Quali alimenti scegliere per aiutare l’organismo a liberarsi dei chili in più? Ecco quelli che aiutano a ridurre l’appetito e a ritornare in forma

Che fare tanti snack durante la giornata ed esagerare con merende e spuntini faccia ingrassare è risaputo.

Ma fare uno spuntino a metà mattina e a metà pomeriggio è un’ottima strategia per liberarsi dei chili in più e perdere peso in modo salutare.

Una merenda leggera aiuta infatti ad avere meno fame a pranzo e cena, e di conseguenza a evitare il rischio di esagerare con le porzioni.

Per rendere lo spuntino un ottimo alleato della dieta occorre innanzitutto evitare di scegliere cibi che, per il loro quantitativo di zuccheri semplici, favoriscono un’eccessiva liberazione di insulina, che ha diversi svantaggi.

Questo ormone infatti oltre a favorire con il tempo l’insorgenza di diversi disturbi, tra cui il diabete di tipo 2, aumenta la voglia di mangiare e il rischio di prendere peso.

Occorre quindi evitare gli snack confezionati, compresi biscotti e merendine. No anche a tramezzini e toast: oltre a essere molto calorici sono ricchi di sale e grassi saturi.

Per perdere peso in fretta e senza dieta con gli spuntini bisogna puntare su alimenti a base di carboidrati complessi, fibre, proteine e grassi salutari che assicurano un buon livello di sazietà.

3 idee per uno spuntino che aiuti a perdere peso senza dieta

Mandorle e kiwi

Una manciata di mandorle abbinate a un kiwi sono lo spuntino giusto per fare il pieno di fibre che aiutano a tamponare la fame.

Questo abbinamento fornisce poi un buon quantitativo di acidi grassi Omega 3, di cui è particolarmente ricca la frutta secca. Questi hanno innumerevoli benefici per la linea grazie alla loro buona azione antinfiammatoria e protettiva per la circolazione.

Frullato di avocado e cacao

L’avocado fornisce tanti lipidi salutari in grado di dare senso di sazietà, e ha anche pochi zuccheri, facilmente assimilabili.

Questo frutto è l’ideale per preparare un frullato gustoso e allo stesso tempo amico della linea; soprattutto se abbinato a una spolverata di cacao amaro, importante per la sua azione antiossidante.

Kefir

Il kefir è una buona fonte di proteine ricche di tutti gli aminoacidi essenziali che favoriscono la salute dei muscoli e danno sazietà.

Aiuta a rimanere in forma perché favorisce la produzione di serotonina, un ormone che sostiene l’umore e aiuta a sentirsi sazi. Oltre a essere ricco di triptofano, il kefir assicura anche probiotici che nutrono la flora intestinale.

Photo Credits: Unsplash