Delle sneakers confortevoli, leggere ma con quel tocco chic che non guasta... è un sogno? No, le ha indossate a Venezia Laura Dern e noi abbiamo subito preso nota!



Quando si rientra alla normalità, dopo le vacanze, si fa un po' fatica a capire come vestirsi in vista dell'autunno.



Sul capitolo scarpe, poi, le difficoltà aumentano: abbiamo voglia di calzature confortevoli da portare tutto il giorno ma eleganti il giusto per poter "sposare" anche i look da ufficio ma giustamente leggere, dato ancora il caldo che imperversa...



E se la soluzione fosse un paio di sneakers? "Impossibile", direte voi! Troppo informali, troppo pesanti...



E invece potrebbe essere proprio la risposta giusta e a fornircene le prove è l'attrice americana Laura Dern, giurata della Mostra del Cinema di Venezia che, al Lido, in una delle sue mise giornaliere ne ha sfoggiate un paio che sono decisamente un compendio di tutte le nostre esigenze!





Dern è apparsa infatti con uno splendido shirt dress a fiori, romantico e perfetto per tutti i giorni, e con ai piedi...un paio di sneakers! Ma non un modello qualunque!

Si tratta delle Lexi firmate da Vivaia, il brand statunitense celebre per le sue "comfort shoes" in materiale riciclato. Le scarpe di Vivaia, infatti sono realizzate utilizzando una fibra proveniente dalle bottiglie di plastica riciclata e sono amatissime in tutto il mondo per la loro tecnologia che garantisce leggerezza e comfort.

Le sneakers non fanno eccezione: la sneaker Lexi è caratterizzata da linee pulite e affusolate che le rendono adatte alla città e a look diversi, non necessariamente casual. Infatti si prestano anche ad outfit più ricercati ed eleganti proprio come quello dell'attrice.





Realizzate in nylon riciclato, sono leggerissime, una nuvola, l'ideale per le giornate di caldo che questa intensa e infinita estate ci sta riservando e, grazie alla speciale suola Bubble di Vivaia con ammortizzazione e soletta di supporto, la comodità è garantita.



Il modello, infatti, è l'ideale per chi ha esigenze particolari, come chi ha la pianta larga, a chi sta molte ore in piedi o chi semplicemente ha bisogno di una scarpa super confortevole, ma senza rinunciare a un tocco elegante.