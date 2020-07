La Dieta Sukkar si basa sulla cucina fusion giapponese e mediterranea e permette di perdere fino a 4 chili in 3 settimane: ecco come funziona

La dieta Sukkar fonde due tradizioni culinarie antichissime e gustosissime (nonché molto salutari): quella mediterranea e quella giapponese.

Ideata dal medico nutrizionista Samir Giuseppe Sukkar, responsabile dell’Unità Operativa di Dietetica e Nutrizione Clinica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Ospedale San Martino di Genova, si basa su alimenti capisaldi delle due cucine di cui è fusione e permette di perdere fino a 4 chili di massa grassa in tre settimane.

Il tutto, in modo salutare. Grazie a uno schema alimentare che settimanalmente apporta tutti i nutrienti necessari al fabbisogno energetico, aiuterà a tenersi in forma senza danneggiare la salute.

Come funziona la Dieta Sukkar

Cosa si può mangiare nella Dieta Sukkar

I cibi su cui la dieta Sukkar poggia sono molti e molti sani. Si tratta dei capisaldi delle due cucine di cui è fusione, la mediterranea e la giapponese.

Gli alimenti consigliati sono quindi olio extravergine di oliva, pesce, frutta e verdura, legumi e cereali.

Non deve mai mancare il tè verde, una delle bevande più consumate del Sol Levante che da secoli si rivela un vero elisir di benessere.

Oltre a combattere la ritenzione idrica, il green tea è una fonte di antiossidanti che aiutano a rallentare l’invecchiamento cellulare.

I cibi sconsigliati

In realtà la Sukkar ha un solo cibo altamente sconsigliato: la carne rossa e tutti i suoi derivati.

Considerata cancerogena e poco salutare ormai quasi all’unanimità, la carne rossa andrebbe totalmente eliminata o perlomeno diminuita al massimo.

Consumate pesce o carne bianca al posto di quella rossa così sia la vostra silhouette sia la salute ne trarranno giovamento.

Oltre alla carne rossa, sarebbe bene togliere dalla dieta qualsiasi alimento contenente zucchero raffinato, non solo ipercalorico ma anche molto dannoso per la salute di corpo e cervello.

La dieta base per mantenere il peso forma

La Sukkar si suddivide in due varianti: quella base per mantenere peso e benessere e quella invece dimagrante finalizzata anche alla perdita di peso.

La dieta base prevede il consumo quotidiano di una porzione di carboidrati e una di legumi, da abbinare (oltre che alla verdura a libertà) a 40 porzioni di pesce mensili (quindi sempre una al giorno e due volte la settimana sia a pranzo sia a cena) e 10 porzioni di pollame e di uova (circa due volte la settimana).

Quotidianamente andrebbe sempre consumato olio extravergine d’oliva e frutta secca per fare una bella scorta di Omega 3 e antiossidanti.

La dieta Sukkar per dimagrire

C’è poi la cosiddetta “dieta fusion alternante”, la variante finalizzata alla perdita di peso in cui bisogna alternare un giorno di “Sukkar base” a un giorno di dieta ipoglucidica e ipolipidica.

Nei giorni “ipo” le uniche fonti di carboidrati dovranno essere rappresentate dalla frutta mentre i grassi (i lipidi) solo dall'olio extravergine d’oliva.

L’alternanza di dieta base e dieta dimagrante creerà una sequela di giorno on e giorno off, ovvero un giorno in cui si mangerà di più e in maniera più varia seguito da un giorno caratterizzato da un apporto calorico inferiore.

Ne conseguirà una perdita di peso notevole che non metterà a repentaglio la salute poiché nell’arco della settimana saranno apportate buone dosi di tutti i nutrienti necessari al fabbisogno energetico e al benessere mentale.

Le regole base

Le regole base sono poche ma ferree.

Bisogna consumare sempre cinque pasti al giorno (tre principali, colazione, pranzo e cena, più due spuntini).

Per colazione bevete succhi o spremute e sempre una tazza di tè verde. Mangiate frutta o, in alternativa, uno yogurt.

A pranzo puntate sul consumo di cereali e legumi oppure fate prevalere nel piatto le verdure, a seconda dei gusti, delle disponibilità (quando mangiate fuori dipende un po’ dal menù) e delle esigenze. Se infatti vi aspetta una giornata intensa a livello fisico e mentale, sarebbe bene preferire cereali e legumi per avere più energia a disposizione, altrimenti via libera a un vegetable meal dal potere ultra detox.

A cena date ampio spazio alle proteine, cercando sempre di consumarne circa 150 grammi. Potrete scegliere tra uova, carne bianca, tofu e pesce, cercando chiaramente di variare il più possibile per non stancare il palato.

Per quanto riguarda i due spuntini al giorno previsti, uno mattutino e uno pomeridiano, orientatevi verso l’assunzione di frutta di stagione senza esagerare con le porzioni.

Il menù tipo della Dieta Sukkar per dimagrire

Un menù ipotetico della dieta Sukkar per dimagrire è il seguente.

A colazione bevete una tazza di tè verde, un bicchiere di succo di mela o di mirtilli (senza zuccheri aggiunti) e un paio di gallette di riso. In alternativa potete consumare uno yogurt al naturale con qualche pezzetto di frutta fresca di stagione.

Per pranzo, un piatto di pasta al pesto con tofu e patate oppure una zuppa di legumi e cereali saranno l’ideale. Come contorno, due porzioni di verdure preferibilmente crude, condite con olio extravergine di oliva, andranno bene.

A merenda (così come per lo spuntino della mattina) consumate un frutto fresco.

Infine per la cena potete mangiare una fetta di carpaccio di salmone o un trancio di salmone ai ferri con contorno di carciofi bolliti oppure di insalata a foglia verde.

Un paio di fette di ananas, fresco o in scatola (ma senza zuccheri aggiunti), potranno fare fare da gustoso dessert light.

Quanto si perde

La Sukkar in versione “dieta fusion alternante”, quella che a un giorno di alimentazione normale fa seguire una giornata di regime ipoglucidico e ipolipidico, permette di perdere 4 chili in tre settimane.

Non si elimineranno solamente liquidi, come nella maggior parte delle diete rapide e strong, ma al contrario la perdita sarà effettiva, di massa grassa.

I pro

I pro della dieta Sukkar derivano dagli innegabili pregi delle due cucine su cui si basa, la mediterranea e la giapponese.

Si tratta infatti delle due tipologie di alimentazione considerate maggiormente salutari grazie all’apporto bilanciato di proteine, lipidi, carboidrati e nutrienti fondamentali quali vitamine e Omega 3.

I due modelli di nutrizione su cui poggia sono ottimali dal punto di vista preventivo rispetto alle patologie degenerative e tumorali.

In più sia la mediterranea sia la giapponese sono diete ad alto contenuto di cibi ricchi di antiossidanti, motivo per cui giocano un ruolo fondamentale nella lotta contro l’invecchiamento cellulare.

Con cellule intendiamo sia le epiteliali sia le cerebrali sia qualsiasi cellula che forma l’organismo: gli antiossidanti rallentano l’invecchiamento del corpo così come del cervello, portando a un turn over cellulare totale altamente benefico.

I contro

Ci sono tuttavia anche un po’ di contro da tenere in considerazione.

Innanzitutto si tratta di una dieta che non consiglia apporti calorici personalizzati. Poi il medico nutrizionista Samir Giuseppe Sukkar che l’ha ideata parla a volte di correlazioni tra alimenti e patologie che pare non abbiano ancora una sicura conferma a livello scientifico.

Inoltre una dieta priva di carboidrati complessi a giorni alterni, come consiglia Sukkar nella fase “fusion alternante”, potrebbe non fornire un apporto di fibra sufficiente (minimo 25g al giorno) per permettere di mantenere il giusto peso a lungo termine.

È però innegabile che i consigli alimentari forniti da questa dieta siano in linea con le raccomandazioni per una sana alimentazione.