non riuscite a incorporarli e la torta si sgonfia. Un pizzico di sale o qualche goccia di succo di limone aiutano la stabilità.

Unite un terzo degli albumi alla crema di formaggio e cioccolato, mescolando senza troppe precauzioni per alleggerire il composto. Poi aggiungete il resto, in due o tre volte, con movimenti delicati dal basso verso l’alto. Qui si gioca la sofficità: niente fretta, niente giri energici.

Versate l’impasto nello stampo, livellate leggermente e appoggiate lo stampo nella teglia con l’acqua calda. L’acqua dovrebbe arrivare circa a metà altezza dello stampo. Cuocete così: 15 minuti a 170 °C, poi abbassate a 160 °C per altri 15 minuti. Spegnete il forno e lasciate la torta dentro, senza aprire, per altri 15-20 minuti.

Solo dopo questo riposo socchiudete lo sportello e lasciate raffreddare completamente la torta. Sformatela quando è fredda. In frigo, ben coperta, si conserva 2-3 giorni e il giorno dopo è ancora più buona.

Errori da evitare (così non si sgonfia davanti agli ospiti)

Gli scivoloni classici sono sempre gli stessi. Albumi troppo montati: sembrano perfetti, ma in forno si separano e la torta collassa. Ingredienti freddi: creano shock termico e una consistenza più pesante. Forno aperto a metà cottura “solo un secondo”: il vapore esce, la struttura cede.

Anche il bagnomaria è cruciale. Se l’acqua bolle troppo forte, la torta si crepa; se ce n’è troppo poca, cuoce in modo irregolare. Controllate che rimanga calda ma non in ebollizione violenta e, se serve, aggiungete un po’ d’acqua calda a metà cottura.

Ultimo punto: lo stampo a cerniera. Se non è sigillato benissimo, l’acqua entra e avrete un fondo umido e compatto. In quel caso meglio usare uno stampo normale, oppure rivestire anche la base con alluminio oltre che con la carta forno.

*** Questo è l'orario migliore per cenare se volete restare in forma e dormire bene ***

Come servirla (e organizzarsi quando avete ospiti)

Per l’effetto “wow” bastano zucchero a velo e una fetta alta su un piatto pulito. Se volete un tocco più scenografico, aggiungete una cucchiaiata di salsa ai frutti rossi o qualche lampone fresco. Dopo una cena di pesce, profumatela con scorza di limone grattugiata nell’impasto. Dopo una cena semplice, potete sostituire il cioccolato bianco con fondente per una versione più intensa.

A livello di tempistiche, il trucco è prepararla con largo anticipo. L’ideale è cuocerla la mattina per la sera, o addirittura il giorno prima. Così, mentre voi finite di impiattare il secondo, lei vi aspetta in frigo già pronta, sofficissima e perfettamente fredda. E quando uscirà in tavola, il successo sarà garantito con il minimo sforzo.