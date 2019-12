Non è Natale senza panettone. E, considerata l'ampia offerta, ecco la nostra selezione dei panettoni artigianali più buoni di Milano

Il panettone è il dolce simbolo della tradizione natalizia milanese.

Declinato ogni anno in nuove, originali varianti, cambiano le farciture e le decorazioni, ma il gusto classico, preparato come vuole la ricetta tradizionale solo con i canditi e l'uvetta, non passa mai di moda.

Perché sia soffice e fragrante, profumato e gustoso occorre usare materie prime di ottima scelta, lievito madre, rispettarne i tempi di maturazione, e avere cura che la cottura sia perfetta.

Troppa offerta? Ecco la nostra selezione dei migliori panettoni artigianali di Milano, ciascuno firmato da un maestro pasticcere e dal suo tocco unico.



A voi la scelta!

Il Pere e Cioccolato di Alessandro Servida

Un impasto soffice, fondente, che si scioglie in bocca, arricchito da cubetti di pera candita dal gusto intenso e persistente, pezzi di cioccolato al latte e fondente.

Solo ingredienti di prima scelta, lievito madre, burro di alta qualità e nessun tipo di conservante o additivi.

Oltre al Pere e Cioccolato, il maestro pasticcere Alessandro Servida propone nella sua pasticceria di Milano, nella centralissima Porta Venezia, altri gusti tra cui il panettone alle mele e cannella, il panettone arancio e cioccolato, il panettone albicocca e cioccolato al caramello, il Classico e la Veneziana.

Su richiesta realizza panettoni farciti e decorati così belli che è un peccato tagliarli!

Dove: Viale Piave, 9

Il Milanese classico (a tre impasti) di Fabrizio Barbato

Un panettone a lievitazione perfetta. Si, perché il pasticcere Fabrizio Barbato ai due impasti classici ne aggiunge un terzo. E l'ultima fermentazione la fa a temperatura controllata a 15°C.

Così la lavorazione dei suoi panettoni dura tre giorni, anziché due. E il profumo di lievito lascia spazio a quello dei canditi e del burro, assicurando più sofficità, fragranza e digeribilità al prodotto.

Per fare bene le cose, il maestro pasticcere ha deciso di proporre solo il gusto Milanese Classico, che prepara utilizzando burro di Normandia e vaniglia fresca in baccello Burbon, miele bio di un piccolo produttore, uvetta di primissima scelta, canditi a freddo tra cui limone, arancia e bergamotto, e lo yuzu, un agrume orientale che dà una spinta aromatica in più.

Dove: L'Ile Douce Milano, Via Luigi Porro Lambertenghi, 15

Il panettone ai Frutti di Bosco di Antonio Di Bari e dei 500 ragazzi di Alle Cascine onlus

Dietro questo panettone c'è una bella storia di speranza e di recupero. A impastarlo, cuocerlo e confezionarlo i 500 ragazzi della Cooperativa Sociale Alle Cascine Onlus, guidati dal maestro pasticcere Antonio Di Bari.

Lo scopo della Cooperativa è il reinserimento sociale dei ragazzi con problemi di tossicodipendenza attraverso il lavoro.

Selezionato tra i migliori 15 (su 508) panettoni d’Italia in gara al concorso Panettone Day 2019 e apprezzato dalla giuria composta dai maestri Iginio Massari, Sal di Riso, Davide Comaschi, il lievitato è preparato con burro da pasticceria Corman prodotto in Normandia da panna di primissima qualità, semi canditi dal fresco, uvetta extra gold selection turca coltivata nella zona di Izmir, senza additivi chimici né conservanti né aromi.

A ciò si aggiunge la forza dei ragazzi che lavorano in laboratorio con passione e desiderio di riscatto.

Tra gli altri gusti, lo zenzero e cioccolato, la veneziana con ananas, con pere e cioccolato, il panettone Ruby artigianale con frutti di bosco semi-canditi dal fresco e copertura di cioccolato ruby e il Pandoro tutto burro.

Dove: disponibile in 6 punti nel Milanese

Il panettone firmato Armani/Dolci by Guido Gobino

Una collezione in edizione limitata che al panettone classico affianca la variante con pere candite e cioccolato e il soffice pandoro.

La qualità delle materie prime e le lavorazioni artigianali sono esaltate dallo stile Armani, che si esprime in tutta la sua raffinatezza ed eleganza nella confezione.

Per veri intenditori, non mancano praline, dragées, tourinot e un intero assortimento di marmellate, creme di cioccolato e mieli pregiati.

Dove: Armani/Dolci Milano, Via Alessandro Manzoni, 31

Il panettone al caffè corretto di Marco De Vivo

Arriva da Pompei un panettone dall’impasto al gusto di caffè napoletano corretto da un morbido ripieno di crema di latte e whisky irlandese.

Una ricetta nuova, nata dall'idea di unire il caffè alla cremosità alcolica dell'Irish cream, ma al tempo stesso tradizionale, perché come tutti i lievitati De Vivo segue la regola delle 36 ore di lievitazione.

Il pasticcere propone anche altri gusti di panettone - come il PanCassata, il PanSfogliatella, il PanDeliziaLimone e il PanChocoRhum - e tante ricette salate tra cui il PanCaponata, con pomodorini e melanzane, il Pane di Rinforzo, con alici di Cetara e peperone pappacella e il PanMonacoPorcino, con provolone del Monaco DOP e funghi porcini.



Dove: corner in Rinascente, Piazza Duomo

Gli inediti della giovane e creativa pasticcera Chiara

Per soddisfare anche i clienti più esigenti, la padrona di casa, Chiara, propone in prima edizione due gusti tutti inedi: un Panettone fatto con farina di castagne, noci e cioccolato fondente (in foto), a basso contenuto di zuccheri, ma ricchissimo di sapore).

Un Panettone Zucca & Cioccolato, con impasto arricchito di cubetti di zucca ottenuti da zucca fresca selezionata e lavorata a freddo, privi di aromi e coloranti, e di chunks di cioccolato fondente Callebout (con il 39.1% di cacao).

Non mancano, poi, anche i gusti tradizionali come la Veneziana, con Uvetta aromatizzata alla vaniglia, il Tradizionale con arancia, cedro canditi e uvetta, all’Ananas e immancabile anche il Panettone VEG.

Dove: Pasticceria Dolci Capricci - Officina del Gusto, Via Giuseppe Dall'Occo, 1 - Cormano (Milano)

Il Moro di Venezia di Massimiliano Alajmo

Splende nel firmamento dei panettoni stellati, è un panettone al cacao e marasche, che lo chef 3 stelle Michelin ha dedicato alla città lagunare.

L'impasto lievita per più di 24 ore, risultando soffice e permettendo ai sapori di esaltarsi in maniera armonica. È accompagnato dalla sua Crema Eccezionale, a base di cacao e nocciole siciliane e piemontesi.

Dove: nei 3 negozi Peck di Milano (la storica sede di via Spadari 9, le nuove aperture Peck CityLife in Piazza Tre Torri e Peck Porta Venezia in via Salvini 3)

Il Panettone al Cioccolato di Niko Romito

Stellare è anche il Panettone al Cioccolato dello chef 3 stelle Michelin Niko Romito.

Realizzato con un lievito madre creato ad hoc, la lavorazione prevede una variazione sulla parte grassa, dove il burro viene parzialmente sostituito con una preparazione a base di mandorla.

Il risultato è un lievitato leggero, ma capace di generare un’esplosione di gusto.

Dove: nei 3 negozi Peck di Milano (la storica sede di via Spadari 9, le nuove aperture Peck CityLife in Piazza Tre Torri e Peck Porta Venezia in via Salvini 3)

Il tripudio agrumato del pasticcere Alessio Rannisi

Arrivati a Milano dalla Sicilia quando ancora i cannoli e gli arancini erano bontà sconosciute ai più, a Milano la pasticceria La Siciliana oggi è una vera istituzione.

D'ispirazione 100% siciliana è il Panettone al Mandarino, preparato partendo dal classico impasto, aromatizzato con pasta al mandarino, a cui vengono aggiunti anche canditi all'arancia per intensificare il sapore agrumato.

Il panettone è accompagnato dalla sua marmellata al mandarino in vasetto, da spalmare per chi lo desidera direttamente sulla fetta.

Dove: Via Teodosio, 85

L'artigianale VEG di RosebyMary

Il sapore è quello del panettone classico, ma in versione vegan-artigianale.

È preparato con latte di cocco al posto del burro, che garantisce sofficità e leggerezza all’impasto, pasta di mandorle, canditi e uvetta come vuole la tradizione.

Per Natale in arrivo anche altre dolci proposte a tema come mini sacher, brownies a stella, muffin, tortini al cioccolato, biscotti allo Zenzero, cannella e cioccolato e gli immancabili Poppy Seed Citrus Cake. Tutto vegan e senza lattosio.

Dove: nei Bistrò in Via Cesare Battisti, 1 - Via San Prospero 3 - Piazzale Cadorna 14 a Milano

Il panettone 20 19 de La perla di Torino

Un pack raffinato per il nuovo Panettone 20 19 firmato dal laboratorio piemontese dove nascono anche tartufi e tante golosità di cioccolato.

Un panettone basso e soffice che solo all’esterno si presenta come il più classico dei dolci natalizi, mentre all’interno sorprende con succosa frutta disidratata e zuccherata: ananas, papaya e guava.

Dove: La Piccola Bottega del Caffè, Via Fratelli Fraschini, 4

Il classico di Alessandro Migliavacca

Pasticcere della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, Alessandro Migliavacca dice di essere nato con la sac à poche in mano.

Dal 1958 prima con i genitori, poi lui insieme al fratello Luigi, nelle pasticceria milanese si sfornano panettoni secondo il rigoroso metodo tradizionale.

Il suo panettone classico è sempre il gusto più richiesto. Lo prepara con burro nazionale fresco, canditi di produzione artigianale, tuorli d'uovo, zucchero, vini marsala e madeira accuratamente scelti. Non ultimo, ma fondamentale ingrediente che rende questo panettone unico è l’amore, la cura e l’attenzione messa in ogni fase della lavorazione.

Dove: via Ajaccio, 13

Il monoporzione di The Sweet Lab

Non è un panettone, ma se lo fosse sarebbe il più piccolo della storia. Sembra più un piccolo cappello di Babbo Natale.

Giorgio, il pasticcere, l'ha ideata come elogio al Natale. È una mousse leggera a base di cioccolato fondente e arance. Un'altra variante svela un cuore di mascarpone e una sorpresa.

Per esigenze particolari, su ordinazione, il pasticcere è disponibile a preparare, sperimentare e creare altri abbinamenti nuovi e inediti, senza tradire il suo repertorio di grandi classici, ormai diventati un must di The Sweet Lab - Pasticceria Moderna.

Dove: Via Cesare Correnti, 23

L'Augusto di Enzo Santoro

I lievitati di Enzo Santoro e della squadra di pastry chef di Pasticceria Martesana sono un successo consolidato ormai da cinque decenni a Milano. Ma non mancano mai le novità.

Quella di quest'anno è il Panettone alle amarene e Caffè Augusto, con infuso di caffè nell'impasto, una generosa quantità di amarene candite e di cioccolato bianco. Il tutto ricoperto da una frolla al caffè, una glassa di zucchero e bastoncini di mandorle.

Nuovo anche il Panettone ai tre cioccolati, con impasto di cioccolato e ripieno di cubetti di cioccolato bianco, al latte e fondente. Non mancano i grandi classici di Pasticceria Martesana, come il Tradizionale, il Panetùn De l'Enzo, il Rustico, lo Strudel, il Marrons Glacés, ls Veneziana.



Dove: nelle pasticcerie di Via Cagliero, 14 - Via Sarpi, 62 - Piazza Sant’Agostino, 7

Lo speziato allo zafferano di Pasticceria Cova

Nella storica pasticceria milanese fondata nel 1817, salotto buono della città e oggi luogo di incontro e di incanto famoso in tutto il mondo, il Natale è all'insegna della tradizione e del recupero.

Ma, parlando di panettoni, non mancano le novità: è il caso dell'inedito Panettone allo zafferano, una variante originale di gusto resa speciale da un soffice impasto allo zafferano e morbide uvette imbevute nello spumante Covino.

Dove: via Montenapoleone, 8

I decorati ad arte di Pasticceria Marchesi 1824

Così come nell'altra storica pasticceria milanese, protagonista sulla scena da quasi due secoli, oltre al Panettone classico arrivano due novità: il Panettone Pere e Cioccolato e il Panettone con Marroni Canditi. Entrambi nella loro preziosa ed elegante confezione regalo.

Disponibili su ordinazione anche nella versione decorata a mano, in diversi stili natalizi, tra cui il trenino colmo di doni, il paesaggio londinese con la tradizionale cabina telefonica rossa e gli angioletti che si rincorrono.

Dove: Galleria Vittorio Emanuele II - Via Monte Napoleone, 9 - Via S. Maria alla Porta 11/a

Il panettone Pupi di Vincente Delicacies

Ai sette panettoni artigianali già a catalogo, ciascuno intitolato a un personaggio che ha fatto grande la Sicilia (da Vincenzo Bellini a Leonardo Sciascia, da Claudia Cardinale a Sant’Agata, Luigi Pirandello, Antonello Da Messina), la pasticceria di Bronte ne dedica uno ai Pupi, le marionette in uso nei salotti della nobilità siciliana del Settecento, patrimonio UNESCO dal 2008.

È un panettone che lievita circa 40 ore, ai pistacchi di Bronte DOP, con pesca locale e gocce di cioccolato fondente.

La produzione è quasi totalmente femminile, e vede coinvolte da 45 a 100 donne brontesi nei periodi di massima produzione.

Dove: corner dedicato in Rinascente ed Excelsior Milano nella città meneghina, per un acquisto diretto

Il tradizionale di Giacomo Milano

Il Natale firmato Giacomo Milano, una vera istituzione meneghina, ha il gusto del panettone classico, preparato come vuole la ricetta tradizionale, senza aggiunta di conservanti, con materie prime di altissima qualità.

Canditi selezionati da un’azienda siciliana specializzata, uvetta varietà Australia dal chicco grosso, molto cristallino e dolce. La lunga lievitazione - oltre 20 ore – insieme a un sapiente e contenuto utilizzo del lievito dà al prodotto finito morbidezza e sofficità.

Il risultato è un panettone alto, dall’alveolatura uniforme e dal sapore morbido. Profumato e fragrante è anche facilmente digeribile. Per il Natale 2019, nel Laboratorio milanese si sfornano quotidianamente anche altri lievitati, come il Panettone Gianduja, la Veneziana e il Pandoro.

Dove: via Sottocorno, 5

Il grand Natale di Buonarroti Gran Caffè Pasticceria e Cremeria

Dal 1920 la pasticceria Buonarroti aspetta il Natale con entusiasmo: perché il dolce delle Feste, qui, è considerato uno dei motivi per cui amare la vita!

Al classico, con farcitura alla crema, con o senza canditi, si aggiungono i decorati e i Babbi Natali, tutti creati ad arte in laboratorio dal maestro Pasticcere Roberto Previtera.

E a chi non sa scegliere? L’invito del signor Giorgio è di passare in pasticceria ad assaggiarli tutti!

Dove: via Buonarroti, 9

