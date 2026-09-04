L'olio extravergine d'oliva è ricco di polifenoli e grassi buoni, ma non tutti gli abbinamenti sono uguali. Ecco con quali alimenti esprime al meglio il suo potenziale antinfiammatorio e quali combinazioni è meglio evitare.

L'olio extravergine d'oliva è talmente centrale nella dieta mediterranea che la Fondazione Dieta Mediterranea indica circa 20 grammi al giorno, cioè 3-4 cucchiai, come quota ideale. Non solo per il gusto, ma anche per l'effetto antinfiammatorio.

C'è però un dettaglio che spesso sfugge: queste famose proprietà dipendono tantissimo da come lo abbinate nel piatto. In certe combinazioni i polifenoli lavorano al massimo, in altre vengono praticamente "spenti" prima di arrivare in circolo.

Perché l’olio extravergine è un antinfiammatorio naturale

L'olio extravergine d'oliva è composto per il 70-80% da acido oleico, un grasso monoinsaturo amico del cuore, e da una piccola ma preziosa frazione di polifenoli. Secondo ISSalute, tra questi spiccano idrossitirosolo, oleuropeina, tirosolo e soprattutto l'oleocantale.

Queste molecole aiutano a neutralizzare i radicali liberi e a modulare vie infiammatorie come COX-2 e alcuni segnali delle citochine. Una recente meta-analisi pubblicata su Nutrients, che ha messo insieme oltre mille persone, ha visto che l'olio extravergine ad alto contenuto di polifenoli riduce marker come la proteina C reattiva e le LDL ossidate rispetto agli oli poveri di queste sostanze.

L'oleocantale è il responsabile del famoso pizzicore in gola: diversi studi lo descrivono con un'azione simile, in piccolo, a quella dei farmaci antinfiammatori che inibiscono le cicloossigenasi. Non sostituisce certo una compressa di ibuprofene, ma inserito ogni giorno in un contesto di dieta mediterranea contribuisce a tenere "bassa la fiamma" dell'infiammazione cronica.

Bioaccessibilità: il motivo per cui gli abbinamenti contano davvero

Non basta che un alimento contenga polifenoli, conta quanto il vostro intestino riesce davvero ad assorbirne. È il concetto di bioaccessibilità. Con l'olio extravergine succede qualcosa di interessante: i suoi grassi fanno da guscio e proteggono gli antiossidanti dall'ambiente acido dello stomaco.

Il problema arriva dopo, quando entrano in gioco gli altri alimenti nel piatto. Diversi studi di digestione simulata mostrano che, se l'olio viene consumato insieme a latticini o yogurt, le proteine del latte tendono a legarsi a una parte dei polifenoli e a "trattenerli". Risultato: meno sostanze attive disponibili per essere assorbite.

Al contrario, quando l'olio extravergine incontra verdure, legumi e cereali integrali, i polifenoli si liberano meglio nel tratto intestinale. Le fibre rallentano l'assorbimento ma non lo bloccano, mentre le vitamine liposolubili presenti negli ortaggi (come i carotenoidi) sfruttano la presenza dei grassi dell'olio per essere assorbite in modo più completo.

Riassumendo, se puntate sulle proprietà antinfiammatorie dell'olio extravergine, conviene:

usarlo come condimento principale di piatti vegetali; limitarne l'uso in combinazione diretta con yogurt e latticini.

Guida agli abbinamenti antinfiammatori: cosa mettere nel piatto

Verdure e ortaggi sono i partner ideali. Condire carote, pomodori, spinaci, cavoli, broccoli, peperoni o radicchio con un buon olio extravergine a crudo significa aumentare l'assorbimento di carotenoidi e vitamina E, come ricordano anche le linee guida di ISSalute. Un trucco in più: aggiungere erbe aromatiche e spezie (origano, rosmarino, curcuma, peperoncino) per un mix ancora più ricco di molecole protettive.

Legumi e cereali integrali formano il classico piatto unico antinfiammatorio: pensate a farro e ceci con verdure arrosto, a una pasta integrale e lenticchie con un filo d'olio extravergine a crudo, o a un riso integrale con fagioli e erbette. Educazione Nutrizionale Grana Padano suggerisce proprio questo modello per chi deve tenere a bada infiammazione e reumatismi: pochi grassi saturi, tante fibre, olio extravergine come unico condimento.

Poi c'è il capitolo pesce azzurro, frutta secca e semi. L'incontro tra gli omega-3 di sgombro, alici, sardine, noci o semi di lino e i grassi monoinsaturi dell'olio extravergine crea un profilo lipidico decisamente favorevole. Una teglia di sgombro al forno con verdure di stagione e olio a crudo, oppure un'insalata con finocchi, arance, rucola, noci e condimento di olio extravergine è un piccolo investimento quotidiano sulla vostra infiammazione di basso grado.

E la colazione? Se amate lo yogurt, tenetelo pure, ma usatelo con frutta e frutta secca. Per l'olio extravergine riservate una fetta di pane integrale con pomodoro e origano, o pane tostato con avocado e sale. Stessa tavola, ruoli diversi.

Quanta usarne, come sceglierlo e gli errori da evitare

La Fondazione Dieta Mediterranea indica circa 20 grammi al giorno di olio extravergine d'oliva, preferibilmente a crudo. È una quantità che concilia beneficio e calorie, se il resto della dieta resta equilibrato.

Perché l'olio sia davvero "funzionale", però, deve essere di qualità. Extravergine, acidità inferiore allo 0,8%, profumo fruttato, gusto leggermente amaro e piccante, meglio se con indicazione DOP o IGP e campagna olearia recente. ISSalute ricorda che proprio amarezza e pizzicore sono indizi di un buon contenuto di polifenoli.

Capitolo conservazione: bottiglia in vetro scuro o acciaio, lontano da luce diretta e fonti di calore, ben chiusa. L'ossigeno ossida pian piano i grassi e fa calare i polifenoli, quindi niente bottiglie eternamente aperte accanto ai fornelli.

Gli errori più comuni? Versare olio extravergine in abbondanza su piatti già molto grassi come formaggi stagionati e salumi, usarlo per fritture ripetute o lunghe cotture a fuoco alto, aggiungerlo sistematicamente a yogurt e frullati "healthy" sperando in un effetto super antinfiammatorio.

Cinque regole d'oro facili da ricordare: scegliere un buon olio extravergine, usarlo soprattutto a crudo, abbinarlo a verdure, legumi, cereali integrali, pesce azzurro e frutta secca, non esagerare con i latticini nello stesso piatto, conservarlo bene. Il potenziale antinfiammatorio è lì, sta a voi metterlo nelle combinazioni giuste.