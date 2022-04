Contribuisce a regolare l’umore, il sonno, la sessualità, l’appetito e il benessere in generale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serotonina

Probabilmente avete già sentito parlare della serotonina e dei suoi benefici su tutto l'organismo. Non per altro è conosciuta anche come ormone della felicità.

Ma sapete cos'è la serotonina?

È un neurotrasmettitore sintetizzato nel cervello (ma anche in altri tessuti) a partire dall'amminoacido essenziale triptofano, cioè una molecola proteica assunta principalmente attraverso la dieta.

In altre parole, si tratta di una sostanza sedativa che ha una relazione diretta con i livelli dell'umore e con altre funzioni dell'organismo.

Aumentare i livelli di serotonina nel corpo vuol dire quindi aumentare un senso di benessere e buonumore generale. Come fare?

Ecco tutto quello che c'è da sapere per fare il pieno di serotonina.

A cosa serve la serotonina?

Come abbiamo visto, la serotonina è un neurotrasmettitore che, entrando in contatto con numerosi ricettori, svolge varie funzioni di grande importanza per il benessere del nostro organismo.

Da un punto di vista fisico, questo ormone è coinvolto principalmente nel metabolismo delle ossa, nell'appetito e nella regolazione del ritmo sonno-veglia.

Nello specifico: regola l'appetito, in quanto contribuisce al senso di sazietà, regola i ritmi circadiani, sincronizzando il ciclo sonno-veglia e regola anche l'intestino e migliora la digestione.

Ma gli effetti più noti della serotonina sono sicuramente quelli sull'umore e in generale sulla psiche. D'altronde l'abbiamo appunto chiamato l'ormone della felicità.

Se la serotonina è presente a livelli adeguati, produce infatti una sensazione di piacere e benessere, diminuendo allo stesso tempo i livelli di ansia e stress.

Perché è importante fare il pieno di serotonina?

Considerando i benefici che la serotonina porta con sé, una sua mancanza può - di conseguenza - essere associata a depressione, attacchi di panico, insonnia, mal di testa, ipertensione e ansia.

Ecco perché diventa fondamentale fare il pieno di serotonina. Sì, ma come?

Da anni la ricerca scientifica si interroga su come regolare il sistema serotoninergico e la risposta più comune è: con una giusta dieta.

L'alimentazione gioca infatti un ruolo fondamentale per la quantità di serotonina nell'organismo. Bisognerebbe introdurre cibi a bassa densità calorica, ricchi di triptofano, ma poveri di altri amminoacidi.

Tra gli altri "trucchetti" per aumentare l'ormone della felicità è consigliato fare sport, che è una fonte inesauribile e naturale di serotonina, ed esporsi alla luce del sole.

Quali cibi mangiare per aiutare il buonumore

Il cibo può renderci felici. Lo conferma la scienza che ha studiato la relazione tra certi alimenti e la serotonina.

Per aumentare l'ormone della felicità è necessario inserire nella propria dieta il triptofano, un amminoacido essenziale che si trova in alcuni comuni alimenti.

Sono svariati i cibi di questo tipo: ad esempio alcuni frutti, come la papaya, le banane e i datteri, e verdure, sopratutto quelle a foglia verde per via del loro alto contenuto di vitamine e sali minerali.

Anche latte e derivati, come yogurt e formaggi, contengono triptofano, così come uova e legumi.

Poi anche pesce azzurro, noci e cereali integrali e dulcis in fundo cioccolato fondete, il “comfort food” per eccellenza.