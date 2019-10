Perché ingrasso? Non si tratta solo di mangiare troppo, ci sono errori e cattive abitudini che favoriscono l'aumento di peso anche mangiando poco

Siete perennemente a dieta e non riuscite a perdere peso?

Spesso all’origine dei chili in eccesso ci sono comportamenti che favoriscono la fame e di conseguenza l’aumento di peso.

Diete last minute, menu troppo “light”, abitudini sbagliate come una scorretta alimentazione e la sedentarietà, possono spingere a mangiare di più e a cedere con più facilità agli sgarri.

Per perdere peso non serve fare sacrifici, ma avere più cura del proprio stile di vita che ha un ruolo chiave nella dieta.

Uno degli errori più comuni che si tende a commettere quando si ha la necessità di perdere qualche chilo di troppo per esempio è iniziare a mangiare poco saltando i pasti.

In realtà, ridurre in modo drastico le calorie assunte giornalmente è una strategia sbalgliata che rischia di avere l’effetto opposto.

Il corpo quando rimane a corto di energia tende a conservare le riserve di grasso e a bruciare di meno, rallentando il metabolismo.

Ecco i 5 errori più comuni che favoriscono l'accumulo dei chili e dei centimetri in più.

Evitateli e vi ritroverete a dimagrire senza nemmeno farci caso.

Fate digiuni prolungati

Saltare i pasti favorisce l’accumulo dei chili in più.

Spinge il corpo a risparmiare energia e rallenta il metabolismo.

Le conseguenze? Si brucia di meno e si tende ad accumulare più facilmente chili in più.

Per mantenere attivo il metabolismo e far sì che l’organismo non rimanga a corto di “carburante" bisogna fare tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) e due spuntini, uno a metà mattina e un altro a metà pomeriggio.



Siete sempre stressati

Lo stress favorisce l’aumento di peso.

Aumenta infatti la produzione del cortisolo.

Questo ormone stimola la fame e favorisce i picchi di glicemia, il livello degli zuccheri presenti nel sangue che, se non vengono convertiti in energia, si trasformano in adipe.



Consumate poca verdura

Tutti i vegetali sono ricchi di sostanze che favoriscono il peso forma.

Sono fonti di fibre che hanno un ottimo potere saziante.

Riducono l’assorbimento degli zuccheri e aiutano a controllare i picchi di glicemia, responsabili degli attacchi di fame improvvisi.

Le fibre inoltre favoriscono la regolarità intestinale, indispensabile per mantenersi in forma e in salute.

Le verdure sono poi ottime fonti di acqua e sostanze che favoriscono la depurazione dell’organismo.



Mangiate velocemente

Consumare i pasti al volo è una pessima abitudine che rischia di favorire l’aumento di peso.

Favorisce la sensazione di gonfiore post pasto e spinge a mangiare maggiori quantità di cibo.



Bevete tanti succhi

La frutta in versione da bere contiene meno fibre e più zuccheri di quella fresca.

Consumata in quantità eccessive fa innalzare la glicemia e spinge il pancreas a produrre maggiori quantità di insulina, l’ormone che stimola la fame.





Photo Credits: Unsplash