Il gelato alle pesche con yogurt greco è un dessert estivo fresco, leggero e facilissimo da preparare. Bastano pochi ingredienti per ottenere una consistenza cremosa, anche senza panna e senza gelatiera. Ecco ingredienti, tre metodi di preparazione, consigli per evitare i cristalli di ghiaccio e le migliori varianti per renderlo ancora più goloso o più light.

Tre ingredienti, zero panna, tanta frutta fresca: il gelato alle pesche con yogurt greco è il dessert che vi risolve metà dei dopocena estivi. Si prepara facilmente in casa, è naturalmente cremoso e, dosando bene zucchero e frutta, resta anche molto leggero.

In più potete prepararlo nel modo che preferite: con gelatiera, senza gelatiera oppure con il celebre metodo "furbo", a base di pesche congelate frullate insieme allo yogurt greco. Una sola ricetta, tre possibilità diverse, tutte realizzabili in una cucina di casa e senza attrezzature professionali.

Perché scegliere il gelato alle pesche con yogurt greco

Lo yogurt greco è il vero protagonista di questa ricetta.

Rispetto alla panna, contiene molti meno grassi e una quantità maggiore di proteine, ma mantiene una consistenza naturalmente densa che rende il gelato morbido e piacevole al cucchiaio.

Per questo rappresenta una soluzione ideale anche per chi desidera seguire un'alimentazione più leggera senza rinunciare al gusto.

Secondo gli esperti di nutrizione, utilizzare pesche molto mature permette di diminuire sensibilmente gli zuccheri aggiunti, sfruttando la dolcezza naturale della frutta.

Quando sono al giusto grado di maturazione, infatti, le pesche risultano profumate, ricche di succo e naturalmente zuccherine.

Scegliendo inoltre uno yogurt greco 0% di grassi, è possibile ottenere un gelato light che ricorda molto quello tradizionale per consistenza e cremosità.

Un altro vantaggio è la semplicità della preparazione: non servono uova, creme cotte o termometri da pasticceria. Bastano un frullatore e un po' di organizzazione con il freezer.

Ingredienti base per il gelato alle pesche con yogurt greco

Per circa 4 porzioni, nella versione classica (con o senza gelatiera), occorrono:

400 g di pesche mature , sbucciate e denocciolate;

, sbucciate e denocciolate; 250 g di yogurt greco bianco (intero, 2% oppure 0%);

(intero, 2% oppure 0%); 60-80 g di zucchero semolato oppure 2-3 cucchiai di miele ;

oppure ; il succo di mezzo limone;

facoltativi: 50 ml di panna fresca oppure 2 cucchiai di latte condensato, per una versione ancora più vellutata.

Versione "furba" pronta in pochi minuti

Per preparare il gelato espresso servono invece:

300 g di pesche congelate a cubetti;

a cubetti; 200 g di yogurt greco ben freddo;

ben freddo; facoltativa mezza banana congelata , che rende il composto ancora più cremoso;

, che rende il composto ancora più cremoso; miele o zucchero soltanto se necessario, dopo aver assaggiato.

La quantità di zucchero può essere facilmente adattata alla maturazione delle pesche. Se sono particolarmente dolci, è possibile ridurre la dose fino a 50-60 grammi, oppure eliminarla quasi del tutto nella versione con banana.

Tre metodi per preparare il gelato alle pesche con yogurt greco

Versione con gelatiera

Frullate le pesche insieme allo zucchero (oppure al miele), al succo di limone e allo yogurt greco fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Se desiderate un risultato ancora più ricco, potete aggiungere anche la panna fresca oppure il latte condensato.

Trasferite il composto in frigorifero e lasciatelo raffreddare per almeno 2 ore: una miscela ben fredda è fondamentale per ottenere un gelato cremoso.

Versate quindi il composto nella gelatiera e mantecate per circa 25-30 minuti.

Infine trasferite il gelato in un contenitore ermetico, coprite la superficie con pellicola a contatto e lasciatelo riposare in freezer ancora per 1-2 ore prima di servirlo.

Versione senza gelatiera, metodo "a vaschetta"

Preparate la stessa miscela frullata. Versatela in un contenitore basso e largo, coprite e mettete in freezer per 30 minuti. Tirate fuori il composto, mescolate energicamente con un cucchiaio rompendo i cristalli di ghiaccio e rimettetelo nuovamente in freezer.

Ripetete questa operazione ogni 30 minuti per 3-4 volte: il risultato sarà un gelato alle pesche con yogurt grecosorprendentemente cremoso, pur senza panna né gelatiera.

Versione "gelato furbo" con pesche congelate

Tagliate le pesche a cubetti e congelatele ben distanziate per almeno 4 ore, meglio se per tutta la notte.

Trasferitele nel frullatore insieme allo yogurt greco ben freddo e, se lo desiderate, alla banana congelata. Frullate a impulsi, fermandovi ogni tanto per raccogliere il composto dalle pareti del bicchiere, finché non otterrete una crema densa, simile a un gelato espresso.

Assaggiate e aggiungete un filo di miele solo se necessario. Potete gustarlo subito oppure lasciarlo in freezer per circa 30 minuti, così da renderlo leggermente più compatto.

Trucchi, varianti e conservazione

Per ottenere un ottimo gelato alle pesche con yogurt greco, tutto parte dalla frutta. Scegliete pesche gialle ben mature, morbide al tatto e profumate. Se risultano particolarmente acquose, potete ridurre leggermente la quantità di yogurt greco, così da mantenere una consistenza più piena.

Il principale nemico dei gelati leggeri fatti in casa è il classico effetto blocco di ghiaccio. Per evitarlo bastano tre semplici accorgimenti:

aggiungere una piccola quantità di zucchero o miele , che abbassa il punto di congelamento;

, che abbassa il punto di congelamento; mescolare frequentemente il composto nel metodo senza gelatiera ;

; coprire la superficie con pellicola a contatto prima di riporre il gelato in freezer.

Se preferite una versione extra light, utilizzate yogurt greco 0% e riducete al minimo lo zucchero. Per una variante vegana o senza lattosio, scegliete uno yogurt vegetale molto denso, preferibilmente di soia o cocco. Con quello di soia potete aggiungere 1-2 cucchiai di latte di cocco in lattina, che dona maggiore cremosità e corpo al dessert.

Il gelato alle pesche con yogurt greco si conserva in freezer per 7-10 giorni all'interno di un contenitore ermetico, preferibilmente alto e stretto. Prima di servirlo lasciatelo a temperatura ambiente per 10-15 minuti: i gelati senza panna tendono infatti a diventare più duri, ma con qualche minuto di attesa torneranno morbidi e facili da porzionare.

Per servirlo potete optare per delle semplici coppette con pesche fresche a spicchi, trasformarlo in una colazione estiva con granola e frutta secca, oppure versarlo negli stampini per preparare ghiaccioli fatti in casa, perfetti da tenere sempre pronti in freezer per una merenda fresca o per gli ospiti dell'ultimo momento.