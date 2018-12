Per rendere ancora più dolci le Feste, ecco la nostra selezione dei migliori panettoni artigianali di Milano, tra classici, farciti e versioni rivisitate

Di tutti i nostri articoli, la selezione dei migliori panettoni artigianali di Milano è sicuramente quello che genera il più alto tasso di acquolina in bocca.

Capace di addolcire ogni momento delle Feste, tra i lievitati sua maestà il Panettone è il vero evergreen. Eppure, tra sperimentazioni e variazione alla versione classica (che rimane sempre molto apprezzata), oggi più nulla ferma l'estro e la creatività dei maestri pasticceri.

Ed ecco che, accanto al panettone cult a base solo di uova, zucchero, burro, farina, lievito madre e canditi, spuntano le varianti arricchite nella lista degli ingredienti, i panettoni farciti e i decorati… per non dire poi del panettone "in vaso".

Di seguito vi facciamo pregustare 16 delizie artigianali, tutte acquistabili a Milano o in temporary store allestiti in città per tutto il periodo delle festività.

E ora a voi il passo successivo (e più difficile): la scelta!

Il MarlaViglioso di Pasticceria Marlà

Una vera novità tra le pasticcerie milanesi, il nome Marlà è il risultato della crasi di Marco Battaglia e Lavinia Franco, i due proprietari, entrambi giovani, entrambi pasticceri, inseparabili sul lavoro e nella vita.

Per Natale la loro proposta è il MarlaViglioso, il panettone artigianale realizzato solo con lievito madre, senza aggiunta di miglioratori e additivi.

Speciale perché... l'impasto di colore intenso è preparato con tuorlo d'uovo a pasta gialla ottenuto da galline nutrite con un regime alimentare sano e controllato; la vaniglia Tahiti utilizzata, invece, è stata acquistata dalla coppia di proprietari della pasticceria durante un viaggio nell'isola di Taha'a, in Polinesia francese

Dove: Laboratorio di pasticceria Marlà, corso Lodi 15, Milano

Un gioiello di panettone farcito

Una dolce bontà per chi sa aspettare, preparato e farcito con cura e amore da Marcello, il pasticcere de Le Dolci Tradizioni, che precisa: «i frutti di bosco che arricchiscono la mia mousse alla vaniglia sono freschi, non congelati!».



Il panettone, incartato come un bijoux, viene impastato nella sua variante classica, ma senza canditi, e poi farcito «di una crema ricca, soda e compatta», dice il pasticcere.

Speciale perché... è una chicca che «dura poco», si raccomanda Marcello. La freschezza dell'impasto e della farcitura, preparati senza additivi né conservanti, vuole che sia gustato subito dopo la sua preparazione.

Dove: Pasticceria Le Dolci tradizioni, Via Ampére 122, Milano. Online qui

Il classico e gli speciali di Pasticceria Rovida

Rispettando appieno l'antica tradizione della lavorazione artigianale, accanto al Panettone classico Rovida (in foto), la pasticcera Caterina propone quest’anno alcune ricette limited edition tra cui: il panettone albicocca e amaretto, quello alle amarene e cioccolato bianco, il Marron glacé e cioccolato fondente e il panettone al Pistacchio.

Speciale perché... tutti i panettoni speciali Rovida 2018, hanno la cosiddetta etichetta pulita che, in gergo, significa: niente aromi artificiali, additivi, emulsionanti e conservanti. I panettoni hanno un aroma superiore, a discapito della loro durata minore (indice di qualità superiore). Per questo i panettoni Rovida sono acquistabili solo su prenotazione, entro la prima settimana di Dicembre, e devono essere consumati entro le feste di Natale.

Dove: Bar Pasticceria Rovida, Via Scarlatti (angolo Settembrini). Online qui



I lievitati di Andrea Tortora

Il giovane maestro appena riconosciuto Miglior Pasticcere d’Italia 2019 dalla Guida L'Espresso, propone per questo Natale il Panettone Classico Glassato con arance candite e uvette polpose e, per mettere d'accordo tutti sull'annosa sfida "meglio il Pandoro o il Panettone a Natale?", presenta il suo PandOro, un dolce «buono come il pane, prezioso come l'oro», dice Andrea.

Speciale perché... Per Andrea quella dei lievitati è «una storia che narra di farina, burro, zucchero e uova. Ingredienti semplici, ma propri di una forma d'arte rara e sofisticata», in cui il maestro pasticcere riscopre quel gusto autentico che si concede solo dopo una lievitazione lunga e articolata.

Dove: In vendita a Milano presso La Rinascente (dal 3 dicembre) e presso un temporary store allestito nella loggia dei Mercanti (dall’8 al 24 dicembre). Online qui

Il Babbo Natale di Cova

Personalizzati, preparati su ordinazione e lavorati artigianalmente con grande estro, i panettoni “a soggetto” della Pasticceria Cova uniscono ingredienti di prima qualità alla creatività di esperti maestri pasticceri. Cioccolato e pasta di zucchero trasformano il classico panettone con impasto tradizionale in un'opera d’arte, partendo dal mezzo chilo fino ai formati più grandi.

Speciale perché... I "Babbi Natale" sono solo uno dei tanti soggetti realizzabili già che i panettoni decorati sono preparati su ordinazione e personalizzabili in tutto e per tutto. Sempre con l'inconfondibile qualità della storica pasticceria del quadrilatero.

Dove: Pasticceria Cova, Via Monte Napoleone, 8.

Il Panettone alla grappa di Pasticceria Scaringi

Grappa sì, ma senza uvetta! Il Panettone con crema alla grappa è la novità del Natale 2018 di Pasticceria Scaringi, che ha in lista anche altri panettoni tra cui il tradizionale, al cioccolato, al pistacchio, alla crema e al limone.

Nella storica pasticceria milanese, che in città conta cinque pasticcerie, ciascuna con il suo laboratorio, tra brioches di ogni tipo, torte e pasticcini, si possono acquistare tutto l'anno anche gli originali pasticciotti pugliesi, preparati come vuole la ricetta originale.

Speciale perché... il panettone con la crema alla grappa non è per tutti, fosse anche per il suo lieve tasso alcolico, ma certamente crea dipendenza ai palati più raffinati.

Dove: Pasticceria Scaringi, Viale Monza 32, Milano

"invero" il panettone in vetro

"Vero" perché l'impasto del panettone segue rigorosamente la ricetta tradizionale. "Innovativo" perché cotto sottovuoto e conservato in un vaso di vetro (materiale adatto alla protezione da cariche batteriche e shock termici).

La tecnica della vasocottura è da sempre usata in cucina, ma non era mai stata applicata al mondo della pasticceria. Per il primo lancio della linea "invero", il Maestro Dianin propone panettoni in vaso ai gusti amarene, pistacchio e limone; cioccolato e arancio; cioccolato bianco, fava di Tonka, albicocca e arancio e il classico "Tipo Milano".

Speciale perché... nato da un'idea del Maestro AMPI Denis Dianin, ci sono voluti 10 anni di studi e la collaborazione con l'Università di Padova e il Politecnico di Milano per realizzare "invero", un prodotto artigianale che grazie al metodo di cottura e conservazione mantiene l’umidità, i profumi, i sapori, la fragranza e le proprietà organolettiche per lungo tempo, come fosse appena sfornato.

Dove: a Milano da Parma & Co, Via Tessa, 2; Gastronomia Boniardi, Viale Umbria, 27. Presso D&G Patisserie, Via Monte Grappa, 30, Selvazzano Dentro (PD). Online qui

Il Gianduione di Pasticceria Verga

Vale il breve viaggio fuori Milano per raggiungere la Pasticceria Verga di Giussano, l’incontro/scontro con il Gianduione, la proposta “cioccolatosa” del giovane Davide Verga, già vincitore nel 2013 del campionato mondiale juniores di pasticceria e cioccolateria a soli 21 anni.

Un impasto ricco di sapori e profumi, arricchito con nocciole IGP delle Langhe tostate artigianalmente, massa di cacao Monorigine Uganda, miele d’Acacia dell’Alta Brianza, goccioloni di cioccolato 70% (25% sull’impasto) e copertura al gianduia fondente e perle croccanti.

Speciale perché... il Gianduione è il trionfo assoluto del cioccolato, l’elemento che più di tutti contraddistingue la pasticceria del suo ideatore.

Dove: Pasticceria Verga, Via Alfredo Catalani, 110, Giussano (Monza-Brianza)

Il Natale dolce e salato di Pasticceria Martesana

Accanto al tradizionale e agli speciali - tra cui il Panettone Strudel, il Panetun de l’Enzo, il Panettone con Marrons Glacés, la Veneziana e il Tronchetto Natalizio -, il Natale di casa Martesana si arricchisce di nuove proposte dolci, più una salata.

Il Rustico, un lievitato con farina integrale, cristalli di zucchero sulla superficie e cremosa sorpresa a base di confettura di lamponi e frutti di bosco e semi canditi all’interno; il Gianduia e Mandarino; e, sul fronte salato, arriva l’Albero Gastronomico preparato con pane non cotto in compressione per mantenerlo più morbido, farcito con salmone, gamberetti, lombo, prosciutto cotto, salame, prosciutto crudo e patè d’oca (disponibile anche nella versione solo pesce o solo salumi).

Speciale perché... leggeri e fragranti, i panettoni Martesana sono perfettamente bilanciati tanto nella versione più classica, quanto in quelle più audaci e quasi trasgressive, sempre sorprendenti e deliziose.

Dove: Pasticceria Martesana, Via Giovanni Cagliero, 14 e Via Paolo Sarpi, 62, Milano. Online qui

La versione classica (più richiesta) di Sergè Milano

È il panettone tradizionale il più richiesto, prodotto con lievito madre naturale e una lievitazione di 36 ore, senza conservanti, con l'aggiunta di uvetta sultanina e cubetti d’arancia, glassato con amaretto, mandorle e granella di zucchero. Ma per accontentare tutti i palati non mancano la variante con gocce di cioccolato e noci, glassato con cioccolato fondente e granella di zucchero; e quello con albicocca, zenzero e marroni, glassato con granella di zucchero.

Speciale perché... speciale è l'estro e l'ardire del titolare, Sergio Gavazzeni, che per garantire che il suo prodotto preferito, il cannoncino, sia "speciale" lo espone in un banco con perni appositamente brevettato per mantenere la pasta sfoglia a una temperatura di 35 gradi e vuole che sia riempito al momento con la crema preferita dal cliente.

Dove: Pasticceria Sergè Milano, Via Giuseppe Mazzini, 8, Milano - Aeroporto Orio Al Serio, Orio Al Serio, Bergamo. Online qui

Il decorato per le Feste di Pasticceria Marchesi

Gusto delicato e fresco dato dai pregiati ingredienti, il Classico Panettone Marchesi 1824 è proposto per le feste anche in tre preziose varianti con decorazioni realizzate a mano: nei colori dell'oro impreziosito da due divertenti angioletti che si rincorrono sui maestosi ornamenti dorati; con un intreccio di ricami nei colori dell’oro, rosso e bianco; con un intreccio di ricami rossi impreziositi da piccoli fiocchi bianchi. Il Panettone Marchesi è disponibile anche nelle varianti Cioccolato e Arancia e Panettone con i Marroni Canditi.

Speciale perché... preparato con l'utilizzo esclusivo di lievito madre Marchesi, il Panettone Marchesi 1824 è creato con una ricetta tramandata da quasi 200 anni nel pieno rispetto della tradizione Milanese.

Dove: Pasticceria Marchesi, Galleria Vittorio Emanuele II, Via Santa Maria alla Porta 11/A, Via Monte Napoleone 9, Milano. Online qui

Il panettone ai pistacchi di Bronte DOP di Ammu

L'oro verde di Sicilia trova a Natale la sua più naturale sistemazione nella ricca glassatura e guarnizione del Panettone di Ammu che, novità del Natale 2018, ha ottenuto il riconoscimento Bronte DOP. Per i più golosi, la possibilità di arricchire ogni fetta con a generosa spalmata di delicata crema al pistacchio.

Speciale perché... «esprime tutta potenza dell'oro verde di Sicilia, sprigionando colori, sapori e profumi della nostra isola», dice Stefano Massimino, titolare di Ammu.

Dove: Ammu Milano in Corso Magenta, 32; Corso Garibaldi, 84; Corso di Porta Romana, 44 e Ammu Roma in Viale Libia. Online qui

Il (non) panettone vegan e superfood di Pasticceria Tabiano

Il maestro Claudio Gatti chiama Focaccia il suo lievitato di Natale, un dolce simile al panettone, ma con una quantità inferiore di grassi: ne contiene solo l'11.3% contro il disciplinare del 16% minimo di contenuto lipidico per l'uso del termine Panettone. Disponibile tutto l’anno, accanto ai gusti di sempre, la novità 2018 è la nuova Focaccia di Tabiano alla canapa e agli zuccheri naturali biologici (zucchero di canna biologico, moscovado, sciroppo di agave, miele, sciroppo di acero, melassa, zucchero di cocco, malto di riso, zucchero cristallino di uva e malto d'orzo).

Speciale perché... è un prodotto leggero, ma allo stesso tempo goloso. L'aggiunta di canapa, un superfood, il blend di zuccheri non raffinati, grezzi, che lo compongono, ne fanno un dolce perfetto anche per chi è attento al benessere.

Dove: A Milano, Gastronomia Boniardi, Viale Umbria, 27; Enoclub, Via Friuli, 15. Presso Pasticceria Tabiano, Viale alle Fonti, 7, Tabiano Terme (Parma). Online qui

Il tradizionale, il "tedesco" e il limited edition di Ernst Knam

Al fianco del classico tradizionale, Knam propone il Christstollen, l’equivalente tedesco del panettone, preparato con frutta secca, mandorle e spezie del Medio Oriente. Come vuole la ricetta del XXVII secolo, dopo la cottura al forno, i Christmas Stollen vengono immersi nel burro fuso e poi ricoperti con la glassa di zucchero e una spolverata di zucchero a velo. C’è poi il limited edition Knamettone, un lievitato prodotto in 150 pezzi e solo a ridosso del Natale (per questo non è in foto, credits Francesco Mion).

Speciale perché: dopo il suo viaggio in Perù, Ernst Knam ha deciso di aggiungere al suo Knamettone 2018 gocce di cioccolato fondente Perù Pachiza 70%, pere semicandite e di ricoprirlo sempre con cioccolato fondente Perù Pachiza 70% e mandorle sabbiate.

Dove: Pasticceria Ernst Knam, via Anfossi 10, Milano.

I limited edition di Pasticceria PANZERA

Quando una pasticceria storica milanese incontra un Chocolatier di professione, il risultato non può che essere sublime. Per il Natale 2018 Panzera Milano affianca al panettone tradizionale due ricette limited edition: il panettone al cioccolato fondente 75% , selezione Maiolani di Odilla Chocolat, e un cascata di nocciole, varietà tonda gentile trilobata, delle Langhe (azienda agricola Relanghe); e il panettone al cioccolato fondente 75% , selezione Maiolani di Odilla Chocolat, e cubetti di arancio fresco candito di Calabria

Speciale perché... i panettoni Panzera sono da sempre una garanzia, se poi sono limited edition non conviene lasciarseli sfuggire… potrebbe essere la prima (e l'unica) occasione di gustarli nelle due inedite varianti!

Dove: Pasticceria Panzera Milano Viale Monte Santo, 10 - Stazione Centrale, P.zza Luigi di Savoia, Odilla Chocolat, Corso Garibaldi, 38, Milano.

L’originale al cioccolato DOMORI e arancia

Prodotto secondo la migliore tradizione della pasticceria con l’utilizzo di lievito madre autoctono, è ottenuto da una lievitazione di 60 ore e preparato solo con ingredienti selezionati: burro da latte di allevamenti alpini del cuneese, uova bio da galline allevate a terra, vaniglia Bourbon del Madagascar e miele di acacia Agrimontana, cubetti di Arancia della varietà Washington Navel e gocce di cioccolato.

Speciale perché... ad arricchire la ricetta, le gocce di cioccolato rigorosamente DOMORI, qualità Vidamà 60% (provenienza Costa D'Avorio).

Dove: La bottega del vino La coloniale, corso Genova; Macelleria Faravelli, Corso Italia, 40; Le buone cose di Barbara Barbieri, Viale San Gimignano, 10, Milano