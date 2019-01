Accelerano il metabolismo, combattono il gonfiore e aiutano a liberarsi dei chili in più. Ecco cosa mangiare per dimagrire senza troppe rinunce

Per dimagrire su cosce, gambe, glutei e girovita non serve tagliare in modo netto calorie e porzioni.

Anzi, a lungo andare ha l’effetto contrario.

Pasti troppo light e digiuni spingono a mettere su peso perché fanno bruciare meno e assimilare di più, rallentando il metabolismo, il meccanismo che se funziona in modo efficiente permette di consumare grassi e calorie.

Per perdere peso in modo sano e duraturo, oltre a muoversi di più, è invece, necessario fare le scelte giuste a tavola.

Alcuni alimenti, infatti, grazie ai loro preziosi nutrienti aiutano a mantenere attivo il metabolismo, contrastare il gonfiore e liberarsi dei centimetri e dei chili in più.

Ecco quali sono e perché conviene non farseli mancare a tavola.



Mandorle per favorire la sazietà

Consumate con moderazione (massimo 30 grammi al giorno), assicurano fibre e acidi grassi essenziali che favoriscono il senso di sazietà.

Mangiate come spuntino rompi-digiuno sono l’ideale per contrastare gli attacchi di fame fuori orario e spegnere la voglia di qualcosa di buono in modo salutare.

Lattuga per combattere il gonfiore

Assicura elevate quantità di antiossidanti tra cui la quercetina e una buona dose di minerali come potassio e magnesio, che contrastano la ritenzione idrica e il gonfiore.

Permette di fare il pieno di fibre, utili per il benessere dell’intestino e per tenere sotto controllo la glicemia e di conseguenza per regolare meglio l’appetito.

Ha, inoltre, un elevato potere saziante soprattutto se consumata a inizio pasto.

Salmone per mettere su muscoli

Apporta tanti Omega 3 che regolano il metabolismo dei grassi e contrastano i processi infiammatori, responsabili di cellulite, gonfiore e accumulo di chili in più.

Il salmone è poi una buona fonte di proteine che favoriscono la sazietà e la tonicità dei muscoli.

Assicura, poi, iodio, un minerale prezioso per il buon funzionamento della tiroide che aiuta a bruciare più calorie.

Segale per dare una sferzata al metabolismo

Assicura tante fibre che aiutano ad assorbire meno zuccheri e grassi e favoriscono il senso di sazietà, evitando gli sbalzi di insulina, responsabili degli attacchi di fame.

Fornisce poi tante vitamine del gruppo B, in particolare la vitamina B1, B2, B3, B5, B6 e B9, utili per il buon funzionamento del metabolismo.

Curcuma per spegnere la voglia di dolce

Le spezie sono super alleate della linea.

Fanno risparmiare calorie e aiutano a controllare il peso.

Sono ottimi sostituti di sale e zucchero: consentono di limitare i condimenti, riducendo di conseguenza il rischio di andare incontro a chili in più.





Photo Credits: Unsplash