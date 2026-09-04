Overshirt e jeans dal lavaggio scuro, pumps black&white e borsa con le borchie: il look di Valeria Golino a Venezia ci dimostra che il total denim è sempre un grandi sì, anche a 60 anni.

È ormai una presenza fissa alla Mostra del Cinema di Venezia e anche quest’anno è tornata al Lido con un film (“Nessun dolore” di Gianni Amelio) molto atteso: Valeria Golino è stata una delle grandi protagoniste della giornata di ieri.

Se sul red carpet ci ha conquistato con un abito nero in velluto dalle silhouette scivolate, nel pomeriggio, in occasione del photocall ha optato per un look decisamente più easy e disinvolto, dandoci prova del fatto che il total denim può rivelarsi una scelta super chic anche a 60 anni.

E il look di Fendi sfoggiato per l’occasione lo dimostra alla perfezione.

***Camicia azzurra, jeans bianchi e Superga: il look per vestirsi bene a 60 anni (ma perfetto per tutte!) di Philippine Leroy-Beaulie***

L’attrice ha puntato tutto sulla semplicità, scegliendo tre grandi capisaldi del guardaroba casual: una giacca in denim dal lavaggio scuro, un paio di jeans nello stesso lavaggio e una t-shirt bianca.

Il suo segreto per rendere sofisticato il total denim anche a 60 anni? Esaltare il tutto con accessori di grande impatto: nel suo caso, un paio di décolleté bianche e nere con lavorazioni a “coda di rondine” e una borsa Baguette punteggiata da piccole borchie dorate.

E se l’outfit che l’attrice ha sfoggiato durante il photocall veneziano è piaciuto anche a voi, ecco i capi e gli accessori da avere a disposizione per ricrearlo in pochi e semplici step. Get the look!

Total a denim a 60 anni, come Valeria Golino a Venezia 83

PEUTEREY Sovracamicia corta in denim

Credits: peuterey.com

PETIT BATEAU T-shirt bianca in cotone

Credits: petit-bateau.it

PEUTEREY Jeans mom fit in denim scuro

Credits: peuterey.com

KITON Décolleté in pelle black&white

Credits: kiton.com

FENDI Baguette ricamata a mano con perline e specchietti

Credits: fendi.com

Credits: courtesy of press office